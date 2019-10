Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43b50fba-f80c-4027-b890-9f02860bd4ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezője, Enyedi Ildikó új filmjét, A feleségem történetét 57 napig forgatták.","shortLead":"Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezője, Enyedi Ildikó új filmjét, A feleségem történetét 57...","id":"20191021_Befejezodott_Enyedi_Ildiko_uj_filmjenek_forgatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43b50fba-f80c-4027-b890-9f02860bd4ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11504f91-2bad-400e-8d30-a8cc2782e205","keywords":null,"link":"/kultura/20191021_Befejezodott_Enyedi_Ildiko_uj_filmjenek_forgatasa","timestamp":"2019. október. 21. 12:03","title":"\"Feszültségek és súrlódások helyett szép emberi találkozások\" – befejeződött Enyedi Ildikó új filmjének forgatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"490e8740-12ae-4d37-9710-2dda13995d04","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Anyagi helyzettől, foglalkozástól, beosztástól és családi háttértől függetlenül, a stressz valamilyen formában mindenki életének része. De vajon vezethet-e a stressz a depresszió kialakulásához, és mi az a határvonal, amitől már nem stresszről, hanem depresszióról kell beszélnünk? ","shortLead":"Anyagi helyzettől, foglalkozástól, beosztástól és családi háttértől függetlenül, a stressz valamilyen formában mindenki...","id":"remotivextra_20181026_Igy_lesz_a_stresszbol_depresszio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=490e8740-12ae-4d37-9710-2dda13995d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1143d548-a76f-46f7-9d3e-d5907a323928","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20181026_Igy_lesz_a_stresszbol_depresszio","timestamp":"2019. október. 22. 07:30","title":"Hol van az a határ, amikor depresszió válik a stresszből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"898345c3-09a9-4c2d-bd35-6b7b0fa5dcdd","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Csupán a vásárlói panaszok harmada nyomán indítottak vizsgálatot a fogyasztóvédelmi ügyekkel az önálló hatóság megszüntetése után megbízott kormányhivatalok.","shortLead":"Csupán a vásárlói panaszok harmada nyomán indítottak vizsgálatot a fogyasztóvédelmi ügyekkel az önálló hatóság...","id":"201942__fogyasztovedelem__hazhoz_szallitas__ki_afelelos__tortiveveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=898345c3-09a9-4c2d-bd35-6b7b0fa5dcdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca63fe38-94d0-42ba-8b46-240e27aadb24","keywords":null,"link":"/360/201942__fogyasztovedelem__hazhoz_szallitas__ki_afelelos__tortiveveny","timestamp":"2019. október. 22. 07:00","title":"Szervizeléskor összetört a kütyü, a cég mossa kezeit. Mi a teendő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A fővállalkozó, a Market Építő Zrt. egyik alvállalkozója csak így győzi a munkát. Megkeresésünkre igyekeztek nyugtatni: olasz a rendszám, magyar a teherautó-sofőr. Debrecen Nagymacs városrészében jártunk, megnéztük, hol tart a BMW-gyár építése.","shortLead":"A fővállalkozó, a Market Építő Zrt. egyik alvállalkozója csak így győzi a munkát. Megkeresésünkre igyekeztek nyugtatni...","id":"20191021_Olasz_rendszamu_berautokkal_epitik_a_BMW_debreceni_gyarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c498660b-4243-46b8-a82b-3698d8d91fda","keywords":null,"link":"/kkv/20191021_Olasz_rendszamu_berautokkal_epitik_a_BMW_debreceni_gyarat","timestamp":"2019. október. 21. 11:46","title":"Olasz rendszámú bérautókkal építik a BMW debreceni gyárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5121e2-cb32-475a-9a84-ad80090f6875","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség elfogta az ámokfutót, akinél fegyver is volt.","shortLead":"A rendőrség elfogta az ámokfutót, akinél fegyver is volt.","id":"20191022_Lopott_mentoautoval_gazolt_el_gyalogosokat_egy_ferfi_Osloban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d5121e2-cb32-475a-9a84-ad80090f6875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ee194b-ade7-49cf-9af2-2911ec631f84","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_Lopott_mentoautoval_gazolt_el_gyalogosokat_egy_ferfi_Osloban","timestamp":"2019. október. 22. 15:18","title":"Lopott mentőautóval kezdett ámokfutásba és gázolt el gyalogosokat egy férfi Oslóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4346fe-8e59-4f8d-9549-7372447c1ca0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bírói Egyesület (EAJ) elnöke konkrét intézkedéseket vár az Európai Bizottság távozó elnökétől.","shortLead":"Az Európai Bírói Egyesület (EAJ) elnöke konkrét intézkedéseket vár az Európai Bizottság távozó elnökétől.","id":"20191022_Junckerhez_fordultak_az_europai_birak_a_magyar_igazsagszolgaltatas_helyzete_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d4346fe-8e59-4f8d-9549-7372447c1ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23700172-2a81-4d8a-bc53-db14c6ce9e50","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Junckerhez_fordultak_az_europai_birak_a_magyar_igazsagszolgaltatas_helyzete_miatt","timestamp":"2019. október. 22. 09:48","title":"Junckerhez fordultak az európai bírák a magyar igazságszolgáltatás helyzete miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949ded67-67d9-4b2e-b0aa-624a07e10fee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"De ne próbálja megvenni, nem eladó. ","shortLead":"De ne próbálja megvenni, nem eladó. ","id":"20191022_Tobb_mint_28_milliardot_er_az_Orszaghaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949ded67-67d9-4b2e-b0aa-624a07e10fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7533aa0-3f07-478b-b7ad-df8e76f1af78","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Tobb_mint_28_milliardot_er_az_Orszaghaz","timestamp":"2019. október. 22. 05:21","title":"Több mint 28 milliárdot ér az Országház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642c71eb-7918-41c8-bec6-e679c1d63593","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség vízágyúkat és könnygázt, a tüntetők pedig köveket és Molotov-koktélokat vetettek be a vasárnapi hongkongi ellenzéki tüntetésen. A tiltakozás annak ellenére tart rendületlenül, hogy a Kínához tartozó városállamban betiltották a belvárosba tervezett demonstrációkat.","shortLead":"A rendőrség vízágyúkat és könnygázt, a tüntetők pedig köveket és Molotov-koktélokat vetettek be a vasárnapi hongkongi...","id":"20191020_Ujra_kemeny_osszecsapasokba_torkollottak_a_hongkongi_tuntetesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=642c71eb-7918-41c8-bec6-e679c1d63593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284be674-afd1-4afe-83d4-12a8926d783a","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_Ujra_kemeny_osszecsapasokba_torkollottak_a_hongkongi_tuntetesek","timestamp":"2019. október. 20. 18:52","title":"Újra kemény összecsapásokba torkollottak a hongkongi tüntetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]