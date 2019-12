Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"442291e1-a797-41cd-adab-cd61a2224aed","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az UK Festival Awards díjátadóján tarolt a magyar zenei fesztivál.","shortLead":"Az UK Festival Awards díjátadóján tarolt a magyar zenei fesztivál.","id":"20191206_sziget_fesztival_dij_uk_festival_awards","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=442291e1-a797-41cd-adab-cd61a2224aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e7b29f7-163a-4384-8037-4e1874e0b2e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_sziget_fesztival_dij_uk_festival_awards","timestamp":"2019. december. 06. 05:03","title":"Idén is a Szigetet választották a legjobb külföldi fesztiválnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50cae93-e81f-4670-875c-a5b1f7685ad3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Átszámítva egy budapesti panellakás árát fizették ki egy banánért, amelyet szigetelőszalaggal ragasztottak egy fehér falra. A műalkotás gazdája a kortárs képzőművészeti piac nagy tréfamestere, Maurizio Cattelan, akinek a műve iránt olyan nagy az érdeklődés, hogy már a harmadik banánján dolgozik. ","shortLead":"Átszámítva egy budapesti panellakás árát fizették ki egy banánért, amelyet szigetelőszalaggal ragasztottak egy fehér...","id":"20191205_Atszamitva_35_millio_forintert_kelt_el_egy_falra_felragasztott_banan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d50cae93-e81f-4670-875c-a5b1f7685ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32345542-85ca-4097-a8cb-836496468d67","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_Atszamitva_35_millio_forintert_kelt_el_egy_falra_felragasztott_banan","timestamp":"2019. december. 05. 11:58","title":"Milliókért kelt el egy falra felragasztott banán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Széles összefogással állnak ki a dramaturgok Upor László rektorjelölt mellett. A Színház- és Filmművészeti Egyetem doktori iskolájának a hallgatói is nyilatkozatott tettek közzé, amelyben hangsúlyozzák, hogy a hatalmi visszaélések az elkövetőket minősítik, nem pedig az egyetem egészét.","shortLead":"Széles összefogással állnak ki a dramaturgok Upor László rektorjelölt mellett. A Színház- és Filmművészeti Egyetem...","id":"20191205_Megszolalt_a_szakma_a_Szinmuveszetit_ert_tamadasok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eec31c2-3f1f-4906-86a0-8d19ec1bd59f","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_Megszolalt_a_szakma_a_Szinmuveszetit_ert_tamadasok_miatt","timestamp":"2019. december. 05. 15:13","title":"Megszólalt a szakma a Színművészetit ért támadások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdad356-603d-49dd-9eeb-b26a74bfab88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség az elkövetőt elfogta, a tanárt kórházba szállították.","shortLead":"A rendőrség az elkövetőt elfogta, a tanárt kórházba szállították.","id":"20191205_Megkeseltek_egy_tanart_egy_gyori_kozepiskolaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fdad356-603d-49dd-9eeb-b26a74bfab88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3920cf64-d076-48eb-ab6b-c908c509d1d1","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Megkeseltek_egy_tanart_egy_gyori_kozepiskolaban","timestamp":"2019. december. 05. 13:19","title":"Megkéseltek egy tanárt egy győri középiskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Környezetvédelmi szempontok miatt betiltatnák az első osztályt a rövidtávú utakon. ","shortLead":"Környezetvédelmi szempontok miatt betiltatnák az első osztályt a rövidtávú utakon. ","id":"20191205_legitarsasag_Wizz_Air_kornyezetvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"381f92ba-9cbd-45ee-9365-1119ea8ec7ad","keywords":null,"link":"/kkv/20191205_legitarsasag_Wizz_Air_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. december. 05. 16:52","title":"A Wizz Air radikális változtatásra szólította fel a légitársaságokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most már az ő kedvéért gyurmáznak. Az alapjogok köszönik, jól vannak.","shortLead":"Most már az ő kedvéért gyurmáznak. Az alapjogok köszönik, jól vannak.","id":"20191206_Ugy_formaljak_a_jogot_mint_a_gyurmat__mondta_a_diploma_nelkuli_helyettes_allamtitkar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b6163d-1713-4808-aa94-4536a8e57eae","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Ugy_formaljak_a_jogot_mint_a_gyurmat__mondta_a_diploma_nelkuli_helyettes_allamtitkar","timestamp":"2019. december. 06. 09:18","title":"Úgy formálják a jogot, mint a gyurmát – mondta a diploma nélküli helyettes államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b66e278-c6d6-4450-a16b-34fe18d5047b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Megasztár-győztes üzletemberré avanzsált.","shortLead":"A Megasztár-győztes üzletemberré avanzsált.","id":"201949_vbl_trend_2019_kiraly_viktor_ekszeruzlete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b66e278-c6d6-4450-a16b-34fe18d5047b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ae7b6f-0659-4319-b117-1714a52034b2","keywords":null,"link":"/360/201949_vbl_trend_2019_kiraly_viktor_ekszeruzlete","timestamp":"2019. december. 06. 10:00","title":"Király Viktor a színpadi csillogás mellé egy másikat is választott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3fcbf0-db60-48da-9439-b5d34152ea10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonsági okokból az Avast és az AVG két-két bővítményét is törölte a Mozilla, így azokat jelenleg nem lehet letölteni a Firefoxhoz.","shortLead":"Biztonsági okokból az Avast és az AVG két-két bővítményét is törölte a Mozilla, így azokat jelenleg nem lehet letölteni...","id":"20191206_mozilla_firefox_bovitmeny_torlese_avast_avg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a3fcbf0-db60-48da-9439-b5d34152ea10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b67fd39-047f-4e0a-acde-94abe0e964a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_mozilla_firefox_bovitmeny_torlese_avast_avg","timestamp":"2019. december. 06. 09:03","title":"Letiltották az AVG és az Avast programjait, miután kiderült, hogy túlságosan leskelődnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]