Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e045a4c-cebd-426d-b067-3a91ece16ded","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"vilag","description":"Kezdő pártelnökkel, megosztott tagsággal, ideológiai bizonytalansággal sújtva indulnak neki az európai parlamenti választásoknak.","shortLead":"Kezdő pártelnökkel, megosztott tagsággal, ideológiai bizonytalansággal sújtva indulnak neki az európai parlamenti...","id":"201915__osztrak_szocdemek__szemermes_partelnok__haszonlesok__felkeszen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e045a4c-cebd-426d-b067-3a91ece16ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ed281e-7dd5-4a84-99e1-70a3ec689811","keywords":null,"link":"/vilag/201915__osztrak_szocdemek__szemermes_partelnok__haszonlesok__felkeszen","timestamp":"2019. április. 13. 15:00","title":"A megszeppent pártelnök mellett beindult az osztrák szocdemek migránsellenes szárnya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"De nem csak Budapesten, a Duna House szerint a panelek ára országos szinten drágult. ","shortLead":"De nem csak Budapesten, a Duna House szerint a panelek ára országos szinten drágult. ","id":"20190413_Atlagosan_30_szazalekkal_emelkedett_a_fovarosi_panelek_negyzetmeterara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c15e7a7-82d9-4b84-88f1-3d41a89a65cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190413_Atlagosan_30_szazalekkal_emelkedett_a_fovarosi_panelek_negyzetmeterara","timestamp":"2019. április. 13. 09:24","title":"Átlagosan 30 százalékkal emelkedett a fővárosi panelek négyzetméterára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3de57c8-15a8-4ac5-be5c-8e8daae0a978","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OTP-vezér azt mondta, Orbán többször is utazott a bank magángépén, de sohasem vendégként. Arra, hogy Mészáros Lőrinc gazdagabb lett nála, csak annyit reagált: más listákon pedig őt nevezik vagyonosabbnak.","shortLead":"Az OTP-vezér azt mondta, Orbán többször is utazott a bank magángépén, de sohasem vendégként. Arra, hogy Mészáros Lőrinc...","id":"20190412_Csanyi_Sandor_Orban_mindig_kifizette_amikor_az_OTP_magangepen_utazott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3de57c8-15a8-4ac5-be5c-8e8daae0a978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3cd2a45-0957-47f8-9fa9-711d13783457","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Csanyi_Sandor_Orban_mindig_kifizette_amikor_az_OTP_magangepen_utazott","timestamp":"2019. április. 12. 21:22","title":"Csányi Sándor: Orbán mindig kifizette, amikor az OTP magángépén utazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae6320f-61db-4c69-8e21-4b31a2d31122","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte a politikusoknak fogalmuk sincs, mi lesz a tetteik következménye.","shortLead":"Szerinte a politikusoknak fogalmuk sincs, mi lesz a tetteik következménye.","id":"20190413_Spiro_Ott_tartunk_ahol_az_elso_vilaghaboru_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cae6320f-61db-4c69-8e21-4b31a2d31122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee01ed4f-6999-40ee-91e6-08116301981b","keywords":null,"link":"/kultura/20190413_Spiro_Ott_tartunk_ahol_az_elso_vilaghaboru_elott","timestamp":"2019. április. 13. 15:17","title":"Spiró: Ott tartunk, ahol az első világháború előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kettős vereséggel búcsúzott a Ferencváros a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, mivel a párharc szombati visszavágóján 33-22-re kikapott az orosz Rosztov-Don otthonában.\r

","shortLead":"Kettős vereséggel búcsúzott a Ferencváros a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, mivel a párharc szombati...","id":"20190413_noi_kezilabda_bajnokok_ligaja_negyeddonto_ferencvaros_ftc_rosztov_don","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b35484-bacc-443c-8030-05d8ac8ebf46","keywords":null,"link":"/sport/20190413_noi_kezilabda_bajnokok_ligaja_negyeddonto_ferencvaros_ftc_rosztov_don","timestamp":"2019. április. 13. 18:04","title":"Elmaradt a bravúr, kiesett a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c096709-0753-4b66-874f-88a9e6e05b58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezzel a névvel persze nem lesz nehéz nyerni a valaha volt legfurcsább brit voksoláson.","shortLead":"Ezzel a névvel persze nem lesz nehéz nyerni a valaha volt legfurcsább brit voksoláson.","id":"20190412_Nigel_Farage_ezer_fontot_tett_fel_uj_partja_valasztasi_gyozelmere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c096709-0753-4b66-874f-88a9e6e05b58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09436343-71cf-462b-ba95-d63120cc6b18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Nigel_Farage_ezer_fontot_tett_fel_uj_partja_valasztasi_gyozelmere","timestamp":"2019. április. 12. 15:10","title":"Nigel Farage ezer fontot tett fel új pártja választási győzelmére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f1e5a4-300c-4eaf-bbfc-2c26c3fa209d","c_author":"Illényi Balázs","category":"kultura","description":"Nemigen akadt olyan fegyveres konfliktus, amit annyi alkotó „dokumentált” volna, mint a 80 éve véget ért spanyol polgárháborút. A művek fő témái: apokalipszis, halál, árulás és áldozathozatal.","shortLead":"Nemigen akadt olyan fegyveres konfliktus, amit annyi alkotó „dokumentált” volna, mint a 80 éve véget ért spanyol...","id":"201915__spanyol_polgarhaboru__muveszi_orokseg__politizalo_alkotasok__visszhangra_talaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4f1e5a4-300c-4eaf-bbfc-2c26c3fa209d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c5bb3e-554a-44d5-a121-6472ad9bf96d","keywords":null,"link":"/kultura/201915__spanyol_polgarhaboru__muveszi_orokseg__politizalo_alkotasok__visszhangra_talaltak","timestamp":"2019. április. 14. 12:30","title":"Generációk retinájába égtek bele a spanyol testvérháború képei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1afd4c-f9b0-4107-97a6-aebff491e91d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Mars sarkvidékeinél és egyenlítőjénél nedves területeket fedezett fel a bolygó felszínének vízjéglerakódásait összegző térkép elkészítésekor az ExoMars TGO (Trace Gas Orbiter) szonda – közölték kutatók az Európai Földtudományi Egyesület (EGU) bécsi közgyűlésén. A szonda emellett adatokat szolgáltatott a porviharról is, valamint meglepő módon nem talált metánt a légkörben.","shortLead":"A Mars sarkvidékeinél és egyenlítőjénél nedves területeket fedezett fel a bolygó felszínének vízjéglerakódásait...","id":"20190412_mars_egyenlito_nedvesseg_exomars_tgo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a1afd4c-f9b0-4107-97a6-aebff491e91d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428ce1ce-3225-4d40-84c0-b11736a1d6ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_mars_egyenlito_nedvesseg_exomars_tgo","timestamp":"2019. április. 12. 16:03","title":"Valami nedveset találtak a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]