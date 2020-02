Okosan, árnyaltan, kíméletlenül mutat rá a társadalmi feszültségekre a díjakkal már eddig is sokszorosan kitüntetett Élősködők. A dél-koreai rendező, Pong Dzsunho mesterműve Oscarra is nagy esélyes, pedig a filmjében nincsenek is hősök.

Merre halad annak az embernek a sorsa, aki egy szuterénben él? Látja ugyan az eget, van esélye feljebb küzdeni magát, de ugyanilyen könnyen zuhanhat még mélyebbre, ahova már a nap fénye sem jut el. Az Élősködők ezzel játszik el, és mintha John Oliver brutálisan szellemes politikai elemző műsorának filmes verzióját néznénk. Csak durvább humorral.

Ha azt mondanák, az Élősködők társadalomkritikus, mert hiszen az, vagy hogy a társadalmi mobilitás lehetőségét kérdőjelezi meg, többen itt csuknák be a böngészőablakot. Mert ezek hiába aktuális és égető témák, azért általában rém unalmasan tálalják őket.

Az Élősködők viszont gátlástalanul vicces, miközben visszataszító, mégis igéző kullancsként szívja kövérre magát az alaphelyzetben rejlő kínos, drámai vagy erőszakos jeleneteken.

Ez a film tehát nagyon fog fájni, de közben rettentően fogjuk élvezni.

És ezzel nem leszünk egyedül, a filmet a dél-koreai Pong Dzsunho (vagy angolosan: Bong Joon-ho) mesterműveként tartják számon, és bemutatása óta mintegy ötven díjat nyert már. Elhozta többek között a Cannes-i Arany Pálmát, a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Golden Globe-ot, ráadásul a közönség is imádja, a Rotten Tomatoeson eddig 93 százalékot szavaztak meg neki (a kritikusok 99-et). A rajongói pedig az Oscaron is szurkolhatnak, hiszen hat díjra jelölték, köztük az olyan fajsúlyos kategóriákban is, mint a legjobb film, legjobb rendező, legjobb eredeti forgatókönyv és legjobb idegen nyelvű film.

NIncsenek hősök, csak lusta ravaszság vagy felszínes önzés

A film Szöul legnyomorultabb és legelitebb környékén játszódik, és két család abszurd találkozását mondja el. A szuterénben lakó Kim család igazi léhűtő társaság, akik mindent elkövetnek, hogy ne kelljen dolgozniuk. Ha pedig mégis alkalmi munkához jutnak a közeli pizzériánál, a lustaságuk vagy igénytelenségük azt a lehetőséget is tönkreteszi. A wifit a szomszédoktól lopják, és a nyomortanya idilljében leginkább az okoz némi bosszúságot, hogy az utcaszintre nyíló ablakaikat időnként levizelik a részegek.

© Festival de Cannes / Élősködők

Ez egy olyan család, ahol az apa azért dicséri meg a lányát, hogy milyen tökéletesen hamisít okiratot – amire hamarosan szükség is lesz, mikor az egyetemista korú nagyfiút, Giút egy barátja beajánlja maga helyett a kőgazdag Park családhoz angoltanárnak. A szemfüles Giu viszont hamar felméri, hogy Park asszony legalább annyira hiszékeny, mint amilyen egyszerű teremtés, ezért fokozatosan az egész családját beravaszkodja Parkék hegytetőn álló luxusrezidenciájába alkalmazottnak. És amikor Kimék végre kiélvezhetnék az ölükbe hullott szerencsét, feltárulnak a ház titkai, és elszabadul a káosz.

© mozinet.hu

Így hát az Élősködők olyan, a dél-koreai filmekre annyira jellemző műfajilag besorolhatatlan egyveleg lesz, amelyben a szatíra magába olvasztja a szociodrámát, a thrillert és helyenként a horrort is. Tehát nemcsak a szereplők közti konfliktusokkal hízlalja a feszültséget, hanem azzal a bizonytalansággal is, hogy kiszámíthatatlan, nézőként mi vár ránk. Például hogy a bizarr vagy kínos jelenetekben felzendülő kárörvendő nevetésünk a következő pillanatban egy nyersen meghökkentő fordulatban csuklik el.

A Élősködők egyébként nem egy kifejezetten erőszakos film, néhány jelenet viszont a retinánkba ég – nem feltétlenül, mert annyira borzalmas, hanem mert olyan mélyen fájdalmas és szomorú. A társadalmi mélységek és magasságok egymásnak feszülésében ugyanis annyi megalázottság és hazugság gyűlik fel, hogy amikor robban, abban nem marad semmi igazságos vagy méltányos.

© mozinet.hu

Ez azért is számít, mert Pong Dzsunho nem áll egyik fél oldalára sem. Az Élősködők ugyan érzékelhetően a nyomorból feltörni vágyó Kim család filmje, de ez nem jelenti azt, hogy vonzóak, vagy akár egy pillanatra is szívesen azonosulnánk velük. Ebben a filmben egyáltalán nincsenek hősök, mindenkinek van valamilyen ellenszenves hibája: lusta, megalkuvó, ostoba, felszínes vagy önző. A jó tulajdonságok pedig nem nagyon tülekednek feltörni, ha csak azt nem számítjuk be, hogy Dzsunhónál a családtagok lojalitása egymás iránt abszolút.

A szegénység szaga lemoshatatlan

A mostani Oscar azért is izgalmas, mert a legjobb film díjáért versengő mezőny két indulója is a romló társadalmi közérzettel, a leszakadó rétegek elégedetlenségével foglalkozik. A Jokerről azt írtuk, hogy lépésről lépésre mutatja be egy zavart elme összeomlását, és hogy mi történik egy társadalomban, ahol az elit magára hagyja a legnyomorultabbakat.

Az Élősködők szintén erre a társadalmi feszültségre mutat rá, csak sokkal okosabban, árnyaltabban, kíméletlenebbül és a velejéig fekete humorral.

Dzsunho munkásságában visszatér, hogy a társadalmi elnyomást valamilyen szórakoztatóbb műfaji köntösbe csomagolva tálalja: az Anya krimis fűszerezést kapott, a Snowpiercer – Túlélők viadala disztopikus akciófilm volt. Utóbbiban egy vonatba zárva próbálja túlélni az emberiség maradéka a klímaváltozás miatti extrém jégkorszakot: az elit a vonat elejében, a szegények a vonat végében. De nem kell ehhez disztópia.

Hogy ez a tulajdonképpeni társadalmi szegregáltság mennyire átszövi a valóságunkat, azt az Élősködők aprólékosan átgondolt formai bravúrral veti vászonra. Dzsunho markáns szerzői jegye, ahogy a teret használja, a térbeli mélységek és magasságok a társadalmi szintek tükrei.

© mozinet.hu

Az Élősködőkben pedig folyamatos a Kim család vertikális mozgása – hegyet másznak meg, majd visszakotródnak az utcaszint alá, a nedves-retkes szuterénbe.

És amit a napfényes hegytetőn sem tudnak levetkőzni magukról, hogy a szegénységnek bizony szaga van, amely olyan mélyen beitta magát a pórusaikba, hogy azt sehogy sem tudják lecsutakolni magukról.

© mozinet.hu

Ezekről a klausztrofób terekről a gazdag Park családnak közben gyakran fogalma sincs, miközben aktív haszonélvezői a mélységből feltörekvő munkaerőnek. És bár az őket kiszolgáló rendszereket nem érzékelik, amit észrevesznek belőle, attól finnyásan, az orrukat befogva próbálják távol tartani magukat. Kimékhez képest Parkék kidolgozatlanabb figurák, de a szerepük szerencsére nem merül ki a felső tízezer sztereotípiáinak kijátszásában.

© mozinet.hu

Az itt a nyilvánvaló kérdés, hogy ki is tulajdonképpen az élősködő a társadalomban, és a film nem ad didaktikus, könnyen felfejthető választ, inkább megmutatja ezt a bonyolultan egymásba szövődő, „mindenik determinált” állapotot, amelyben létezünk.

© mozinet.hu

Az Élősködők osztályharcos film, de nem a 20. századi, kommunista értelemben, hiszen nagyon is mai, 21. századi dilemmákat és kizsákmányolást tárgyal fájó pontossággal. És ezek mellett nem marad meg leegyszerűsítően a szegények és gazdagok ellentéténél. A tragédiák egy része pont arra mutat rá, hogy még az azonos helyzetű emberekben sincs meg a túléléshez szükséges szolidaritás és összefogás – kicsinyes bosszúval rántják egymást a mélybe.