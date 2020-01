Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár rengeteget eladnak belőle, a szakértők szerint nem előzi meg hatékonyan a koronavírus terjedését.","shortLead":"Bár rengeteget eladnak belőle, a szakértők szerint nem előzi meg hatékonyan a koronavírus terjedését.","id":"20200128_Nem_vedi_meg_a_maszk_a_koronavirus_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546593df-13a7-436c-a7ba-d280b5d2fc4e","keywords":null,"link":"/kkv/20200128_Nem_vedi_meg_a_maszk_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. január. 28. 15:20","title":"Jó üzlet a gyártóknak, mégsem véd a maszk a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d788560-5261-41c0-8357-67dab1d9c71a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem csak az önvezető autókban lehet hasznos a lidar. Mivel néhány év alatt lényegében fillérekbe kerülő dologgá vált a biztonságfokozó technológia, hamarosan megjelenhet napjaink kocsijaiban is.","shortLead":"Nem csak az önvezető autókban lehet hasznos a lidar. Mivel néhány év alatt lényegében fillérekbe kerülő dologgá vált...","id":"202004_okosodo_autok_forog_veluk_avilag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d788560-5261-41c0-8357-67dab1d9c71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c905ddfe-8e29-4661-b19e-ae6c2b4815a0","keywords":null,"link":"/360/202004_okosodo_autok_forog_veluk_avilag","timestamp":"2020. január. 29. 10:00","title":"Ezt az új szenzort hamarosan minden autóba beszerelhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24460cfa-f6ea-42ad-807f-18a48e348872","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt írták, sem a világszemléletével, sem a kommunikációs stílusával nem értenek egyet a fitneszgurunak.","shortLead":"Azt írták, sem a világszemléletével, sem a kommunikációs stílusával nem értenek egyet a fitneszgurunak.","id":"20200127_Kitettek_Schobert_Norbert_ceget_az_egyik_fovarosi_bevasarlokozpontbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24460cfa-f6ea-42ad-807f-18a48e348872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c9f094-af91-42da-ac2e-65ee7bd6d049","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_Kitettek_Schobert_Norbert_ceget_az_egyik_fovarosi_bevasarlokozpontbol","timestamp":"2020. január. 27. 19:28","title":"Szerződést bontott Schobert Norbert cégével az egyik fővárosi Update-üzlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddc7a733-df6b-49cb-b4e3-646a97207448","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig sem volt zavartalan a helyiek és a dél-koreai gyár viszonya, a gödiek ugyanis nem nézik jó szemmel az üzem terjeszkedését. Most azzal kellett szembesülniük, hogy fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be a világszerte pusztító koronavírus miatt a Samsung SDI-nál. Van, aki aggódik, mások pánikkeltésről beszélnek. Összeszedtük az eddigi védekezési stratégiákat, a Samsung ugyanis csak az egyike az úttörőknek.","shortLead":"Eddig sem volt zavartalan a helyiek és a dél-koreai gyár viszonya, a gödiek ugyanis nem nézik jó szemmel az üzem...","id":"20200128_god_koronavirus_samsung_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddc7a733-df6b-49cb-b4e3-646a97207448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d7ae18-77f7-4d73-9490-0493598adf2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_god_koronavirus_samsung_karanten","timestamp":"2020. január. 28. 19:30","title":"Kettészakadt Göd, miután óvintézkedéseket vezettek be a Samsungnál a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d748558-80ba-4f74-ad9e-3b6ac608fdd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábban a Népszava írta meg, hogy szerinte semmilyen adat nem indokolta a szigorítást.","shortLead":"Korábban a Népszava írta meg, hogy szerinte semmilyen adat nem indokolta a szigorítást.","id":"20200127_Itt_a_Penzugyminiszterium_magyarazata_miert_kell_valtoztatni_az_egeszsegugyi_ellatason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d748558-80ba-4f74-ad9e-3b6ac608fdd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81da5f8c-5eea-4ada-ac7e-6948452aae69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_Itt_a_Penzugyminiszterium_magyarazata_miert_kell_valtoztatni_az_egeszsegugyi_ellatason","timestamp":"2020. január. 27. 18:18","title":"Itt a Pénzügyminisztérium magyarázata, miért kell változtatni az egészségügyi ellátáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5811e617-6d21-412c-8a23-5f525ed898b9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic sorozatban harmadszor döntőbe jutott női párosban az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.","shortLead":"Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic sorozatban harmadszor döntőbe jutott női párosban az ausztrál nyílt...","id":"20200129_Dontobe_jutottak_Babosek_az_Australian_Openen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5811e617-6d21-412c-8a23-5f525ed898b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf5ec33-3ecf-4ed1-899d-437c91a2c9c2","keywords":null,"link":"/sport/20200129_Dontobe_jutottak_Babosek_az_Australian_Openen","timestamp":"2020. január. 29. 08:48","title":"Döntőbe jutottak Babosék az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"\"Történelmi paradoxon, hogy a náci totalitarizmus foglyainak a sztálini totalitarizmust képviselő katonák hozták el a szabadságot\" – olvasható az auschwitzi múzeum honlapján. Ma van a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja.\r

\r

","shortLead":"\"Történelmi paradoxon, hogy a náci totalitarizmus foglyainak a sztálini totalitarizmust képviselő katonák hozták el...","id":"20200127_75_eve_szabadult_fel_Auschwitz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5523965-2338-4dd3-9471-d93692a5b08d","keywords":null,"link":"/kultura/20200127_75_eve_szabadult_fel_Auschwitz","timestamp":"2020. január. 27. 13:24","title":"75 éve szabadult fel Auschwitz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e07efa8-20b8-4518-bb13-ff285a621218","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú szünet után visszatért a rövid videóiról ismert Vine – csak már Byte néven. A platform és cél viszont maradt ugyanaz.","shortLead":"Hosszú szünet után visszatért a rövid videóiról ismert Vine – csak már Byte néven. A platform és cél viszont maradt...","id":"20200127_vine_byte_videos_alkalmazas_tiktok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e07efa8-20b8-4518-bb13-ff285a621218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a700ae-92c9-4a0f-9d35-54ea38d1b29b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_vine_byte_videos_alkalmazas_tiktok","timestamp":"2020. január. 27. 17:18","title":"Már letöltheti az appot, ami a TikTok és az Instagram kihívója szeretne lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]