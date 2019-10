Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c59ab897-3d40-4e84-98b0-8261552d7086","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 18 éves lányt Cegléd belvárosában ütötték el.","shortLead":"A 18 éves lányt Cegléd belvárosában ütötték el.","id":"20191008_150nel_gazoltak_halalra_a_gyermeket_azota_sem_tudjak_feldolgozni_a_tragediat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c59ab897-3d40-4e84-98b0-8261552d7086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24afff1-8ed0-4db9-a556-8091c077f22d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_150nel_gazoltak_halalra_a_gyermeket_azota_sem_tudjak_feldolgozni_a_tragediat","timestamp":"2019. október. 08. 21:46","title":"150-nel gázolták halálra a gyermekét, azóta sem tudják feldolgozni a tragédiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81ae72a-936a-422f-84b4-e2ea0f3ee87a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatok a vízesés tetején tartózkodtak, amikor egy erős hullám elragadta őket.","shortLead":"Az állatok a vízesés tetején tartózkodtak, amikor egy erős hullám elragadta őket.","id":"20191008_elefant_vizeses_pokoli_szurdok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b81ae72a-936a-422f-84b4-e2ea0f3ee87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb12eddf-9430-464c-bbe6-3eedb19f5ea4","keywords":null,"link":"/elet/20191008_elefant_vizeses_pokoli_szurdok","timestamp":"2019. október. 08. 17:41","title":"11 elefánt pusztult el egy thaiföldi vízesésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"917b5b94-3b50-4c1b-b014-02adc4e8f899","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felújításokat végeznek a szülészeti osztályon. Az ideiglenes helyen pedig kevés a hely a főigazgató szerint.","shortLead":"Felújításokat végeznek a szülészeti osztályon. Az ideiglenes helyen pedig kevés a hely a főigazgató szerint.","id":"20191008_Megtiltottak_az_apas_szulest_es_a_latogatast_a_berettyoujfalui_szuleszeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=917b5b94-3b50-4c1b-b014-02adc4e8f899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15317edd-b602-4b62-a6a3-b012bf85bd7d","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Megtiltottak_az_apas_szulest_es_a_latogatast_a_berettyoujfalui_szuleszeten","timestamp":"2019. október. 08. 11:25","title":"Szünetel a látogatás és az apás szülés, amíg fel nem újítják a berettyóújfalui kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38ee9c51-45d2-467e-a140-8742fb588d9c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A klímaváltozás tény, az illegális erdőirtásokat büntetni kell, az esőerdők károsítása bűncselekmény - a brazil katolikusok többsége Bolsonaro elnökkel szöges ellentétben gondolkodik a klímakérdésről egy felmérés szerint.\r

\r

","shortLead":"A klímaváltozás tény, az illegális erdőirtásokat büntetni kell, az esőerdők károsítása bűncselekmény - a brazil...","id":"20191008_Nem_ertenek_egyet_elnokukkel_a_brazil_katolikusok_a_klimakrizissel_kapcsolatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38ee9c51-45d2-467e-a140-8742fb588d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c84a05-24ba-4c09-ab05-0197f137b8e8","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Nem_ertenek_egyet_elnokukkel_a_brazil_katolikusok_a_klimakrizissel_kapcsolatban","timestamp":"2019. október. 08. 06:22","title":"Nem értenek egyet elnökükkel a brazil katolikusok a klímakrízissel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06f04cb-d307-4f7b-bd35-3ff386a174b5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azért, mert nem született megállapodás a még elégséges szolgáltatásokról, mert a kormány azt megakadályozta - írták. Az új időpont: november 13.","shortLead":"Azért, mert nem született megállapodás a még elégséges szolgáltatásokról, mert a kormány azt megakadályozta - írták...","id":"20191008_kozszolgalati_dolgozo_sztrajk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d06f04cb-d307-4f7b-bd35-3ff386a174b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35272445-56e9-4956-9341-52b15749a997","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_kozszolgalati_dolgozo_sztrajk","timestamp":"2019. október. 08. 21:18","title":"Későbbre halasztják a közszolgálati sztrájkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcafbaa8-152c-4d90-bec9-45d33dcb2973","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"GDP-arányosan épp feleannyit tudtak költeni az önkormányzatok 2018-ban, mint 2010-ben. Saját bevételeik az inflációt figyelembe véve 900 milliárd forinttal csökkentek, a legnagyobb érvágást az szja helyben maradó részének elvétele jelentette. 2018-ban felpörögtek a beruházások, amiket főleg maradványokból és hitelekből finanszíroztak.","shortLead":"GDP-arányosan épp feleannyit tudtak költeni az önkormányzatok 2018-ban, mint 2010-ben. Saját bevételeik az inflációt...","id":"20191009_A_Fidesz_nyolc_ev_alatt_epp_felere_toppesztette_az_onkormanyzatokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcafbaa8-152c-4d90-bec9-45d33dcb2973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f04e780-7a6c-4473-baaf-f739912e9820","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_A_Fidesz_nyolc_ev_alatt_epp_felere_toppesztette_az_onkormanyzatokat","timestamp":"2019. október. 09. 06:30","title":"A Fidesz nyolc év alatt épp felére töppesztette az önkormányzatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a1cebe-1fce-4f52-9c34-f724d232f1e0","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Idősebbek talán emlékeznek még Eldar Rjazanov szovjet rendező 1975-ös filmjére, A sors iróniájára. Szilveszter éjjelén, bevodkázva, a kötelező gőzfürdő után Zsenya rossz gépre száll, és Moszkvát összekeveri Leningráddal (ma Szentpétervár). Mindkét városban létezik ugyanolyan nevű utca, amit bediktál a taxisnak, pont úgy néz ki a lakótelep, a ház, a lift, az ajtó, sőt még a kulcs is illik a zárba, és a villanykapcsoló is ugyanott van.","shortLead":"Idősebbek talán emlékeznek még Eldar Rjazanov szovjet rendező 1975-ös filmjére, A sors iróniájára. Szilveszter éjjelén...","id":"20191009_Panelidentitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63a1cebe-1fce-4f52-9c34-f724d232f1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71540d0-3ae1-4002-adc6-2191cd284520","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191009_Panelidentitas","timestamp":"2019. október. 09. 10:49","title":"Panelidentitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megkezdődött a soroksári futónő meggyilkolásával vádolt férfi pere. Az ügyészség a letartóztatásban lévő férfit aljas indokból elkövetett emberöléssel, szexuális erőszakkal és kifosztással vádolja.","shortLead":"Megkezdődött a soroksári futónő meggyilkolásával vádolt férfi pere. Az ügyészség a letartóztatásban lévő férfit aljas...","id":"20191007_Eletfogytiglant_is_kaphat_a_soroksari_gyilkossaggal_vadolt_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0195b0-d8c4-49c3-b301-5cd00bad5768","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Eletfogytiglant_is_kaphat_a_soroksari_gyilkossaggal_vadolt_ferfi","timestamp":"2019. október. 07. 13:13","title":"Életfogytiglant is kaphat a soroksári gyilkossággal vádolt férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]