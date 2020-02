Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó karambolozott a Köki Terminál közelében.\r

","shortLead":"Két autó karambolozott a Köki Terminál közelében.\r

","id":"20200205_Meghalt_egy_ferfi_a_Ferihegyi_Repuloterre_vezeto_uton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a2b3c7-6596-42d2-8cc6-5f5453d9a50b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_Meghalt_egy_ferfi_a_Ferihegyi_Repuloterre_vezeto_uton","timestamp":"2020. február. 05. 05:09","title":"Meghalt egy férfi a Ferihegyi Repülőtérre vezető úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy republikánus is megszavazta az impeachmentet.","shortLead":"Egy republikánus is megszavazta az impeachmentet.","id":"20200205_Felmentette_Trumpot_a_szenatus_vege_az_elnok_elleni_eljarasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64fce50-0c8a-4b7f-8bb6-efc0f57cfcf3","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Felmentette_Trumpot_a_szenatus_vege_az_elnok_elleni_eljarasnak","timestamp":"2020. február. 05. 23:40","title":"Felmentette Trumpot a szenátus, vége az elnök elleni eljárásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9c54a6-f05f-432a-b592-9575e53e655f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék azzal, hogy elmeszelte a rendőrség határozatát még nem engedélyezte a szélsőjobboldali rendezvény megtartását.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék azzal, hogy elmeszelte a rendőrség határozatát még nem engedélyezte a szélsőjobboldali...","id":"20200204_Nem_engedelyezte_a_birosag_a_Becsulet_Napja_rendezvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab9c54a6-f05f-432a-b592-9575e53e655f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d2cb84-50f1-428d-a3c2-d44803ac5272","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Nem_engedelyezte_a_birosag_a_Becsulet_Napja_rendezvenyt","timestamp":"2020. február. 04. 19:15","title":"Nem engedélyezte a bíróság a Becsület Napja rendezvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba58aeb-d363-4eec-a3df-dc6da2e60c61","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem enyhül a terrorfenyegetettség Nagy-Britanniában, ahogy azt az elmúlt hetekben elkövetett több támadás, köztük a dél-londoni Streatham városrészben vasárnap végrehajtott késeléses merénylet is mutatja a brit terrorelhárítás vezetője szerint. ","shortLead":"Nem enyhül a terrorfenyegetettség Nagy-Britanniában, ahogy azt az elmúlt hetekben elkövetett több támadás, köztük...","id":"20200206_streatham_london_keses_merenylet_terrorcselekmeny_terrorelharitas_brit_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ba58aeb-d363-4eec-a3df-dc6da2e60c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072850cb-4e5e-4ea0-81f5-ad206ecf427b","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_streatham_london_keses_merenylet_terrorcselekmeny_terrorelharitas_brit_rendorseg","timestamp":"2020. február. 06. 06:37","title":"Egyetlen perce volt a streathami késelőnek a támadásra, mielőtt agyonlőtték a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa0dd67-a0b5-4827-9d22-cad2f636baa6","c_author":"-gd-","category":"tudomany","description":"Egyszerű lakástervezőként indult, idővel azonban az egyik legmeghatározóbb életszimulátorrá nőtte ki magát a Sims, amiben az is kőgazdag lehet, akinek egy fikarcnyi pénze nincs. A videojáték most lett 20 éves.","shortLead":"Egyszerű lakástervezőként indult, idővel azonban az egyik legmeghatározóbb életszimulátorrá nőtte ki magát a Sims...","id":"20200204_20_eves_a_sims_videojatek_eletszimulator_will_wright_electronic_arts","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7aa0dd67-a0b5-4827-9d22-cad2f636baa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b81720-af91-4432-ae43-40d03b65b4fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_20_eves_a_sims_videojatek_eletszimulator_will_wright_electronic_arts","timestamp":"2020. február. 04. 20:03","title":"20 éve játszunk istent a simek világában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6b86ce-0717-4f13-ae3b-e6784b7e7f54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai ZTE és a dél-koreai LG sem egy esetleges fertőzésnek, sem az attól való fokozott félelemnek nem akarja kitenni a munkavállalóit és a barcelonai Mobile World Congress (MWC) látogatóit, így inkább kihagyják a februári mobilos seregszemlét.","shortLead":"A kínai ZTE és a dél-koreai LG sem egy esetleges fertőzésnek, sem az attól való fokozott félelemnek nem akarja kitenni...","id":"20200205_lg_zte_mwc_2020_mobile_world_congress_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e6b86ce-0717-4f13-ae3b-e6784b7e7f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27c0e66-3d43-4393-9fe5-98c75ea19075","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_lg_zte_mwc_2020_mobile_world_congress_koronavirus","timestamp":"2020. február. 05. 09:33","title":"A koronavírus miatt az LG és a ZTE is lemondta mobilbemutatóját az MWC 2020 kiállításon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hírre nagyot emelkedett az olaj ára.","shortLead":"A hírre nagyot emelkedett az olaj ára.","id":"20200205_Megvan_a_koronavirus_ellenszere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c67e63-8b1b-4c0c-9e2d-b793713a849d","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Megvan_a_koronavirus_ellenszere","timestamp":"2020. február. 05. 12:21","title":"Megvan a koronavírus ellenszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a0caf75-3b47-415c-bc56-95246a9a0d67","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A republikánusok egységbe tömörülve juttatták el az alkotmányos vádak alóli – ma véglegesítendő – felmentésig Donald Trump amerikai elnököt, míg az elmozdításával próbálkozó demokraták kínos iowai káosszal vágtak neki az előválasztási maratonnak.","shortLead":"A republikánusok egységbe tömörülve juttatták el az alkotmányos vádak alóli – ma véglegesítendő – felmentésig Donald...","id":"20200205_Trump_megussza_demokrata_kaosz_indul_a_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a0caf75-3b47-415c-bc56-95246a9a0d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182145f0-38c7-438f-82e1-2f03fe1f2ad8","keywords":null,"link":"/360/20200205_Trump_megussza_demokrata_kaosz_indul_a_kampany","timestamp":"2020. február. 05. 11:00","title":"Trump megússza, a demokraták csak abban bízhatnak, hogy ráég a bélyeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]