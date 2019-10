Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ed229b6-0968-4816-ad6f-f6e998462a46","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy darabig a vonatokon is pótdíj nélkül lehet jegyet venni.","shortLead":"Egy darabig a vonatokon is pótdíj nélkül lehet jegyet venni.","id":"20191007_mav_vasut_jegyrendszer_jegyvaltas_potdij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ed229b6-0968-4816-ad6f-f6e998462a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9acc4f3-4816-453b-b626-4eee614369f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_mav_vasut_jegyrendszer_jegyvaltas_potdij","timestamp":"2019. október. 07. 07:26","title":"Lelassult a jegyrendszer, engedményt tesz a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b617a1-344e-4275-ab30-b9f057798739","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi magyar válogatott labdarúgó várhatóan nem hosszabbít a Chicago Fire-rel.","shortLead":"A korábbi magyar válogatott labdarúgó várhatóan nem hosszabbít a Chicago Fire-rel.","id":"20191007_nikolics_nemanja_chicago_fire_amerika_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03b617a1-344e-4275-ab30-b9f057798739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f289e298-acbf-401d-9f64-79e23c086b03","keywords":null,"link":"/sport/20191007_nikolics_nemanja_chicago_fire_amerika_foci","timestamp":"2019. október. 07. 10:06","title":"Gólpasszal búcsúzott el Amerikától Nikolics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09172466-527c-4678-a75a-01cbd275e3d6","c_author":"Nehéz-Posony Márton","category":"360","description":"Két polgármesterről is előkerült egy-egy szexvideó, ami nyilvánvalóan a képmáshoz és a magánélethez fűződő jogot sérti. De meddig terjed egy közszereplő magánszférája, és tulajdonképpen miért vagyunk felháborodva azon, ki hogyan szexel? Nehéz-Posony Márton segít értelmezni a helyzetet. ","shortLead":"Két polgármesterről is előkerült egy-egy szexvideó, ami nyilvánvalóan a képmáshoz és a magánélethez fűződő jogot sérti...","id":"20191007_Borkai_es_Wittinghoff_videoi__meddig_terjed_egy_kozszereplo_maganszferaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09172466-527c-4678-a75a-01cbd275e3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cff30c-6a7e-4ea1-853a-713ae7fd8430","keywords":null,"link":"/360/20191007_Borkai_es_Wittinghoff_videoi__meddig_terjed_egy_kozszereplo_maganszferaja","timestamp":"2019. október. 07. 15:10","title":"A HVG ügyvédje válaszol: Meddig terjed Borkai és Wittinghoff magánszférája? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35bdbee-ae80-4df0-b6d6-105e04061023","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar piacon szokatlan újítással áll elő a K&H: a pénzintézet mobilbank alkalmazásából az ügyfelek más banknál vezetett számlájukat is elérhetik. Az uniós szabályozás hatására elinduló nyílt bankolás a pénzügyek eddiginél is kényelmesebb intézését jelentheti az ügyfeleknek.","shortLead":"A magyar piacon szokatlan újítással áll elő a K&H: a pénzintézet mobilbank alkalmazásából az ügyfelek más banknál...","id":"20191007_kh_bank_mobilbank_mas_bankszamlak_kezelese_nyilt_bankolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f35bdbee-ae80-4df0-b6d6-105e04061023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0e7be9-c91b-4564-beee-3941cef4aa8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_kh_bank_mobilbank_mas_bankszamlak_kezelese_nyilt_bankolas","timestamp":"2019. október. 07. 16:43","title":"A K&H újítása a többi bank ügyfeleit érinti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus úgy véli, ha az ellenzék most nagyon kikap, \"a következő parlamenti választás is elúszott számukra\".","shortLead":"A politológus úgy véli, ha az ellenzék most nagyon kikap, \"a következő parlamenti választás is elúszott számukra\".","id":"20191007_torok_gabor_onkormanyzati_valasztas_2019_fidesz_karacsony_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b844ccb4-2bc2-4260-860e-e6e0f92226de","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_torok_gabor_onkormanyzati_valasztas_2019_fidesz_karacsony_gergely","timestamp":"2019. október. 07. 16:20","title":"Török Gábor: Ha a Fidesz most nagyot nyer, azzal megnyerheti 2022-őt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce013250-ce87-4eee-90ac-ee2d4d668679","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az útszakasz karbantartója a jelek szerint nagyon sokszor nagyon keveset javított a felület minőségén.","shortLead":"Az útszakasz karbantartója a jelek szerint nagyon sokszor nagyon keveset javított a felület minőségén.","id":"20191007_hirunk_a_vilagban_a_legtobbet_javitott_ut_egyenesen_budapestrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce013250-ce87-4eee-90ac-ee2d4d668679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cce8b97-c18d-46df-bdf0-1748636643ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_hirunk_a_vilagban_a_legtobbet_javitott_ut_egyenesen_budapestrol","timestamp":"2019. október. 07. 06:41","title":"Hírünk a világban: a legtöbbet javított út, egyenesen Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fcf99b6-62f1-4487-8c70-d6ea8b0da435","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy arra haladó autó kamerája felvette az életveszélyes előzést.","shortLead":"Egy arra haladó autó kamerája felvette az életveszélyes előzést.","id":"20191008_A_leallosavbol_elozott_egy_auto_az_M0ason_egy_hajszalon_mult_a_tragedia__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fcf99b6-62f1-4487-8c70-d6ea8b0da435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f84ecdc-8302-4c2f-8880-a45bb1fd23b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_A_leallosavbol_elozott_egy_auto_az_M0ason_egy_hajszalon_mult_a_tragedia__video","timestamp":"2019. október. 08. 11:53","title":"A leállósávból előzött egy autó az M0-áson, egy hajszálon múlt a tragédia - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6970a69-f579-43f7-860c-6037cb2d92de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A Pallas Athéné Alapítványok az idei év harmadik negyedévében 770 millió forinttal gyarapították vagyonukat, az összvagyon 274,3 milliárd forintot tesz ki, az alapítványok több mint 9,1 milliárd forint értékben közel 1500 oktatási, tudományos pályázatot támogattak – közölte a Pallas Athéné Alapítványok kedden az MTI-vel.","shortLead":"A Pallas Athéné Alapítványok az idei év harmadik negyedévében 770 millió forinttal gyarapították vagyonukat...","id":"20191008_Vallottak_a_jegybanki_alapitvanyok_ez_lett_a_266_milliard_forint_sorsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6970a69-f579-43f7-860c-6037cb2d92de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0674d418-39cc-4d8f-8727-4254e1835cfd","keywords":null,"link":"/kkv/20191008_Vallottak_a_jegybanki_alapitvanyok_ez_lett_a_266_milliard_forint_sorsa","timestamp":"2019. október. 08. 15:15","title":"Vallottak a jegybanki alapítványok: ez lett a 266 milliárd forint sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]