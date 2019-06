Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"581cd5eb-c3ab-49e5-a661-9bd049415585","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A svájci cég egy magyar kft.-n keresztül, a Magyar Turisztikai Ügynökséggel közösen tulajdonolja a budapesti kikötők többségét birtokló a Mahart Passnave-t.","shortLead":"A svájci cég egy magyar kft.-n keresztül, a Magyar Turisztikai Ügynökséggel közösen tulajdonolja a budapesti kikötők...","id":"20190531_Dunai_hajobaleset_a_magyar_allammal_van_kozos_cege_a_Viking_Cruisesnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=581cd5eb-c3ab-49e5-a661-9bd049415585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6711248e-f897-4f20-aa90-826de31e8cc5","keywords":null,"link":"/kkv/20190531_Dunai_hajobaleset_a_magyar_allammal_van_kozos_cege_a_Viking_Cruisesnek","timestamp":"2019. május. 31. 13:52","title":"Dunai hajóbaleset: a magyar állammal van közös cége a Viking Cruisesnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4f8951-2f1d-44d7-8de4-fd0141cb1c51","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nyolc órára elérhetetlenné tették a szélsőjobbos politikus Twitter-fiókját, miután más politikusokat becsmérelt. ","shortLead":"Nyolc órára elérhetetlenné tették a szélsőjobbos politikus Twitter-fiókját, miután más politikusokat becsmérelt. ","id":"20190531_Letiltotta_a_Twitter_Geert_Wilders_fiokjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac4f8951-2f1d-44d7-8de4-fd0141cb1c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"644bfd49-cbe8-4141-972a-fecaa692e0c8","keywords":null,"link":"/vilag/20190531_Letiltotta_a_Twitter_Geert_Wilders_fiokjat","timestamp":"2019. május. 31. 19:51","title":"Letiltotta a Twitter Geert Wilders fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f260a6-ff7a-4003-97d6-6459474224c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 15 éves Sam Cashbook szerint az AirPods nagyon drága ahhoz képest, hogy otthon is össze lehet dobni egyet. Össze is dobta.","shortLead":"A 15 éves Sam Cashbook szerint az AirPods nagyon drága ahhoz képest, hogy otthon is össze lehet dobni egyet. Össze is...","id":"20190531_apple_airpods_diy_vezetek_nelkuli_fulhallgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93f260a6-ff7a-4003-97d6-6459474224c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e21cde-baeb-4022-b750-4912157807e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_apple_airpods_diy_vezetek_nelkuli_fulhallgato","timestamp":"2019. május. 31. 18:33","title":"Sokallja az AirPods árát? Így csinálhat sajátot 1100 forintból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde01469-eedf-4eeb-aa5e-67483bf9b0ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Exkluzív hanganyag jutott a Trend FM birtokába a Dunán történt szerda esti hajóbalesetről, amit az RTL Híradónak is átadtak.","shortLead":"Exkluzív hanganyag jutott a Trend FM birtokába a Dunán történt szerda esti hajóbalesetről, amit az RTL Híradónak is...","id":"20190530_dunai_hajobaleset_hangfelvetel_mentes_pillanatai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bde01469-eedf-4eeb-aa5e-67483bf9b0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c228117c-898e-4ceb-8580-9ed99cf2cb11","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_dunai_hajobaleset_hangfelvetel_mentes_pillanatai","timestamp":"2019. május. 30. 20:37","title":"\"Kifogtunk két embert\" – előkerült egy hangfelvétel a mentés pillanatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f20895-ecd5-4a4e-b6ce-394e0cfa1651","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A roncsfeltáró munkálatokkal kapcsolatban Szijjártó Péter külügyminiszter pénteki sajtótájékoztatóján azt mondta, azt a TEK vezetője, Hajdu János koordinálja. Cél, hogy minél hamarabb felhozzák a roncsot, de egyelőre csak az előkészületi munkák folynak. A miniszter elhúzódó kutatási munkálatokra számít. Kang Kjung Vha dél-koreai külügyminiszter azt mondta, remélik, pontosan ki fog derülni, mi történt.","shortLead":"A roncsfeltáró munkálatokkal kapcsolatban Szijjártó Péter külügyminiszter pénteki sajtótájékoztatóján azt mondta, azt...","id":"20190531_Dunai_hajobaleset_az_orizetbe_vett_kapitany_panasszal_elt_a_gyanusitas_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04f20895-ecd5-4a4e-b6ce-394e0cfa1651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c06a60b0-0b22-4ea4-8152-b49cc28ecfc2","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Dunai_hajobaleset_az_orizetbe_vett_kapitany_panasszal_elt_a_gyanusitas_ellen","timestamp":"2019. május. 31. 11:10","title":"Dunai hajóbaleset: az őrizetbe vett kapitány panasszal élt a gyanúsítás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6fc0d44-f641-42c7-91a6-54d1fd3985ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy több mint 15 ezer névből álló, kereshető adatbázist tett elérhetővé az interneten az MTA Trianon 100 Kutatócsoportja. Ez nemcsak az 1918 és 1928 között Magyarországra érkezett menekültek nevét, de a korábbi lakóhelyüket, foglalkozásukat és a Magyarországra érkezésük helyét is kereshető formában tárja a nagyközönség elé.","shortLead":"Egy több mint 15 ezer névből álló, kereshető adatbázist tett elérhetővé az interneten az MTA Trianon 100...","id":"20190531_trianoni_menekultek_adatbazisa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6fc0d44-f641-42c7-91a6-54d1fd3985ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677d9cf7-bc40-41b4-bd0b-8655142e6dd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_trianoni_menekultek_adatbazisa","timestamp":"2019. május. 31. 12:33","title":"Rákereshet a családjára: felkerült a netre a trianoni menekültek adatbázisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b27c60b-68dd-47a0-914e-db5e4a3cd9bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ők ilyet sose tennének.","shortLead":"Ők ilyet sose tennének.","id":"20190531_A_Magyar_Detektiv_Szovetseg_elhatarolodik_a_Strachebotranytol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b27c60b-68dd-47a0-914e-db5e4a3cd9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e3ef9d-805a-4ff9-8942-d2e3e28e27b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_A_Magyar_Detektiv_Szovetseg_elhatarolodik_a_Strachebotranytol","timestamp":"2019. május. 31. 10:56","title":"A Magyar Detektív Szövetség elhatárolódik a Strache-botránytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fef541f-875c-4a01-b50e-216085cd66a3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jó éve volt a Sparnak, 46 milliárd forinttal nőtt az árbevétel, és ugyan többet is költöttek, mint 2017-ben, 19,8 milliárd forint lett a profit.","shortLead":"Jó éve volt a Sparnak, 46 milliárd forinttal nőtt az árbevétel, és ugyan többet is költöttek, mint 2017-ben, 19,8...","id":"20190531_Kozel_huszmilliard_forint_nyeresegrol_szamolt_be_a_Spar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fef541f-875c-4a01-b50e-216085cd66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48433b76-92b4-4f91-b0e3-87c382d1f51d","keywords":null,"link":"/kkv/20190531_Kozel_huszmilliard_forint_nyeresegrol_szamolt_be_a_Spar","timestamp":"2019. május. 31. 12:47","title":"Közel húszmilliárd forint nyereségről számolt be a Spar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]