[{"available":true,"c_guid":"cbbbf404-5461-4bc5-9621-b374522e9df8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy középkategóriás elektromos SUV, mely nem kerül sokba, és nem mellesleg rengeteg újrahasznosított anyag található benne.","shortLead":"Egy középkategóriás elektromos SUV, mely nem kerül sokba, és nem mellesleg rengeteg újrahasznosított anyag található...","id":"20191104_ime_az_auto_amit_a_vilag_leginkabb_kornyezetbarat_divatterepjarojanak_igernek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbbbf404-5461-4bc5-9621-b374522e9df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f61bca10-9084-4a37-97f8-153f818a9496","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_ime_az_auto_amit_a_vilag_leginkabb_kornyezetbarat_divatterepjarojanak_igernek","timestamp":"2019. november. 04. 15:45","title":"Íme az autó, amit a világ leginkább környezetbarát divatterepjárójának ígérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514f2630-dd43-4740-a13a-599c837b5e42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bangladesi sziámi ikrek szétválasztásában résztvevő idegsebészek még nem tudnak fellélegezni, amíg a rosszabb állapotban lévő kislány rendbe nem jön.","shortLead":"A bangladesi sziámi ikrek szétválasztásában résztvevő idegsebészek még nem tudnak fellélegezni, amíg a rosszabb...","id":"20191106_Csokay_Andras_Amikor_eloszor_meglattam_az_ikreket_azt_mondtam_ezt_nem_lehet_megcsinalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=514f2630-dd43-4740-a13a-599c837b5e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e50d4a0-d2e2-41ee-9745-c32bafad883d","keywords":null,"link":"/elet/20191106_Csokay_Andras_Amikor_eloszor_meglattam_az_ikreket_azt_mondtam_ezt_nem_lehet_megcsinalni","timestamp":"2019. november. 06. 08:20","title":"Csókay András: Amikor először megláttam az ikreket, azt mondtam, ezt nem lehet megcsinálni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a22ecd9-4746-4466-9225-13dec5463680","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Véget ér egy fejezet a Samsung történetében: végleg lefújják a saját processzormagok fejlesztését, december végével mindenkit elküldenek az egységtől.","shortLead":"Véget ér egy fejezet a Samsung történetében: végleg lefújják a saját processzormagok fejlesztését, december végével...","id":"20191105_samsung_cpu_processzormag_mongoose_arm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a22ecd9-4746-4466-9225-13dec5463680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"063ecc2d-d349-4d6b-8c65-b7774a90bb3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_samsung_cpu_processzormag_mongoose_arm","timestamp":"2019. november. 05. 16:03","title":"Fontos döntést hozott a Samsung, hatással lesz az új telefonjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c19b61-9bdb-4fd9-a08f-e296e68fd10f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Nyíregyházán és környékén kerül sor most hét végén a rali Európa-bajnokság (ERC) záróversenyére.","shortLead":"Nyíregyházán és környékén kerül sor most hét végén a rali Európa-bajnokság (ERC) záróversenyére.","id":"20191105_14_ev_utan_het_vegen_rali_Ebfutam_lesz_megint_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56c19b61-9bdb-4fd9-a08f-e296e68fd10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9777f21e-8219-4f14-a20d-2ad40054cd95","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_14_ev_utan_het_vegen_rali_Ebfutam_lesz_megint_Magyarorszagon","timestamp":"2019. november. 05. 20:20","title":"14 év után a hét végén rali Eb-futam lesz Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b5602d-e229-4583-b147-0e498d9f2a49","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A hallei zsinagóga ellen elkövetett merénylet után minden korábbinál nagyobb figyelem irányul az antiszemita nézetek és tettek terjedésére Németországban. A viták középpontjában az Alternatíva Németországnak (AfD) jobboldali populista párt áll, amely a türingiai tartományi választáson a második helyen végzett.","shortLead":"A hallei zsinagóga ellen elkövetett merénylet után minden korábbinál nagyobb figyelem irányul az antiszemita nézetek és...","id":"201944__nemetorszagi_antiszemitizmus__ki_afelelos__rejtozkodok__regi_tartalom_ujformak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82b5602d-e229-4583-b147-0e498d9f2a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701e34fc-8aed-4e6c-a3ad-24392bd15053","keywords":null,"link":"/360/201944__nemetorszagi_antiszemitizmus__ki_afelelos__rejtozkodok__regi_tartalom_ujformak","timestamp":"2019. november. 04. 15:00","title":"Ébredezik az antiszemitizmus Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"És a karbonsemlegesség is többe kerül nekünk, mint a hollandoknak.","shortLead":"És a karbonsemlegesség is többe kerül nekünk, mint a hollandoknak.","id":"20191105_Orban_igazsagtalan_az_unios_koltsegvetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087a8657-3115-4eee-8ebc-0b360a69ee5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191105_Orban_igazsagtalan_az_unios_koltsegvetes","timestamp":"2019. november. 05. 12:45","title":"Orbán: Igazságtalan az uniós költségvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c366be71-1ada-43aa-9a70-f811e7f1c973","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"B. Krisztiánt tavaly nyáron jogerősen elítélte a Kúria életveszélyt okozó testi sértés és más bűncselekmények miatt. A férfi alkotmányjogi panaszt nyújtott be, amelyet kedden tárgyalhatnak.","shortLead":"B. Krisztiánt tavaly nyáron jogerősen elítélte a Kúria életveszélyt okozó testi sértés és más bűncselekmények miatt...","id":"20191104_tuntetes_sarga_rozsa_kapcsolati_eroszak_lugos_orvos_b_krisztian_renner_erika_alkotmanybirosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c366be71-1ada-43aa-9a70-f811e7f1c973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c04032a-c439-4df8-b680-e419a2ca0b4f","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_tuntetes_sarga_rozsa_kapcsolati_eroszak_lugos_orvos_b_krisztian_renner_erika_alkotmanybirosag","timestamp":"2019. november. 04. 21:58","title":"Százak tüntettek azért, hogy ne kezdődjön újra a lúgos orvos pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9caace5-6e45-45b4-acc3-c0bf690eaa2d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"5,8 százalékos növekedést mért a KSH a magyar kiskereskedelemben.","shortLead":"5,8 százalékos növekedést mért a KSH a magyar kiskereskedelemben.","id":"20191106_Egyre_tobbet_vasarolnak_a_magyarok_meg_nem_erzik_a_valsag_eloszelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9caace5-6e45-45b4-acc3-c0bf690eaa2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a5d0ef-6afc-45cf-b484-583676fbba8e","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_Egyre_tobbet_vasarolnak_a_magyarok_meg_nem_erzik_a_valsag_eloszelet","timestamp":"2019. november. 06. 09:24","title":"Egyre többet vásárolnak a magyarok, még nem érzik a válság előszelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]