[{"available":true,"c_guid":"77b0e5b1-56ca-4465-a807-d6c106c3b97b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Helsinki a hatóság ellen tett panaszt, miközben feljelenti a provokátorokat is.","shortLead":"Helsinki a hatóság ellen tett panaszt, miközben feljelenti a provokátorokat is.","id":"20190927_Aurora_Budahazy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77b0e5b1-56ca-4465-a807-d6c106c3b97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab347ad-1823-48cd-8a02-2bcc6529df91","keywords":null,"link":"/kultura/20190927_Aurora_Budahazy","timestamp":"2019. szeptember. 27. 14:30","title":"Budaházyék az Aurórában: panaszt tett a Magyar Helsinki Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenkettőt viszont sikerült kimentenie a görög parti őrségnek. A csónak Törökországból indult, a Frontex is segített a mentésben.","shortLead":"Tizenkettőt viszont sikerült kimentenie a görög parti őrségnek. A csónak Törökországból indult, a Frontex is segített...","id":"20190927_Het_ember_fulladt_az_Egeitengerbe_amikor_elsullyedt_egy_csonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3483ce57-e181-4036-aaa0-d568c0cdb66a","keywords":null,"link":"/vilag/20190927_Het_ember_fulladt_az_Egeitengerbe_amikor_elsullyedt_egy_csonak","timestamp":"2019. szeptember. 27. 17:43","title":"Hét ember fulladt az Égei-tengerbe, amikor elsüllyedt egy csónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b779cc5-0f76-408b-90e1-c4dce32eab7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezért az úszósport felé sem néz majd, miután abbahagyta a versenysportot, mondta el a Magyar Hangnak.\r

","shortLead":"Ezért az úszósport felé sem néz majd, miután abbahagyta a versenysportot, mondta el a Magyar Hangnak.\r

","id":"20190927_Cseh_Laszlot_kihasznaltak_a_korabbi_uszoszovetsegi_vezetok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b779cc5-0f76-408b-90e1-c4dce32eab7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8489028-fc2c-4f22-87ff-5b9e158f40fc","keywords":null,"link":"/elet/20190927_Cseh_Laszlot_kihasznaltak_a_korabbi_uszoszovetsegi_vezetok","timestamp":"2019. szeptember. 27. 14:03","title":"Cseh Lászlót kihasználták a korábbi úszószövetségi vezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c74db0-ef82-4a85-81bb-7c53fb74ae61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Afganisztán több pontján is robbantások történtek szombaton, az elnökválasztás napján, alig valamivel a szavazóhelyiségek megnyitása után.","shortLead":"Afganisztán több pontján is robbantások történtek szombaton, az elnökválasztás napján, alig valamivel...","id":"20190928_Robbantasok_voltak_Afganisztanban_az_elnokvalasztas_napjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09c74db0-ef82-4a85-81bb-7c53fb74ae61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153929bd-414d-41e2-9238-4a1df516116b","keywords":null,"link":"/vilag/20190928_Robbantasok_voltak_Afganisztanban_az_elnokvalasztas_napjan","timestamp":"2019. szeptember. 28. 08:10","title":"Robbantások voltak Afganisztánban az elnökválasztás napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d4f7d4-c4ec-4bd0-96eb-87c59264989e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szolidáris az egyetem a klímatüntetésekkel.","shortLead":"Szolidáris az egyetem a klímatüntetésekkel.","id":"20190927_A_CEU_is_tiltakozik_a_globalis_felmelegedes_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19d4f7d4-c4ec-4bd0-96eb-87c59264989e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92223267-5daf-4081-a3b7-c0563c66e726","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_A_CEU_is_tiltakozik_a_globalis_felmelegedes_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 27. 16:26","title":"A CEU is tiltakozik a globális felmelegedés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad43617-377e-45dc-906d-e0d133a19df0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bíborvörös orosz járgányba nemcsak benzint, hanem LPG-t is lehet tankolni.","shortLead":"A bíborvörös orosz járgányba nemcsak benzint, hanem LPG-t is lehet tankolni.","id":"20190929_a_kultikus_ezerotos_budapesten_aruljak_ezt_a_remek_regi_ladat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dad43617-377e-45dc-906d-e0d133a19df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b4c108-c19f-49a9-9ba2-a3ada20f2392","keywords":null,"link":"/cegauto/20190929_a_kultikus_ezerotos_budapesten_aruljak_ezt_a_remek_regi_ladat","timestamp":"2019. szeptember. 29. 06:41","title":"A kultikus ezerötös: Budapesten árulják ezt a remek régi Ladát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb8479f-0738-4ab6-ab7d-5db64c91d2dd","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Ahogy csökken a gyerekszám s öregszik a magyar társadalom, úgy nő az örökösök nélkül elhunytak száma. Márpedig ha nincs – vagy fellelhetetlen – a törvényes örökös, s még végrendelet sincs a vagyonról, a hagyaték az államra száll. 6 éve még volt adat az így nyert összegről, most titkolózik a Vagyonkezelő. ","shortLead":"Ahogy csökken a gyerekszám s öregszik a magyar társadalom, úgy nő az örökösök nélkül elhunytak száma. Márpedig ha nincs...","id":"201939__allami_orokseg__gazdatlan_vagyon__kodosites__foldi_kincsek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3eb8479f-0738-4ab6-ab7d-5db64c91d2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4e09c3-9116-4087-97ce-acd262320d66","keywords":null,"link":"/360/201939__allami_orokseg__gazdatlan_vagyon__kodosites__foldi_kincsek","timestamp":"2019. szeptember. 27. 11:10","title":"Titkolják, mekkora vagyon száll az államra az örökösök nélkül elhunytaktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8492b65-7ff1-49ca-ae41-e4dff70620b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kevesebb hulladékot termelnének.","shortLead":"Kevesebb hulladékot termelnének.","id":"20190927_Hat_even_belul_nem_lesznek_muanyag_jatekok_a_Burger_Kingben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8492b65-7ff1-49ca-ae41-e4dff70620b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09941a7-d041-45d8-97ae-c6da605bf591","keywords":null,"link":"/kkv/20190927_Hat_even_belul_nem_lesznek_muanyag_jatekok_a_Burger_Kingben","timestamp":"2019. szeptember. 27. 13:23","title":"Hat éven belül nem lesznek műanyag játékok a Burger Kingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]