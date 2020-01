Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vissza nem térítendő összegek az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól érkeztek.","shortLead":"A vissza nem térítendő összegek az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól érkeztek.","id":"20200103_ner_epitoipar_vallalkozas_allami_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584695a2-fdcb-4a41-af97-89e83017befc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200103_ner_epitoipar_vallalkozas_allami_tamogatas","timestamp":"2020. január. 03. 08:50","title":"Százmilliós támogatásokat kaptak az államtól NER-közeli építőipari vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0695d580-d507-447f-9103-af885853c308","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azt kéri polgáraitól az Egyesült Államok, hogy azonnal hagyják el Irakot. Donald Trump elnök közben Iránnak címzett üzenetében utalt a tárgyalásos rendezésre.","shortLead":"Azt kéri polgáraitól az Egyesült Államok, hogy azonnal hagyják el Irakot. Donald Trump elnök közben Iránnak címzett...","id":"20200103_Az_Egyesult_Allamok_bagdadi_nagykovetsege_Irak_elhagyasara_szolitotta_fel_az_amerikaikat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0695d580-d507-447f-9103-af885853c308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d546714-f3ca-4bc9-bfc4-33d04b5b0cb3","keywords":null,"link":"/vilag/20200103_Az_Egyesult_Allamok_bagdadi_nagykovetsege_Irak_elhagyasara_szolitotta_fel_az_amerikaikat","timestamp":"2020. január. 03. 14:55","title":"Az USA azt üzeni, minden amerikai hagyja el Irakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5eeb92-6d61-4fa6-b546-62590fd796be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tévedni emberi dolog, a jelek szerint pedig még a Nobel-díjasok is emberek.","shortLead":"Tévedni emberi dolog, a jelek szerint pedig még a Nobel-díjasok is emberek.","id":"20200104_Hibazott_visszavonta_tanulmanyat_a_Nobeldijas_tudos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a5eeb92-6d61-4fa6-b546-62590fd796be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35176538-3de7-428a-baa3-d9481f472793","keywords":null,"link":"/tudomany/20200104_Hibazott_visszavonta_tanulmanyat_a_Nobeldijas_tudos","timestamp":"2020. január. 04. 12:31","title":"Hibázott, visszavonta tanulmányát a Nobel-díjas tudós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3ba3a5-7eca-4d24-827c-c47b45006c2b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 47 éves színésznő titokban tartotta a várandósságát. ","shortLead":"A 47 éves színésznő titokban tartotta a várandósságát. ","id":"20200103_Cameron_Diaz_lanya_baba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb3ba3a5-7eca-4d24-827c-c47b45006c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792fce79-3654-466f-a363-04688fd11d94","keywords":null,"link":"/kultura/20200103_Cameron_Diaz_lanya_baba","timestamp":"2020. január. 03. 20:34","title":"Megszületett Cameron Diaz lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebcf396-fb69-492b-9927-d0df2774cd1d","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Az atlétikai stadionnak köszönhetően a Közvágóhídnál egy homokos plázs épül a Duna mentén, a Római-parton pedig szabadstrandot alakít ki az önkormányzat, hogyha a Duna vízminősége hosszútávon és egyenletesen jó marad. A népegészségügyi központ szerint nincsenek pontos vízminőségi adatok a két területre, a civilek szerint azonban már a mostani körülmények között is jöhetne a strand, csak be kellene vezetni egy újítást.","shortLead":"Az atlétikai stadionnak köszönhetően a Közvágóhídnál egy homokos plázs épül a Duna mentén, a Római-parton pedig...","id":"20200104_Harom_uj_strand_is_epul_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ebcf396-fb69-492b-9927-d0df2774cd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850147d4-ae14-4af1-be13-3118e57eaa73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200104_Harom_uj_strand_is_epul_Budapesten","timestamp":"2020. január. 04. 09:00","title":"Két új szabadstrandot is kaphatna Budapest a Dunán, de egy fontos dolog hiányzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8abaabbe-abbe-4265-ab5a-a7383eb19b55","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindenről a sapka tehet!","shortLead":"Mindenről a sapka tehet!","id":"20200103_Archie_Harry_sapka_kotoklub","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8abaabbe-abbe-4265-ab5a-a7383eb19b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9bcbd60-03eb-4a50-968f-5e80d5921d48","keywords":null,"link":"/kultura/20200103_Archie_Harry_sapka_kotoklub","timestamp":"2020. január. 03. 17:14","title":"A kis Archie véletlenül a csillagok közé repített egy kötőklubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1abf245-74c9-4868-9f10-878423ede0b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy MSZP-s képviselő érdeklődött arról, merre jártak az Airbusok és a Dassault-k.","shortLead":"Egy MSZP-s képviselő érdeklődött arról, merre jártak az Airbusok és a Dassault-k.","id":"20200104_Dubajozo_nemkormanygepek_valaszolt_a_honvedelmi_miniszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1abf245-74c9-4868-9f10-878423ede0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00dec42b-4854-4f24-b346-f95ca0e4d73b","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Dubajozo_nemkormanygepek_valaszolt_a_honvedelmi_miniszter","timestamp":"2020. január. 04. 10:50","title":"Dubajozó nem-kormánygépek: „válaszolt” a honvédelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ross LaJeunesse 2008-tól egészen 2019 májusáig kommunikációs vezetőként dolgozott a Google-nél, szenátorként azonban megregulázná a nagy technológiai vállalatokat.","shortLead":"Ross LaJeunesse 2008-tól egészen 2019 májusáig kommunikációs vezetőként dolgozott a Google-nél, szenátorként azonban...","id":"20200103_google_emberi_jogok_ross_lajeunesse","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86312c14-1807-4c33-87d2-48b92c2db748","keywords":null,"link":"/tudomany/20200103_google_emberi_jogok_ross_lajeunesse","timestamp":"2020. január. 03. 13:03","title":"Leleplező nyilatkozatot tett a Google-ről egy volt vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]