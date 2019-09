Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"847e1ff5-69cd-4b78-8dea-91980aeeffdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki szereti azonnal kézbe venni fizikai kép formájában a fotóit, annak jól jöhet a Polaroid újdonsága, amelyik számos okostelefon-modellel kompatibilis.","shortLead":"Aki szereti azonnal kézbe venni fizikai kép formájában a fotóit, annak jól jöhet a Polaroid újdonsága, amelyik számos...","id":"20190916_polaroid_lab_okostelefonos_fotok_azonnali_nyomtatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=847e1ff5-69cd-4b78-8dea-91980aeeffdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37ffc52-66e3-4072-9157-266686eb0cfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_polaroid_lab_okostelefonos_fotok_azonnali_nyomtatasa","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:03","title":"Szerette a Polaroid-képeket? Itt az okostelefonos változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc6720b-40a9-492d-bbac-f5f9530754e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy melléképület bontásakor találtak rá a munkások. ","shortLead":"Egy melléképület bontásakor találtak rá a munkások. ","id":"20190916_mumifikalodott_holttest_kaposvar_fogado_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bc6720b-40a9-492d-bbac-f5f9530754e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20a2746-3bc9-46fc-8f4d-fce6e42719dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_mumifikalodott_holttest_kaposvar_fogado_rendorseg","timestamp":"2019. szeptember. 16. 16:58","title":"Mumifikálódott holttestet találtak egy kaposvári fogadóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ee23bf-5c34-4478-8100-5cde981f4cd0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Merész húzás!","shortLead":"Merész húzás!","id":"20190916_Fekete_miniruhas_ferfi_soport_le_mindenkit_a_kreativ_Emmydijak_atadojan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84ee23bf-5c34-4478-8100-5cde981f4cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e0a600-a19b-4152-b98a-d29bfe2f8325","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Fekete_miniruhas_ferfi_soport_le_mindenkit_a_kreativ_Emmydijak_atadojan","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:15","title":"Fekete miniruhás férfi söpört le mindenkit a kreatív Emmy-díjak átadóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A képviselőházi bizottság elnöke sokkolónak és veszélyesnek minősítette, hogy Trump élt a mentességre vonatkozó kitétellel.","shortLead":"A képviselőházi bizottság elnöke sokkolónak és veszélyesnek minősítette, hogy Trump élt a mentességre vonatkozó...","id":"20190917_donald_trump_elnok_igazsagugyi_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5027f62-b739-4198-882c-545bb1d2b3a3","keywords":null,"link":"/vilag/20190917_donald_trump_elnok_igazsagugyi_bizottsag","timestamp":"2019. szeptember. 17. 08:59","title":"Trump megtiltotta két volt munkatársának, hogy megjelenjenek egy képviselőházi meghallgatáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8de216-5c4a-4d5d-a204-4adaba57c562","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"71 éves korában egy müncheni kórházban halt meg Terry Black.","shortLead":"71 éves korában egy müncheni kórházban halt meg Terry Black.","id":"20190916_Meghalt_Terry_Black","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd8de216-5c4a-4d5d-a204-4adaba57c562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a14a3ec7-d8b1-4cb5-bddd-4032fb97eb6c","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Meghalt_Terry_Black","timestamp":"2019. szeptember. 16. 19:47","title":"Meghalt Terry Black","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennek az is az egyik feltétele, hogy megépüljön Paks II.","shortLead":"Ennek az is az egyik feltétele, hogy megépüljön Paks II.","id":"20190917_Ader_2030ig_megszunik_az_energetikai_celu_szenegetes_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c276c33-5eab-4eda-9b0d-ebb1a4b95393","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Ader_2030ig_megszunik_az_energetikai_celu_szenegetes_Magyarorszagon","timestamp":"2019. szeptember. 17. 16:40","title":"Áder: 2030-ig megszűnik az energetikai célú szénégetés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671a89e5-281d-4d01-a0d1-f9bab5d16a52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bíróság szerint a nyertes cég nem mutatta be azokat a referenciákat, amelyek arra vonatkoznak, hogy a patkánymentesítéseik eddig magánterületekre is kiterjedtek volna. ","shortLead":"A bíróság szerint a nyertes cég nem mutatta be azokat a referenciákat, amelyek arra vonatkoznak...","id":"20190916_patkanyirtas_kozbeszerzes_budapest_patkany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=671a89e5-281d-4d01-a0d1-f9bab5d16a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71cff4aa-68d6-45f9-94b2-ad01336f4cd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190916_patkanyirtas_kozbeszerzes_budapest_patkany","timestamp":"2019. szeptember. 16. 15:59","title":"A törvényszéken elvérzett a patkányirtás-tender, a Közbeszerzési Döntőbizottságot új eljárásra kötelezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy 32 éves férfi késelt meg egy 33 évest. ","shortLead":"Egy 32 éves férfi késelt meg egy 33 évest. ","id":"20190916_eletveszelyes_keseltes_tapiosag_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6761b91-18aa-4802-92c8-c79bc17fb86c","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_eletveszelyes_keseltes_tapiosag_rendorseg","timestamp":"2019. szeptember. 16. 12:21","title":"Életveszélyesen megkéseltek egy férfit Tápióságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]