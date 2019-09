A Clawfinger metálegyüttes, 1988-ban alakultak, most pedig új klipjük jött ki a Tear You Down című számhoz.

Többször is felbukkan, bevillan a videóban Orbán Viktor, a szám pedig arról szól, hogy álhírekkel és hamis híresztelésekkel manipulálják a választókat.

A kliphez írt kísérőben a zenekar azt írt a YouTube-on, hogy a jelenlegi politikai helyzet meglehetősen érdekes, sokkal fontosabb, hogy mit látnak a választók, mint az, hogy mi a valóság. A manipulált adatok a szavazókat rossz döntésekre kényszerítik, torz tényekkel és megfélemlítéssel politizálnak sokan.

Szavazz az igazságra – írják.

Orbán mellett látni Matteo Salvinit is, aki már megbukott hazájában.

(via 444)