Nem kapcsoltam címmel jelenik meg november elején könyve a műsorvezető-szerkesztőnek, utalva a címmel a Kapcsoltam televíziós játékra, amelynek vezetését 1980-ban vette át Vitray Tamástól.

A kötet rövid ismertetjőjében Rózsa György megjegyzi, hogy "nem életrajzi könyvet szeretne írni", azaz vélhetően nem kronológiai sorrendben fogja felvázolni, hogyan lett az 1947-ben pedagógusok gyerekeként született fiúból sikeres tévés.

© Libri Kiadó

A Borsonline-nak azt is elárulta, hogy a könyvben szerelmi életéről és hűtlenségéről is ír: "mínuszos vagyok a hűtlenség terén, de engem is csaltak már meg" - fogalmazott a lapnak. A könyvben említést tesz a Top-Show című műsor 1992-es adásáról is, amelynek Kyle Minogue volt a sztárvendége. A visszaemlékezés szerint a főpróba estéjét Rózsa Györggyel töltötte az énekesnő, akit a műsorvezető körbevezetett Budapesten.

"Napszemüveg, kendő – nem ismerte fel senki az est homályában. Séta a Várban, esti panoráma a Halászbástyáról, a Gellért-hegyről, séta a Duna-parton… A többiről úriember nem beszél. Most már mindent tudnak” - kapunk sejtelmes ízelítőt a kötetből.