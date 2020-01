Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32f483cf-9c1b-4f54-be23-f23a36235648","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a kormány mást állított, csak december 31-ig lehetett a szakszolgálatokhoz fordulni az iskolaérettségi vizsgálat miatt. ","shortLead":"Bár a kormány mást állított, csak december 31-ig lehetett a szakszolgálatokhoz fordulni az iskolaérettségi vizsgálat...","id":"20200108_Szel_Bernadett_iskolaerettseg_pedagogiai_szakszolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32f483cf-9c1b-4f54-be23-f23a36235648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7245315-6ce7-4778-ac03-cf3ca8b5b61a","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_Szel_Bernadett_iskolaerettseg_pedagogiai_szakszolgalat","timestamp":"2020. január. 08. 21:00","title":"Szél Bernadett: Csúnyán átverte a szülőket a minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5deeef6e-a2a5-44cc-be0c-78345b629c99","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alkotók az utolsó pillanatban váltottak zeneszerzőt.","shortLead":"Az alkotók az utolsó pillanatban váltottak zeneszerzőt.","id":"20200108_Meg_egyetlen_Bondfilm_sem_kockaztatott_ekkorat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5deeef6e-a2a5-44cc-be0c-78345b629c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d634254-d56b-4c1d-ae45-4f4e6d561af1","keywords":null,"link":"/kultura/20200108_Meg_egyetlen_Bondfilm_sem_kockaztatott_ekkorat","timestamp":"2020. január. 08. 09:28","title":"Még egyetlen Bond-film sem kockáztatott ekkorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Náluk is bevezették.","shortLead":"Náluk is bevezették.","id":"20200109_A_lengyeleknek_megtetszett_a_magyar_zold_rendszam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8ad4c3-9d53-4764-a68f-7dc5fa3c776f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200109_A_lengyeleknek_megtetszett_a_magyar_zold_rendszam","timestamp":"2020. január. 09. 09:58","title":"A lengyeleknek megtetszett a magyar zöld rendszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7544c66-41c1-4ce7-8021-c44a6f2a2bd2","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A baráti ügyvédi irodák sokaságát foglalkoztató volt IX. kerületi kollégájáétól eltérő modellt alkalmazott 2019-es leváltásig Újbuda volt fideszes polgármestere: Hoffmann Tamás keveseket bízott meg, ám őket busásan fizette. Az önkormányzattól kikért szerződésekben viszont nem ez volt a legmeglepőbb, hanem az, hogy a DK-s utód, László Imre tovább srófolta a korábbiakban sem szerény összeget. A polgármesterváltás egyik nyertese a kerületnek 2010 előtt is dolgozó Zala László irodája, aki anno kulcsszerepet vitt a Kopaszi-gate-ben.","shortLead":"A baráti ügyvédi irodák sokaságát foglalkoztató volt IX. kerületi kollégájáétól eltérő modellt alkalmazott 2019-es...","id":"20200109_Ujbuda_ugyvedi_szerzodesek_Laszlo_Imre_Hoffmann_Tamas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7544c66-41c1-4ce7-8021-c44a6f2a2bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c4394e-4c13-4f74-8705-4f8530212357","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Ujbuda_ugyvedi_szerzodesek_Laszlo_Imre_Hoffmann_Tamas","timestamp":"2020. január. 09. 06:30","title":"Fideszes elődjénél is többet költ ügyvédekre Újbuda új, DK-s polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a921329-14df-4b36-8330-29884d8a423c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint a magyar sportági szövetség „a könnyebbik utat választotta”.","shortLead":"A magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint a magyar sportági szövetség „a könnyebbik utat...","id":"20200108_kim_rasmussen_szovetsegi_kapitany_kezilabda_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a921329-14df-4b36-8330-29884d8a423c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b690901-4707-4f9e-a8d3-f233d922b818","keywords":null,"link":"/sport/20200108_kim_rasmussen_szovetsegi_kapitany_kezilabda_valogatott","timestamp":"2020. január. 08. 13:05","title":"Kim Rasmussen úgy érzi, feláldozták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha Budapest vezetése nem tud megegyezni a kukaholdinggal és a kormánnyal a visszatartott pénzek sorsáról, szemétkáosz várható Budapesten.","shortLead":"Ha Budapest vezetése nem tud megegyezni a kukaholdinggal és a kormánnyal a visszatartott pénzek sorsáról, szemétkáosz...","id":"20200109_fkf_hulladek_kukaholding_szemetszallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12565ba-8484-4757-94e3-28599afeaba0","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_fkf_hulladek_kukaholding_szemetszallitas","timestamp":"2020. január. 09. 12:27","title":"Fennakadás jöhet az FKF szerint a szemétszállításban Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75526916-ec00-4d4c-af54-560ab56563b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan piacra dobhatja az Apple az iPhone SE régóta várt utódját, amelyről – a kiszivárgott információk alapján – néhány renderelt kép és egy videó is készült.","shortLead":"Hamarosan piacra dobhatja az Apple az iPhone SE régóta várt utódját, amelyről – a kiszivárgott információk alapján –...","id":"20200109_apple_iphone_se_2_iphone_9_olcso_iphone_renderelt_kep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75526916-ec00-4d4c-af54-560ab56563b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8f1ade-9887-4951-8644-67399bcab887","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_apple_iphone_se_2_iphone_9_olcso_iphone_renderelt_kep","timestamp":"2020. január. 09. 09:03","title":"Így nézhet ki az új olcsó iPhone – fotó, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b51aa08-394a-49c4-8d2c-d9bdd66e0157","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csinos összegért adott túl nyolc luxusszállodáján a Värde Partners. A csomagban két budapesti hotel is van.","shortLead":"Csinos összegért adott túl nyolc luxusszállodáján a Värde Partners. A csomagban két budapesti hotel is van.","id":"20200107_luxusszalloda_hotel_new_york_palota_new_york_residence_varde_partners","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b51aa08-394a-49c4-8d2c-d9bdd66e0157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b87f766-f960-48e7-992e-fa80fbd156d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_luxusszalloda_hotel_new_york_palota_new_york_residence_varde_partners","timestamp":"2020. január. 07. 17:05","title":"Eladták a budapesti New York-palotát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]