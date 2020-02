Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cc7bd9b-bb98-49d5-bf8f-497f2aa9ab3c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ötmillió fontot költhet a brit kormány, hogy bizonygassa, mennyire szeretnék, hogy a skótok az Egyesült Királyságban maradjanak.","shortLead":"Ötmillió fontot költhet a brit kormány, hogy bizonygassa, mennyire szeretnék, hogy a skótok az Egyesült Királyságban...","id":"20200205_A_skotoknak_udvarol_Valentinnapon_Boris_Johnson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cc7bd9b-bb98-49d5-bf8f-497f2aa9ab3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02714d34-f603-40fc-958b-1356ebc9bd2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_A_skotoknak_udvarol_Valentinnapon_Boris_Johnson","timestamp":"2020. február. 05. 17:01","title":"A skótoknak udvarol Valentin-nap előtt Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d6d373-ddb8-40d8-8d28-2439e548495c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem csak New York repterei vannak bajban, világszerte 80 légikikötőt önthet el a víz.","shortLead":"Nem csak New York repterei vannak bajban, világszerte 80 légikikötőt önthet el a víz.","id":"20200205_Viz_ala_kerulhetnek_New_York_repuloterei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1d6d373-ddb8-40d8-8d28-2439e548495c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff7c25ff-5f11-47ce-ab96-8319776a6e06","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_Viz_ala_kerulhetnek_New_York_repuloterei","timestamp":"2020. február. 05. 16:03","title":"Víz alá kerülhetnek New York repülőterei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7ecb0d-260a-4b37-9a4e-cc1aa86926a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200205_Marabu_Feknyuz_Vagyonnyilatkozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe7ecb0d-260a-4b37-9a4e-cc1aa86926a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1e10a8-c03c-4864-8221-977ec332e4f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Marabu_Feknyuz_Vagyonnyilatkozat","timestamp":"2020. február. 05. 13:24","title":"Marabu Féknyúz: Vagyonnyilatkozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1950cbf6-4081-4ec6-982b-a2221d092a85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha továbbra sem mutatja a fertőzés jeleit, akkor kiengedik.","shortLead":"Ha továbbra sem mutatja a fertőzés jeleit, akkor kiengedik.","id":"20200205_Csutortokon_kiengedhetik_a_korhazbol_a_Vuhanbol_eljott_magyar_egyetemistat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1950cbf6-4081-4ec6-982b-a2221d092a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adee368b-2c6c-48b5-bc2e-304191a69a07","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Csutortokon_kiengedhetik_a_korhazbol_a_Vuhanbol_eljott_magyar_egyetemistat","timestamp":"2020. február. 05. 19:39","title":"Csütörtökön kiengedhetik a kórházból a Vuhanból eljött magyar egyetemistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8df7c83-6b5e-4d2f-a391-df02df23ddff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bejelentést kapott a rendőrség egy készülő merényletről, amit egy járműre szerelt bombával akartak elkövetni egy Belfastból Skóciába tartó kompon.\r

","shortLead":"Bejelentést kapott a rendőrség egy készülő merényletről, amit egy járműre szerelt bombával akartak elkövetni...","id":"20200206_Pokolgepet_talaltak_egy_teherauton_EszakIrorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8df7c83-6b5e-4d2f-a391-df02df23ddff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942124af-4052-4dc7-bc96-53341f00315f","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_Pokolgepet_talaltak_egy_teherauton_EszakIrorszagban","timestamp":"2020. február. 06. 16:01","title":"Pokolgépet találtak egy teherautón Észak-Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb978011-046d-4e84-9ead-0b0e12bdfa54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség már korábban bevonta a Ferihegyi úton halálos balesete után őrizetbe vett taxis jogosítványát. ","shortLead":"A rendőrség már korábban bevonta a Ferihegyi úton halálos balesete után őrizetbe vett taxis jogosítványát. ","id":"20200206_taxisofor_eltiltas_jogositvany_halgas_tibor_halalos_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb978011-046d-4e84-9ead-0b0e12bdfa54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a50f1dd-35de-4c95-886d-076774b19a10","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_taxisofor_eltiltas_jogositvany_halgas_tibor_halalos_baleset","timestamp":"2020. február. 06. 10:32","title":"Nem volt jogosítványa a focista halálát okozó balesetben részes taxisnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b3fd4c-3723-4a65-9757-98380d3b8274","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tervek szerint ősszel már használhatjuk is őket.","shortLead":"A tervek szerint ősszel már használhatjuk is őket.","id":"20200205_3as_metro_felujitas_deli_szakasz_latvanyterv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3b3fd4c-3723-4a65-9757-98380d3b8274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5472d383-6d38-43c1-86cc-85ad2bbe3e3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_3as_metro_felujitas_deli_szakasz_latvanyterv","timestamp":"2020. február. 05. 12:12","title":"Így fognak kinézni a 3-as metró déli állomásai, ha végre elkészülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf7987f8-eade-4dd7-9015-6f0fcae27c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudni egy lázas magyarról, akit Vietnamban vizsgálnak.","shortLead":"Tudni egy lázas magyarról, akit Vietnamban vizsgálnak.","id":"20200205_Koronavirus_harom_magyar_is_van_a_Japan_mellett_karantenba_helyezett_hajon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf7987f8-eade-4dd7-9015-6f0fcae27c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ca853a-2796-4508-b5b9-a03c7a6d64a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Koronavirus_harom_magyar_is_van_a_Japan_mellett_karantenba_helyezett_hajon","timestamp":"2020. február. 05. 13:37","title":"Koronavírus: három magyar is van a Japán mellett karanténba helyezett hajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]