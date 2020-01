Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország egyes területein hószállingózás is előfordulhat.","shortLead":"Az ország egyes területein hószállingózás is előfordulhat.","id":"20200113_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_suru_kod_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b83accb-126d-4e9e-9101-8ede8de55dee","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_suru_kod_miatt","timestamp":"2020. január. 13. 07:05","title":"Az egész országra figyelmeztetést adtak ki a sűrű köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorozatos támadások kereszttüzébe kerül a Facebook riválisának is nevezett TikTok alkalmazás. A biztonsági kutatók legutóbb igen súlyos, a felhasználókra nézve veszélyt jelentő sebezhetőségeket találtak a ByteDance termékében.","shortLead":"Sorozatos támadások kereszttüzébe kerül a Facebook riválisának is nevezett TikTok alkalmazás. A biztonsági kutatók...","id":"20200113_tiktok_alkalmazas_sulyos_sebezhetosegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d25a7f8-a644-4f5a-8ab8-91c3187d0d35","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_tiktok_alkalmazas_sulyos_sebezhetosegek","timestamp":"2020. január. 13. 10:03","title":"Nem elég, hogy kémkedik a TikTok, kiderült, hogy súlyosan sebezhető is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8799ef87-2c73-489d-9190-618f5e097997","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legsúlyosabb a Lekima tájfun pusztítása volt. ","shortLead":"A legsúlyosabb a Lekima tájfun pusztítása volt. ","id":"20200112_Csak_tavaly_47_milliard_dollar_kart_okoztak_Kinaban_a_termeszeti_katasztrofak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8799ef87-2c73-489d-9190-618f5e097997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f68018e-b18c-47bb-9aee-96d820dc0c3e","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Csak_tavaly_47_milliard_dollar_kart_okoztak_Kinaban_a_termeszeti_katasztrofak","timestamp":"2020. január. 12. 14:55","title":"Csak tavaly 47 milliárd dollár kárt okoztak Kínában a természeti katasztrófák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a84851-ee23-48b8-a91f-4522a292970d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy volt, hogy a miniatűr világ csak január végéig lesz látogatható, de akkora az érdeklődés, hogy ráhúznak még két hónapot a nyitva tartásra.\r

","shortLead":"Úgy volt, hogy a miniatűr világ csak január végéig lesz látogatható, de akkora az érdeklődés, hogy ráhúznak még két...","id":"20200113_miniversum_bezaras_elhalasztas_marcius_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9a84851-ee23-48b8-a91f-4522a292970d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43068ad3-55d5-489e-aeb0-4d8face75e8a","keywords":null,"link":"/kultura/20200113_miniversum_bezaras_elhalasztas_marcius_vege","timestamp":"2020. január. 13. 15:55","title":"Elhalasztják a Miniversum bezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef747d1-3054-493a-b9f2-077ebf5982a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már járőrözik a Baja nevű hajó.","shortLead":"Már járőrözik a Baja nevű hajó.","id":"20200113_honvedseg_hajo_tisza_menekultek_szeged","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ef747d1-3054-493a-b9f2-077ebf5982a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e68aff0-8998-4982-9a75-d775847bf4d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_honvedseg_hajo_tisza_menekultek_szeged","timestamp":"2020. január. 13. 15:37","title":"Honvédségi hajóval keresik ezentúl a menekülteket a Tiszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83fbb9fa-818a-4be1-a60b-99a25826e707","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy terméket is bemutatott a Xiaomi, ezzel növelve kínálatát a viselhető eszközök piacán. A cég két okosóra mellett két vezeték nélküli fülhallgatót is bemutatott.","shortLead":"Négy terméket is bemutatott a Xiaomi, ezzel növelve kínálatát a viselhető eszközök piacán. A cég két okosóra mellett...","id":"20200114_xiaomi_amazfit_trex_amazfit_bips_amazfit_powerbuds_amazfit_zenbuds","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83fbb9fa-818a-4be1-a60b-99a25826e707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbdc57f-743b-46c3-80f5-870d7452cbe8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_xiaomi_amazfit_trex_amazfit_bips_amazfit_powerbuds_amazfit_zenbuds","timestamp":"2020. január. 14. 10:03","title":"Egy feltöltéssel 40 napig működő okosórát dobott piacra a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cdf5f8-c0db-440c-9036-1b88ac7dfdd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzést múlt héten észlelték az egyik osztályon, ami miatt felvételi zárlatot és látogatási tilalmat vezettek be az intézményben.","shortLead":"A fertőzést múlt héten észlelték az egyik osztályon, ami miatt felvételi zárlatot és látogatási tilalmat vezettek be...","id":"20200113_fertozes_latogatasi_titalom_mutet_operacio_idegtudomanyi_intezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44cdf5f8-c0db-440c-9036-1b88ac7dfdd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e53f10-d2ba-4991-b715-c3dc171a85a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_fertozes_latogatasi_titalom_mutet_operacio_idegtudomanyi_intezet","timestamp":"2020. január. 13. 14:28","title":"Fertőzés miatt szünetel a beteglátogatás és műtétek maradnak el az Idegtudományi Intézetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ponton is szigorított felhasználási feltételein a Facebook. Úgy tűnik, egy kicsit jobb hely lehet a közösségi oldal. De fontos, hogy mindenki odafigyeljen az új szabályokra, bizonyos témákban a viccnek szánt durvaságok is szankciókat vonnak maguk után.","shortLead":"Több ponton is szigorított felhasználási feltételein a Facebook. Úgy tűnik, egy kicsit jobb hely lehet a közösségi...","id":"20200113_facebook_felhasznalasi_feltetelek_frissitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a31ba028-f905-4001-bee0-5b2a43a2127e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_facebook_felhasznalasi_feltetelek_frissitese","timestamp":"2020. január. 13. 09:03","title":"Tucatnyi új szabályt vezetett be a Facebook, tudjon róluk, mielőtt letiltják a profilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]