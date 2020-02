Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b6aa3b2-dd1f-4bee-b9e1-02a8ab398ac7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb koronavírussal fertőzött embert találtak Bajorországban, a nő férje is a Webasto nevű autóbeszállítónál dolgozik.","shortLead":"Újabb koronavírussal fertőzött embert találtak Bajorországban, a nő férje is a Webasto nevű autóbeszállítónál dolgozik.","id":"20200206_Emelkedett_a_koronavirussal_fertozottek_szama_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b6aa3b2-dd1f-4bee-b9e1-02a8ab398ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1a6277-e797-4654-856d-52809564ca82","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_Emelkedett_a_koronavirussal_fertozottek_szama_Nemetorszagban","timestamp":"2020. február. 06. 17:12","title":"Már 13 koronavírus-fertőzött van Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd1e230-abb4-4299-a3b4-339ef1eec2bd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jó ötletnek látszott, sőt talán valóban az, hogy ha valakit ittas vezetésen kaptak, utána alkoholszondát szereltessenek az autójába. Baj akkor van, ha a menet közbeni ellenőrzés vezet szerencsétlenséghez.","shortLead":"Jó ötletnek látszott, sőt talán valóban az, hogy ha valakit ittas vezetésen kaptak, utána alkoholszondát szereltessenek...","id":"202006_alkoholszondazas_azusaban_balesetveszelyes_balesetmegelozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dd1e230-abb4-4299-a3b4-339ef1eec2bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca89854-8ee7-4a82-a840-90dab9e99f29","keywords":null,"link":"/360/202006_alkoholszondazas_azusaban_balesetveszelyes_balesetmegelozes","timestamp":"2020. február. 06. 16:00","title":"Van, ahol nem veszik el a jogsit az ittas vezetőktől, hanem szondát szerelnek az autójukba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0fa512d-d10b-4328-808d-4cb10ad42552","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Közművek megemelt létszámmal dolgozik a vihar okozta károk elhárításán.","shortLead":"A Nemzeti Közművek megemelt létszámmal dolgozik a vihar okozta károk elhárításán.","id":"20200206_Estere_mindenhol_helyreall_az_aramszolgaltatas_az_orszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0fa512d-d10b-4328-808d-4cb10ad42552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50db1999-09e9-4279-bb2b-48b6507bc63a","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_Estere_mindenhol_helyreall_az_aramszolgaltatas_az_orszagban","timestamp":"2020. február. 06. 16:42","title":"Estére mindenhol helyreáll az áramszolgáltatás az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei levélben tájékoztatta a dolgozókat és a partnereket arról, milyen intézkedéseket vezet be a biztonságos barcelonai jelenlét érdekében.","shortLead":"A Huawei levélben tájékoztatta a dolgozókat és a partnereket arról, milyen intézkedéseket vezet be a biztonságos...","id":"20200207_huawei_mwc_2020_barcelona_ovintezkedesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb6eabe-7dc0-4574-a213-653535d9199e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_huawei_mwc_2020_barcelona_ovintezkedesek","timestamp":"2020. február. 07. 16:03","title":"A Huawei ott lesz a barcelonai MWC-n, de szigorú szabályokat hozott a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d1697b-0305-47f8-a722-da5e56fc6c03","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A Várkapitányság győztest hirdetett a Budavári Palota déli nyaktagjának átépítésére kiírt beszerzésen.","shortLead":"A Várkapitányság győztest hirdetett a Budavári Palota déli nyaktagjának átépítésére kiírt beszerzésen.","id":"20200206_Ujabb_beruhazas_indul_a_Budai_Varban_46_milliard_forintba_kerul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8d1697b-0305-47f8-a722-da5e56fc6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62af7c30-e743-4afb-b3f7-22b6252d8ae4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_Ujabb_beruhazas_indul_a_Budai_Varban_46_milliard_forintba_kerul","timestamp":"2020. február. 06. 11:19","title":"Újabb beruházás indul a Budai Várban, 4,6 milliárd forintba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8726d0f9-07d2-44dd-ac8e-cab45f5ff617","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy furcsa animációt tett közzé az Android rendszer Twitter-csatornáján, amelyből egyelőre nem derült ki, milyen újdonsággal állnak majd elő.","shortLead":"A Google egy furcsa animációt tett közzé az Android rendszer Twitter-csatornáján, amelyből egyelőre nem derült ki...","id":"20200206_samsung_bemutato_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8726d0f9-07d2-44dd-ac8e-cab45f5ff617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8912d26-7c32-4623-8ec0-7e3d91bdd23b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_samsung_bemutato_android","timestamp":"2020. február. 06. 20:03","title":"Valamire nagyon készül a Google, a Samsung bemutatóján állnak elő vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a201ba3f-0dd7-46bf-b61f-fc47e2387583","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Christina Koch alig töltött kevesebb napot a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén, mint az amerikai rekorder Scott Kelly. Kazahsztánban ért Földet két társával.","shortLead":"Christina Koch alig töltött kevesebb napot a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén, mint az amerikai rekorder Scott...","id":"20200206_christina_koch_nemzetkozi_urallomas_nasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a201ba3f-0dd7-46bf-b61f-fc47e2387583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6f13b5-cd40-4fab-92d1-75d356d9f618","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_christina_koch_nemzetkozi_urallomas_nasa","timestamp":"2020. február. 06. 19:03","title":"Visszatért a Földre a NASA űrhajósa, aki rekordot döntött a világűrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30356c65-689f-453e-a517-6350a82722c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Félrevezetők az uniós adatok a minisztérium szerint, és különben is: a rákos megbetegedések kezeléséhez Magyarországon ma minden adott.","shortLead":"Félrevezetők az uniós adatok a minisztérium szerint, és különben is: a rákos megbetegedések kezeléséhez Magyarországon...","id":"20200206_emmi_rak_rakos_megbetegedes_eurostat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30356c65-689f-453e-a517-6350a82722c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135051a7-4eac-41bf-8629-17d010dd58b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_emmi_rak_rakos_megbetegedes_eurostat","timestamp":"2020. február. 06. 09:03","title":"Emmi: Az emberek hibásak, ha rákosak lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]