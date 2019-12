Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d42bc07e-38ac-4665-908f-190303bd3519","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az agrártárca pontosította saját államtitkára szavait.","shortLead":"Az agrártárca pontosította saját államtitkára szavait.","id":"20191207_chipsado_eltorlese_cafolat_agrarminiszterium_zsigo_robert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d42bc07e-38ac-4665-908f-190303bd3519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e60c301-91dd-47b1-9919-4a2fdb92955d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_chipsado_eltorlese_cafolat_agrarminiszterium_zsigo_robert","timestamp":"2019. december. 07. 13:30","title":"Nincs is napirenden, úgyhogy marad a chipsadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4de6e0c-01b1-4ce3-8edf-93cdd280bd16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Semmivel nem összetéveszthető stílusú dalszerző-énekes-zongorista, aki alternatív és folk kategóriában is nyert Grammyt, tagja a Rock and Roll Hall of Fame-nek. Reszelős-whiskygőzös hangja rögtön felismerhetővé teszi, énekeljen bluest, jazzt, folkot, varieté-sanzont, vagy csak dörmögjön valami zajzenére. A világ legkúlabb kocsmazenésze, legjellegzetesebb karakterszínésze, és legvadabb kísérletezője. Tom Waits december 7-én ünnepli 70 éves születésnapját. Magyar zenészeket-szakírókat kértünk meg arra, hogy foglalják össze röviden, nekik mi jut eszükbe róla.","shortLead":"Semmivel nem összetéveszthető stílusú dalszerző-énekes-zongorista, aki alternatív és folk kategóriában is nyert...","id":"20191207_Tom_Waits_70","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4de6e0c-01b1-4ce3-8edf-93cdd280bd16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c728ef7b-8d9c-485f-b01f-65fcd930ed78","keywords":null,"link":"/kultura/20191207_Tom_Waits_70","timestamp":"2019. december. 07. 20:00","title":"A világ legkúlabb kocsmazenésze 70 éves – Tom Waitsről Hobo, Lovasi, Sziámi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0139bee1-ba4c-44c1-a9d7-4415f5f92ec8","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az időzónák hátrányait az eltörlésükkel számolná fel két amerikai tudós.","shortLead":"Az időzónák hátrányait az eltörlésükkel számolná fel két amerikai tudós.","id":"201949___idozonak_nelkuli_vilag__orapolitika__utc__idetlen_idokig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0139bee1-ba4c-44c1-a9d7-4415f5f92ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65371b3a-e37d-40d0-8629-db6ac61e5beb","keywords":null,"link":"/360/201949___idozonak_nelkuli_vilag__orapolitika__utc__idetlen_idokig","timestamp":"2019. december. 07. 13:00","title":"Mi lenne, ha nem csak az óraátállítást törölnénk el, hanem az időzónákat is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a320f189-23ed-4d5a-a66c-a459f1d703f4","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A nyilvánosság előtt ritkán mutatkozik, mégis meghatározó szava van Irakban Ali al-Szisztáni nagyajatollahnak, aki Iránban született és nőtt fel, de az iraki Nedzsefben él.","shortLead":"A nyilvánosság előtt ritkán mutatkozik, mégis meghatározó szava van Irakban Ali al-Szisztáni nagyajatollahnak, aki...","id":"201949_ali_alszisztani_azirani_akie_avegso_szo_irakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a320f189-23ed-4d5a-a66c-a459f1d703f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a953a3c-0142-434f-9349-6e0504e4e32e","keywords":null,"link":"/360/201949_ali_alszisztani_azirani_akie_avegso_szo_irakban","timestamp":"2019. december. 08. 16:30","title":"Az iráni, akié a végső szó Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a960ba67-3196-4904-b7f0-310acfe525de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Magyar válogatott viszont biztosan nem lesz Stopira, mert a szülőföldje nemzeti csapatában már játszott.","shortLead":"Magyar válogatott viszont biztosan nem lesz Stopira, mert a szülőföldje nemzeti csapatában már játszott.","id":"20191209_Magyar_allampolgarsagot_kapott_a_Mol_Fehervar_zoldfoki_szigeteki_hatvedje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a960ba67-3196-4904-b7f0-310acfe525de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5a6eb6-16d0-41d4-96e3-7e51862a7297","keywords":null,"link":"/sport/20191209_Magyar_allampolgarsagot_kapott_a_Mol_Fehervar_zoldfoki_szigeteki_hatvedje","timestamp":"2019. december. 09. 11:18","title":"Magyar állampolgárságot kapott a Fehérvár zöld-foki szigeteki hátvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b01278f-e30a-4b05-9873-e07632697a1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig független volt. Előtte robbantotta a Párbeszéd frakcióját.","shortLead":"Eddig független volt. Előtte robbantotta a Párbeszéd frakcióját.","id":"20191209_Bosz_Anett_beult_a_DKba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b01278f-e30a-4b05-9873-e07632697a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b078e1bc-069b-4566-85c5-2c9439ae6125","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Bosz_Anett_beult_a_DKba","timestamp":"2019. december. 09. 11:35","title":"Bősz Anett beült a DK-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Jelentősen csökkentek a számottevő késések a számlák kifizetésénél az idei első három negyedévben, a két hónapon túl megfizetett számlák értékének aránya 52, a három hónapon túl megfizetetteké pedig 60 százalékkal volt kevesebb, mint tavaly ugyanebben az időszakban.","shortLead":"Jelentősen csökkentek a számottevő késések a számlák kifizetésénél az idei első három negyedévben, a két hónapon túl...","id":"20191209_A_szamlak_30_szazalekat_nem_fizetik_ki_a_cegek_hataridore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a774d3-13a4-4e13-87f5-ff13f1b6327f","keywords":null,"link":"/kkv/20191209_A_szamlak_30_szazalekat_nem_fizetik_ki_a_cegek_hataridore","timestamp":"2019. december. 09. 12:07","title":"A számlák 30 százalékát nem fizetik ki a cégek határidőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef62e89a-f45b-407b-a8fe-351915e96b8d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bátran kijelenthetjük, hogy a T-Roc sportosra hangolt összkerekes csúcsmodellje abszolút nem szenved erőhiányban. ","shortLead":"Bátran kijelenthetjük, hogy a T-Roc sportosra hangolt összkerekes csúcsmodellje abszolút nem szenved erőhiányban. ","id":"20191209_hazankban_a_vw_300_loeros_kompakt_divatterepjaroja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef62e89a-f45b-407b-a8fe-351915e96b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a8fd6a-eb7b-4eed-a69b-aea01e3c5e89","keywords":null,"link":"/cegauto/20191209_hazankban_a_vw_300_loeros_kompakt_divatterepjaroja","timestamp":"2019. december. 09. 07:59","title":"Magyarországon a VW 300 lóerős kompakt divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]