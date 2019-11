Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"748a8348-6cf4-468f-ac80-b1c98599d2b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltekintve a horribilis ártól, a tartóssági aggályok miatt is ódzkodnak sokan az összehajtható telefonoktól. A Samsung első ilyen készüléke utódjánál, a Galaxy Fold 2-nél talán már nem lesz ok az aggodalomra.","shortLead":"Eltekintve a horribilis ártól, a tartóssági aggályok miatt is ódzkodnak sokan az összehajtható telefonoktól. A Samsung...","id":"20191116_samsung_dolnsys_megallapodas_ultravekony_edzett_uveg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=748a8348-6cf4-468f-ac80-b1c98599d2b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d4a001-f4a3-4013-bbc6-00cf989fe297","keywords":null,"link":"/tudomany/20191116_samsung_dolnsys_megallapodas_ultravekony_edzett_uveg","timestamp":"2019. november. 16. 16:03","title":"Érdemes kivárni: megoldódhat a Galaxy Fold legnagyobb problémája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e158ba4f-60a2-442e-b260-de3b0c4d3272","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közösségi oldal letiltotta egy tetováló képeit, aki mellráktúlélőknek készít új mellbimbókat. ","shortLead":"A közösségi oldal letiltotta egy tetováló képeit, aki mellráktúlélőknek készít új mellbimbókat. ","id":"20191116_Felfujhato_mell_tiltakozas_Facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e158ba4f-60a2-442e-b260-de3b0c4d3272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545daaaa-8ed0-4489-82a0-df5c105e1203","keywords":null,"link":"/elet/20191116_Felfujhato_mell_tiltakozas_Facebook","timestamp":"2019. november. 16. 19:13","title":"Felfújható mellel tiltakoztak a Facebook ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d09715-47d6-4a38-89bc-90c7e9802e09","c_author":"HVG","category":"360","description":"Műsorvezetőből lett az Európai Parlament új elnöke az olasz politikus, Berlusconi miatt lett politikus. Nem lesz könnyű feladata a következő években.","shortLead":"Műsorvezetőből lett az Európai Parlament új elnöke az olasz politikus, Berlusconi miatt lett politikus. Nem lesz könnyű...","id":"201946_david_sassoli_musorvezeto_azeuropai_parlamentben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88d09715-47d6-4a38-89bc-90c7e9802e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae128be1-780a-4058-a014-37a8e266d535","keywords":null,"link":"/360/201946_david_sassoli_musorvezeto_azeuropai_parlamentben","timestamp":"2019. november. 17. 09:30","title":"Baloldali sztárújságíró volt, ma már a Brexittel kell megküzdenie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a42c6d-0228-472a-928e-d081336e2b79","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A program eddig nem volt túl népszerű, most viszont már egy évig meggondolhatják magukat a résztvevők. ","shortLead":"A program eddig nem volt túl népszerű, most viszont már egy évig meggondolhatják magukat a résztvevők. ","id":"20191116_dania_menekult_program_hazateres_Sziria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5a42c6d-0228-472a-928e-d081336e2b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"726c19ec-7994-4c32-a9c7-8531624a1a6c","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_dania_menekult_program_hazateres_Sziria","timestamp":"2019. november. 16. 20:47","title":"Hatmilliót fizet Dánia a menekülteknek, ha hazatérnek Szíriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A felülvizsgálati kérelemről a Kúria legkésőbb csütörtökön dönt, addig nem alakulhat meg az Országos Roma Önkormányzat.","shortLead":"A felülvizsgálati kérelemről a Kúria legkésőbb csütörtökön dönt, addig nem alakulhat meg az Országos Roma Önkormányzat.","id":"20191118_roma_nemzetiseg_orszagos_valasztas_jogorvoslat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f61748-76f0-4a04-92df-c2b6846fede3","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_roma_nemzetiseg_orszagos_valasztas_jogorvoslat","timestamp":"2019. november. 18. 09:53","title":"Megtámadták a roma nemzetiségi választás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c67eba-6b51-4164-9040-70fc6ec6dc1d","c_author":"Horváth Gyula","category":"360","description":"Épp 30 éve, 1989. november 17-én Prágában egy diákfelvonulás a kommunista rendszer elleni megmozdulássá vált. A rendőrség brutális fellépése országos tiltakozási hullámot indított, ez volt a bársonyos forradalom kezdete. A fejleményeket elemezte következő számában a HVG, ezt a cikket közöljük újra az évforduló alkalmából. (A borítókép egy korabeli HVG-címlap részlete).","shortLead":"Épp 30 éve, 1989. november 17-én Prágában egy diákfelvonulás a kommunista rendszer elleni megmozdulássá vált...","id":"20191117_csehszlovakia_barsonyos_forradalom_1989","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7c67eba-6b51-4164-9040-70fc6ec6dc1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f5cfad-a3e7-4f1c-9a69-c8e2a3838bfc","keywords":null,"link":"/360/20191117_csehszlovakia_barsonyos_forradalom_1989","timestamp":"2019. november. 17. 12:00","title":"A Vencel téri rendőrattak után nem látszott, bársonyos marad-e a csehszlovák forradalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b53af18-518c-4294-baee-1116535860b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő szerint Horthy hős katona és igaz magyar hazafi volt, akire főhajtással kell emlékezni. ","shortLead":"A fideszes képviselő szerint Horthy hős katona és igaz magyar hazafi volt, akire főhajtással kell emlékezni. ","id":"20191116_Lazar_Janos_viragot_vitt_Horthy_sirjara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b53af18-518c-4294-baee-1116535860b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732d3769-40dc-4998-90e0-451a51911c56","keywords":null,"link":"/itthon/20191116_Lazar_Janos_viragot_vitt_Horthy_sirjara","timestamp":"2019. november. 16. 22:08","title":"Lázár János virágot vitt Horthy sírjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0702ab-15a1-4f7d-b950-dbbc5e27130b","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A maga kegyetlen, elégikus módján kifejezetten szép film Az ír, és persze nagyszerű együtt látni Robert De Nirót, Joe Pescit és Al Pacinót, ám a digitális fiatalítás belerondít az élménybe. És azért a streaming-premier előtt mindenképp érdemes megnézni moziban. Kritika. ","shortLead":"A maga kegyetlen, elégikus módján kifejezetten szép film Az ír, és persze nagyszerű együtt látni Robert De Nirót, Joe...","id":"20191116_Scorsese_harom_es_feloras_gengsztertemetest_rendezett_a_Netflixnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee0702ab-15a1-4f7d-b950-dbbc5e27130b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d254484-6e7d-4500-9486-a1fb34d74f35","keywords":null,"link":"/kultura/20191116_Scorsese_harom_es_feloras_gengsztertemetest_rendezett_a_Netflixnek","timestamp":"2019. november. 16. 20:00","title":"Scorsese három és félórás gengsztertemetést rendezett a Netflixnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]