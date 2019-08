Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ac058fb-a92e-4756-939c-26070c9ce719","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök szeméremsértés miatt keresik a férfit. ","shortLead":"A rendőrök szeméremsértés miatt keresik a férfit. ","id":"20190823_Maszkot_huzott_a_fejere_igy_zaklatott_egy_fiatal_lanyt_a_budafoki_utcan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ac058fb-a92e-4756-939c-26070c9ce719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821fa8f5-f990-405f-874a-941ee7ff6f8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Maszkot_huzott_a_fejere_igy_zaklatott_egy_fiatal_lanyt_a_budafoki_utcan","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:40","title":"Maszkot húzott a fejére, így zaklatott egy fiatal lányt a budafoki utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df538c75-691f-4e8b-90ea-effd44a0a817","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valaki kihívta a rendőrséget, mert gyanús zajokat hallott a szomszédból, utána pedig egész nap nem látta az ott élő családot. Az ügyeletes az előzmények alapján úgy döntött, nincs szükség intézkedésre, ezért a rendőrfőkapitány vizsgálatot rendelt el, aminek fegyelmi lett a vége. Valószínűleg arról az ügyről van szó, amiben hangos veszekedés és rendőri intézkedés után holtan találtak egy családot.\r

","shortLead":"Valaki kihívta a rendőrséget, mert gyanús zajokat hallott a szomszédból, utána pedig egész nap nem látta az ott élő...","id":"20190824_Belso_vizsgalat_volt_a_rendorsegen_valoszinuleg_a_budapesti_csaladgyilkossaggal_osszefuggesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df538c75-691f-4e8b-90ea-effd44a0a817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"488f50b2-46f6-41e4-929a-5914e3b67515","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Belso_vizsgalat_volt_a_rendorsegen_valoszinuleg_a_budapesti_csaladgyilkossaggal_osszefuggesben","timestamp":"2019. augusztus. 24. 11:57","title":"Belső vizsgálat volt a rendőrségen, szinte biztosan a budapesti családgyilkossággal összefüggésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7807bd9-d6fa-44cb-9ea1-e0b4196077e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kereszténydemokrácia egyensúlyt tart az egyén és a közösség jogai és felelősségei között – mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke csütörtök este Balatonszárszón.","shortLead":"A kereszténydemokrácia egyensúlyt tart az egyén és a közösség jogai és felelősségei között – mondta Kövér László...","id":"20190823_Kover_Laszlo_Kommunista_talalmany_hogy_a_politika_es_a_vallas_ket_kulonbozo_dolog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7807bd9-d6fa-44cb-9ea1-e0b4196077e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b090139d-47e8-4b57-9c5a-a6bbe57d2c8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Kover_Laszlo_Kommunista_talalmany_hogy_a_politika_es_a_vallas_ket_kulonbozo_dolog","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:09","title":"Kövér László: Kommunista találmány, hogy a politika és a vallás két különböző dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09531d91-223d-4b7b-b99b-55d396b4bc76","c_author":"","category":"elet","description":"Augusztus 29-én este 21.25-től mutatja be a Duna TV az Egy másik életben című filmet.\r

\r

","shortLead":"Augusztus 29-én este 21.25-től mutatja be a Duna TV az Egy másik életben című filmet.\r

\r

","id":"20190823_Ujra_egyutt_a_fel_Aranyeletstab_jovo_heten_bemutato_a_Dunan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09531d91-223d-4b7b-b99b-55d396b4bc76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677d0765-f75a-4dbc-90d6-299294e1df87","keywords":null,"link":"/elet/20190823_Ujra_egyutt_a_fel_Aranyeletstab_jovo_heten_bemutato_a_Dunan","timestamp":"2019. augusztus. 23. 14:12","title":"Újra együtt a fél Aranyélet-stáb: jövő héten bemutató a Dunán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes EP-képviselő a reformátusok szárszói konferenciáján arról is beszélt, az EU egy birodalom, és az egyenlősdiről a kereszténydemokrata gondolkodásban szó sem lehet.\r

\r

","shortLead":"A fideszes EP-képviselő a reformátusok szárszói konferenciáján arról is beszélt, az EU egy birodalom, és...","id":"20190823_Szajer_Jozsef_A_keresztenyseg_a_hit_ma_odivatu_dologkent_jelenik_meg_a_foaramu_mediaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841bba33-01a0-4488-a6ba-cf5d32f2beee","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Szajer_Jozsef_A_keresztenyseg_a_hit_ma_odivatu_dologkent_jelenik_meg_a_foaramu_mediaban","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:27","title":"Szájer József: \"A kereszténység, a hit ma ódivatú dologként jelenik meg a főáramú médiában\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c217a0a-97e1-4779-8b57-acc27c13c8c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Korea valószínűleg újabb rakétakísérleteket hajtott végre szombaton - közölte az eseményeket szorosan követő Dél-Korea vezérkari főnöksége.","shortLead":"Észak-Korea valószínűleg újabb rakétakísérleteket hajtott végre szombaton - közölte az eseményeket szorosan követő...","id":"20190824_EszakKorea_ujabb_raketakiserletet_hajthatott_vegre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c217a0a-97e1-4779-8b57-acc27c13c8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce7556f-9ab7-4a8e-9bbd-993af6e45b63","keywords":null,"link":"/vilag/20190824_EszakKorea_ujabb_raketakiserletet_hajthatott_vegre","timestamp":"2019. augusztus. 24. 12:17","title":"Észak-Korea újabb rakétakísérletet hajthatott végre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa2a7e5-bdb6-4665-a7e9-c521e495e05b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kecsketejivó világrekordot döntöttek Kecskeméten, 542-en hörpöltek egyszerre.

","shortLead":"Kecsketejivó világrekordot döntöttek Kecskeméten, 542-en hörpöltek egyszerre.

","id":"20190824_Rekord_szinten_bekecsketejeztek_Kecskemeten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fa2a7e5-bdb6-4665-a7e9-c521e495e05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74bde44-d89b-43d2-baef-55e84a32409b","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Rekord_szinten_bekecsketejeztek_Kecskemeten","timestamp":"2019. augusztus. 24. 15:59","title":"Rekord szinten bekecsketejeztek Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe6d0c5-695a-4711-b436-639d0debaf70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szentgyörgyvölgyi Péter lapátot ragadott. ","shortLead":"Szentgyörgyvölgyi Péter lapátot ragadott. ","id":"20190823_Jon_a_valasztas_fakat_ultet_a_Jozsef_nador_teren_az_V_keruleti_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fe6d0c5-695a-4711-b436-639d0debaf70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb5e786-156b-4f2b-8391-17fe3055d83c","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Jon_a_valasztas_fakat_ultet_a_Jozsef_nador_teren_az_V_keruleti_polgarmester","timestamp":"2019. augusztus. 23. 19:54","title":"Jön a választás, fákat ültet a József nádor téren az V. kerületi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]