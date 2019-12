Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d6bc231-de4b-4a6c-8e30-17438314b393","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az MPF Felügyeleti Szolgáltató Kft-t január 8-án kezdi meg üzleti tevékenységét.","shortLead":"Az MPF Felügyeleti Szolgáltató Kft-t január 8-án kezdi meg üzleti tevékenységét.","id":"20191204_Italautomataleanyvallalatot_hozott_letre_a_Magyar_Posta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d6bc231-de4b-4a6c-8e30-17438314b393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9b66b1-c50d-40b0-8156-bc1f2e3948e7","keywords":null,"link":"/kkv/20191204_Italautomataleanyvallalatot_hozott_letre_a_Magyar_Posta","timestamp":"2019. december. 04. 05:10","title":"Italautomata-leányvállalatot hozott létre a Magyar Posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Andrej Babis politikusi és üzletemberi munkája miatt büntetne az EU, ő viszont nem fizetne. Eközben mégis folytatódik a vizsgálat a Gólyafészek-botrányban.","shortLead":"Andrej Babis politikusi és üzletemberi munkája miatt büntetne az EU, ő viszont nem fizetne. Eközben mégis folytatódik...","id":"20191204_A_nyomozok_es_az_EUpenzek_miatt_is_fohet_a_cseh_miniszterelnok_feje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a19e685-8a23-406b-ae74-cb6f65021245","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_A_nyomozok_es_az_EUpenzek_miatt_is_fohet_a_cseh_miniszterelnok_feje","timestamp":"2019. december. 04. 18:08","title":"A nyomozók és az EU-pénzek miatt is főhet a cseh miniszterelnök feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d42c352b-ea5b-4f60-bcf3-d22456d5734b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb pletykák szerint a Galaxy Fold 2 nem egészen úgy néz majd ki, mint az elődje. Hogy kinek melyik megoldás tetszik, az kétesélyes, de az biztos, hogy a vételár változásával mindenki elégedett lesz.","shortLead":"A legfrissebb pletykák szerint a Galaxy Fold 2 nem egészen úgy néz majd ki, mint az elődje. Hogy kinek melyik megoldás...","id":"20191205_samsung_galaxy_fold_2_osszehajthato_telefon_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d42c352b-ea5b-4f60-bcf3-d22456d5734b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17d1f94-7e49-43c5-87f4-f743bc176fd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_samsung_galaxy_fold_2_osszehajthato_telefon_ara","timestamp":"2019. december. 05. 12:03","title":"Bombameglepetéssel jöhet februárban a Samsung új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80659677-ee71-41d3-8129-bdfcd42b6aed","c_author":"HVG","category":"360","description":"Garai Péter Tibor már a trieszti kikötőprojekt előkészítésében is részt vett.","shortLead":"Garai Péter Tibor már a trieszti kikötőprojekt előkészítésében is részt vett.","id":"20191204_ADRIA_PORT_a_magyar_tengeri_kikoto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80659677-ee71-41d3-8129-bdfcd42b6aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f463d9c5-7d0a-4d2c-948c-1af6128b90ad","keywords":null,"link":"/360/20191204_ADRIA_PORT_a_magyar_tengeri_kikoto","timestamp":"2019. december. 04. 12:01","title":"Berkeley-n végzett vezérrel indul a magyar tengeri manőver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d19352b-2651-4d8a-b86f-ccc969005573","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple kedden elismerte, valóban hibás lehet a 13 colos MacBook Pro működése, és már egy tippet is adott ahhoz, miként lehetne orvosolni a problémát.","shortLead":"Az Apple kedden elismerte, valóban hibás lehet a 13 colos MacBook Pro működése, és már egy tippet is adott ahhoz...","id":"20191204_13_colos_macbook_pro_2019_hiba_meghibasodas_javitas_apple","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d19352b-2651-4d8a-b86f-ccc969005573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426c77fd-68e9-4e43-87fa-c145ae109f8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_13_colos_macbook_pro_2019_hiba_meghibasodas_javitas_apple","timestamp":"2019. december. 04. 19:03","title":"Gond van a nyáron bemutatott 13 colos MacBook Próval, mutatjuk, hogyan lehet megjavítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b5c25d-e3d6-4b6a-aeea-360a2567d2d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amellett, hogy a dolog teljességgel élet- és közveszélyes, azért ez elképesztő.","shortLead":"Amellett, hogy a dolog teljességgel élet- és közveszélyes, azért ez elképesztő.","id":"20191204_Athajtott_egy_hid_ivszerkezeten_egy_motoros__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28b5c25d-e3d6-4b6a-aeea-360a2567d2d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af5a30e-d1fe-453b-bac0-c2484d9241e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191204_Athajtott_egy_hid_ivszerkezeten_egy_motoros__video","timestamp":"2019. december. 04. 15:15","title":"Videóra vette egy motoros, hogy végighajt egy forgalmas híd ívszerkezetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokadik alkalommal sem változtatott a Facebookon terjedő álhírek és politikusi hazugságok kapcsán alkotott véleményéről Mark Zuckerberg.","shortLead":"Sokadik alkalommal sem változtatott a Facebookon terjedő álhírek és politikusi hazugságok kapcsán alkotott véleményéről...","id":"20191204_mark_zuckerberg_alhir_politikus_hazugsag_facebook_cbs_this_morning","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d54f7c5-ea11-4a8b-b4dc-708536ed4dad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_mark_zuckerberg_alhir_politikus_hazugsag_facebook_cbs_this_morning","timestamp":"2019. december. 04. 12:03","title":"Mark Zuckerberg: Nem a hazudozó politikusokkal van a baj, hanem a hiszékeny emberekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ha elfogadnák az orosz elnök javaslatát, akkor a NATO nem tudna reagálni, ha Oroszország megsértené a nukleáris eszközöket felszámoló szerződést – magyarázta Angela Merkel.","shortLead":"Ha elfogadnák az orosz elnök javaslatát, akkor a NATO nem tudna reagálni, ha Oroszország megsértené a nukleáris...","id":"20191204_Merkel_Nem_egyszeru_elfogadni_Putyin_raketatelepitesi_moratoriumat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0890d2e-ee90-460c-9e64-1d4e494222d4","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_Merkel_Nem_egyszeru_elfogadni_Putyin_raketatelepitesi_moratoriumat","timestamp":"2019. december. 04. 19:59","title":"Merkel: Nem egyszerű elfogadni Putyin rakétatelepítési moratóriumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]