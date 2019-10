Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"406c536e-988d-4ef8-9e46-5c86448f780f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Emellett a végletekig tuningolt Jeep mellett még a 700 lóerős legdurvább gyári változat is csak szerénykedhet.","shortLead":"Emellett a végletekig tuningolt Jeep mellett még a 700 lóerős legdurvább gyári változat is csak szerénykedhet.","id":"20191016_tobb_mint_szigoru_ez_az_1200_loeros_jeep_grand_cherokee","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=406c536e-988d-4ef8-9e46-5c86448f780f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f6e966-0201-46da-ad75-bfedbcf317d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_tobb_mint_szigoru_ez_az_1200_loeros_jeep_grand_cherokee","timestamp":"2019. október. 16. 11:21","title":"Több mint szigorú ez az 1200 lóerős Jeep Grand Cherokee","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c270de4d-fd43-498b-87fd-10b98795739f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy szakértő szerint a BorsodChem lehet a felelős a szennyezésért, de a cég állítja, semmi közük hozzá. Az ásványvizes cég perre készül.","shortLead":"Egy szakértő szerint a BorsodChem lehet a felelős a szennyezésért, de a cég állítja, semmi közük hozzá. Az ásványvizes...","id":"20191017_Rakkelto_anyag_van_a_talajban_Borsodban_be_kellett_zarni_egy_asvanyvizkutat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c270de4d-fd43-498b-87fd-10b98795739f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eace6f04-02d6-4100-bace-d3a45e0e2c6e","keywords":null,"link":"/kkv/20191017_Rakkelto_anyag_van_a_talajban_Borsodban_be_kellett_zarni_egy_asvanyvizkutat","timestamp":"2019. október. 17. 08:18","title":"Rákkeltő anyag van a talajban Borsodban, be kellett zárni egy ásványvízkutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29c872aa-36f8-430e-8c55-9adb2e8045eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung idei második csúcstelefonja, a Galaxy Note10 az egyik legdrágább készülék jelenleg a piacon. A legújabb hírek szerint azonban érkezhet egy olcsóbb változata.","shortLead":"A Samsung idei második csúcstelefonja, a Galaxy Note10 az egyik legdrágább készülék jelenleg a piacon. A legújabb hírek...","id":"20191016_olcsobb_samsung_galaxy_note10_lite","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29c872aa-36f8-430e-8c55-9adb2e8045eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be60cba-f57d-4970-828c-4aec4d4ca419","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_olcsobb_samsung_galaxy_note10_lite","timestamp":"2019. október. 16. 15:03","title":"Talán érdemes várni: olcsóbb Samsung Galaxy Note10 érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b013c55a-6fe1-42d1-8fdb-64f96f31832f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csaknem megdupláznák a rövid távú repülőjáratokra kivetett adóterheket Németországban az éghajlatváltozás elleni küzdelem jegyében – közölte a pénzügyminisztérium egyik munkatársa kedden. ","shortLead":"Csaknem megdupláznák a rövid távú repülőjáratokra kivetett adóterheket Németországban az éghajlatváltozás elleni...","id":"20191016_repules_repulojegy_adoemeles_nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b013c55a-6fe1-42d1-8fdb-64f96f31832f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b16f5f-2e34-4daa-84fe-612b4957590d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191016_repules_repulojegy_adoemeles_nemetorszag","timestamp":"2019. október. 16. 15:07","title":"Drágulnak a repülőjegyek Németországban a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egymásnak teljesen ellentmondó hírek érkeznek Brüsszelből, Londonból, Belfastból és Berlinből.","shortLead":"Egymásnak teljesen ellentmondó hírek érkeznek Brüsszelből, Londonból, Belfastból és Berlinből.","id":"20191017_Megjosolhatatlan_sikerule_most_kiegyezni_a_Brexitrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65386883-9e12-4fe2-a84e-d194cc907a6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_Megjosolhatatlan_sikerule_most_kiegyezni_a_Brexitrol","timestamp":"2019. október. 17. 10:15","title":"Megjósolhatatlan, sikerül-e most kiegyezni a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383840b2-1866-4662-a8a9-c5b59c699dde","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191017_Marabu_FekNyuz_Ez_ki_van_zarva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=383840b2-1866-4662-a8a9-c5b59c699dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ae400e-1e03-46a9-8abb-85fd8a7bc665","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Marabu_FekNyuz_Ez_ki_van_zarva","timestamp":"2019. október. 17. 08:10","title":"Marabu FékNyúz: Ez ki van zárva!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821f7d2f-3017-4795-bf2e-4687e5c05890","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány órával azután, hogy a Jóbarátok sztárja debütált az Instagramon, a képmegosztó szerverei nem bírták a rohamot, Aniston profilja pedig elérhetetlenné vált.","shortLead":"Néhány órával azután, hogy a Jóbarátok sztárja debütált az Instagramon, a képmegosztó szerverei nem bírták a rohamot...","id":"20191016_jennifer_aniston_instagram_profil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=821f7d2f-3017-4795-bf2e-4687e5c05890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f0a49e-37c9-4400-8130-5f29a8fd23ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_jennifer_aniston_instagram_profil","timestamp":"2019. október. 16. 08:35","title":"Jennifer Aniston lefagyasztotta az Instagramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61d487f-7b30-40f8-b0e1-46670b7060ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OpenAI mesterséges intelligenciája egyre okosabb, és most már akkor sem esik pánikba, ha magának kell rájönnie a megoldásra.","shortLead":"Az OpenAI mesterséges intelligenciája egyre okosabb, és most már akkor sem esik pánikba, ha magának kell rájönnie...","id":"20191016_openai_mesterseges_intelligencia_robotkez_rubik_kocka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b61d487f-7b30-40f8-b0e1-46670b7060ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95105fec-a396-42cc-8848-d6e91fbc34ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_openai_mesterseges_intelligencia_robotkez_rubik_kocka","timestamp":"2019. október. 16. 19:03","title":"Van itt egy robotkéz, amely magától megtanulta, hogyan kell kirakni a Rubik-kockát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]