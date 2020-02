Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszter szerint a migrációs veszélyhelyzet fenntartása szükséges, de a politikusok olykor sértik a migránsok emberi méltóságát. A gyöngyöspatai ügyről ő máshogy szólalt volna meg, és nem tart attól, hogy romaellenes kampány jönne. Arról is beszélt, hogy Orbán Viktor valóban a jó király-e, akit rossz tanácsadók vesznek körül.","shortLead":"A volt miniszter szerint a migrációs veszélyhelyzet fenntartása szükséges, de a politikusok olykor sértik a migránsok...","id":"20200204_Balog_Zoltan_Orban_mindig_begyujti_az_informaciokat_ebben_mindig_is_vilagbajnok_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa12b01-ce1c-4143-b270-f65fcee3b646","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Balog_Zoltan_Orban_mindig_begyujti_az_informaciokat_ebben_mindig_is_vilagbajnok_volt","timestamp":"2020. február. 04. 15:05","title":"Balog Zoltán megcáfolt egy Orbán Viktorral kapcsolatos legendát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Közvetlenül azelőtt, hogy a Szegedi Törvényszék összes büntetőbírója elfogultságra hivatkozva passzolta a Czeglédy-pert, már patthelyzet volt: még egy bíró visszalépése miatt a másodjára felállított bírói tanács is bedőlt – tudta meg a hvg.hu. Értesülésünket a bíróság megerősítette, de azt nem árulják el, mégis milyen váratlanul keletkező, új körülmény miatt lépnek vissza sorra a kollégáik. Czeglédy Csaba szándékos megtévesztésről beszél, szerinte emiatt tovább fog csúszni az amúgy is elhúzódott büntetőügy. ","shortLead":"Közvetlenül azelőtt, hogy a Szegedi Törvényszék összes büntetőbírója elfogultságra hivatkozva passzolta...","id":"20200205_Amirol_hallgattak_a_Czegledyperben_ujabb_biro_kiszallasa_utan_jott_a_teljes_kapitulacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94bb60a-69f2-4ee6-9291-fee8569ce167","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Amirol_hallgattak_a_Czegledyperben_ujabb_biro_kiszallasa_utan_jott_a_teljes_kapitulacio","timestamp":"2020. február. 05. 06:10","title":"Amiről hallgattak a Czeglédy-perben: újabb bíró kiugrása után kapitulált az egész bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7cb797-490a-4248-81b5-fcfdb901f1fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családtagjaik sem látogathatják a karanténba zárt magyarokat, akik két hétig kénytelenek valahogy elfoglalni magukat.","shortLead":"A családtagjaik sem látogathatják a karanténba zárt magyarokat, akik két hétig kénytelenek valahogy elfoglalni magukat.","id":"20200205_Kartyazassal_es_olvasassal_utik_el_az_idot_a_karantenba_zart_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc7cb797-490a-4248-81b5-fcfdb901f1fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a64cbc-5357-42d4-a426-657cd2e8ad86","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Kartyazassal_es_olvasassal_utik_el_az_idot_a_karantenba_zart_magyarok","timestamp":"2020. február. 05. 17:58","title":"Kártyázással és olvasással ütik el az időt a karanténba zárt magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77f0053-9cbb-4f0f-b312-90013a94c5e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok adósnál előbb elárverezték az ingatlant, a lakókat azután tették ki.","shortLead":"Sok adósnál előbb elárverezték az ingatlant, a lakókat azután tették ki.","id":"20200206_kilakoltatasok_szama_magyarorszag_elarverezett_ingatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a77f0053-9cbb-4f0f-b312-90013a94c5e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81f2e9a-dd37-495a-8668-a6d17e802885","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_kilakoltatasok_szama_magyarorszag_elarverezett_ingatlan","timestamp":"2020. február. 06. 07:59","title":"Közel háromezer kilakoltatás történt tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e37337f-deb1-41cb-a06e-789ae2fb99e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy a Budapest Pride-ot szervező Szivárvány Misszió Alapítvány elnöke volt.","shortLead":"Nagy a Budapest Pride-ot szervező Szivárvány Misszió Alapítvány elnöke volt.","id":"20200204_budapest_pride_elnok_nagy_szilvia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e37337f-deb1-41cb-a06e-789ae2fb99e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9253c673-ca1d-474b-b55a-342e05cfa64e","keywords":null,"link":"/kultura/20200204_budapest_pride_elnok_nagy_szilvia","timestamp":"2020. február. 04. 20:57","title":"Meghalt a Budapest Pride elnöke, Nagy Szilvia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idén januártól működésbe lendült Nemzeti Filmintézet filmgyártási támogatást ítélt meg egy Hosszú Katinkáról szóló dokumentumfilmnek, egy Trianonnal foglalkozó produkciónak, és készül a Nyócker! alkotójának új családi animációs filmje is. ","shortLead":"Az idén januártól működésbe lendült Nemzeti Filmintézet filmgyártási támogatást ítélt meg egy Hosszú Katinkáról szóló...","id":"20200204_Film_keszul_Hosszu_Katinkarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f563373b-dff8-490f-b285-85cfb530234d","keywords":null,"link":"/kultura/20200204_Film_keszul_Hosszu_Katinkarol","timestamp":"2020. február. 04. 15:04","title":"Film készül Hosszú Katinkáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Másfél év telt el azóta, hogy felmondta az elektronikus jegyrendszer szállítói szerződését, ám a Budapesti Közlekedési Központ még a perindításig se jutott el a hálózat kiépítését vállaló Scheidt & Bachmann ellen.","shortLead":"Másfél év telt el azóta, hogy felmondta az elektronikus jegyrendszer szállítói szerződését, ám a Budapesti Közlekedési...","id":"20200205_bkk_elektronikus_jegyrendszer_scheidt_bachmann","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7946309b-074c-4c50-949f-fd1eea9e69e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_bkk_elektronikus_jegyrendszer_scheidt_bachmann","timestamp":"2020. február. 05. 09:25","title":"E-jegyrendszer: a semmire fizethet milliárdokat a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött a Köki Terminál közelében, az egyik jármű a szalagkorláton át kirepült az útról.","shortLead":"Két autó ütközött a Köki Terminál közelében, az egyik jármű a szalagkorláton át kirepült az útról.","id":"20200204_baleset_repuloteri_gyorsforgalmi_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fce53f4-e93d-4167-93aa-b64ce4f283c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200204_baleset_repuloteri_gyorsforgalmi_ut","timestamp":"2020. február. 04. 21:53","title":"Baleset miatt lezárták a Ferihegyre vezető gyorsforgalmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]