[{"available":true,"c_guid":"6ced6358-6a57-4518-8a57-7a9b33fb10c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy észt jelentés szerint októberben Grúziában is készülni kell kibertámadásra Oroszországtól.","shortLead":"Egy észt jelentés szerint októberben Grúziában is készülni kell kibertámadásra Oroszországtól.","id":"20200212_Orosz_beavatkozhatnak_az_amerikai_elnokvalasztasba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ced6358-6a57-4518-8a57-7a9b33fb10c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac0e3bb5-046c-4a75-adc2-c50a220431cb","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_Orosz_beavatkozhatnak_az_amerikai_elnokvalasztasba","timestamp":"2020. február. 12. 17:59","title":"Egy jelentés szerint az oroszok idén is beavatkozhatnak az amerikai elnökválasztásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7dfabc-51af-4897-a32e-bdc5958d975d","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A véletlennek köszönhető, hogy ma legalább valami tudásunk van arról, hogy mit tettek Judy Garlanddal a filmipar hatalmasai. Hollywood most egy Oscarral díjazta a tragikus sorsú színésznő szerepéért Reneé Zellwegert. Judy Garland életével és halálával viszont még nem számolt el.","shortLead":"A véletlennek köszönhető, hogy ma legalább valami tudásunk van arról, hogy mit tettek Judy Garlanddal a filmipar...","id":"20200212_Hollywood_tulajdonkeppen_a_sajat_mocskat_dijazta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d7dfabc-51af-4897-a32e-bdc5958d975d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d1af79-c392-416b-a178-b1ac69004ac1","keywords":null,"link":"/elet/20200212_Hollywood_tulajdonkeppen_a_sajat_mocskat_dijazta","timestamp":"2020. február. 12. 20:00","title":"Hollywood tulajdonképpen a saját mocskát díjazta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ellenzék nem rajong az ötletért.","shortLead":"Az ellenzék nem rajong az ötletért.","id":"20200212_Emelik_a_csaladi_potlekot_es_13_havi_nyugdijat_vezetnek_be_Szlovakiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c475180-a412-4875-8d2a-d7d9edbbc824","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_Emelik_a_csaladi_potlekot_es_13_havi_nyugdijat_vezetnek_be_Szlovakiaban","timestamp":"2020. február. 12. 14:41","title":"Emelik a családi pótlékot, és 13. havi nyugdíjat vezetnek be Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac5e94e-79f7-4cf5-9275-da52b08d2e37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő szerint ezért nem kapott pénzt Magyarország a határkerítésre. Orbán Viktor Peter Pellegrini szlovák kormányfővel járt a déli határkerítésnél.","shortLead":"A kormányfő szerint ezért nem kapott pénzt Magyarország a határkerítésre. Orbán Viktor Peter Pellegrini szlovák...","id":"20200213_Orban_Roszken_Ez_egy_megszervezett_invazio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ac5e94e-79f7-4cf5-9275-da52b08d2e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a135e83-ea2a-472e-9383-b18066462545","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Orban_Roszken_Ez_egy_megszervezett_invazio","timestamp":"2020. február. 13. 16:27","title":"Orbán lement Röszkére és arról panaszkodott, hogy \"mi rossz listára vagyunk felírva\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33453509-89f4-4ee9-97c1-aad008af4644","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legtöbb probléma az akkumulátorral szokott lenni, de ezenkívül motorhibák is gyakran előfordulnak. És egyre gyakrabban villanyautókhoz is kihívják a \"sárga angyalt\".","shortLead":"A legtöbb probléma az akkumulátorral szokott lenni, de ezenkívül motorhibák is gyakran előfordulnak. És egyre...","id":"20200213_ezert_robbannak_le_mostansag_az_autoink_mutatjuk_a_toplistat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33453509-89f4-4ee9-97c1-aad008af4644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d2c18a-69a2-44f8-9838-2df73a614efa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200213_ezert_robbannak_le_mostansag_az_autoink_mutatjuk_a_toplistat","timestamp":"2020. február. 13. 06:41","title":"Ezért robbannak le mostanság az autóink, mutatjuk a toplistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25ba9e0-6bea-4791-992c-dd2044870d38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrséghez eddig két bejelentés érkezett. ","shortLead":"A rendőrséghez eddig két bejelentés érkezett. ","id":"20200212_Csalok_a_koronavirusra_hivatkozva_probaltak_penzhez_jutni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a25ba9e0-6bea-4791-992c-dd2044870d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b851d1f1-a0b2-4ace-ae1f-bf4cb3a370d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Csalok_a_koronavirusra_hivatkozva_probaltak_penzhez_jutni","timestamp":"2020. február. 12. 16:13","title":"Csalók a koronavírusra hivatkozva próbáltak pénzhez jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar államfőt felesége is elkíséri az olasz útra.","shortLead":"A magyar államfőt felesége is elkíséri az olasz útra.","id":"20200212_ader_janos_ferenc_papa_talalkozo_koztarsasagi_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342c0297-5026-4113-aefe-61319be2401b","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_ader_janos_ferenc_papa_talalkozo_koztarsasagi_elnok","timestamp":"2020. február. 12. 11:41","title":"Áder János négyszemközt találkozik Ferenc pápával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21da332-6097-4281-9ec9-a2c28e2246dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megosztotta a Fidesz-frakcióval a 2022-es választás győzelem receptjét is, de a klímavédelem is szóba került.","shortLead":"Megosztotta a Fidesz-frakcióval a 2022-es választás győzelem receptjét is, de a klímavédelem is szóba került.","id":"20200213_Orbannak_esze_agaban_sincs_visszavonnia_a_NATot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c21da332-6097-4281-9ec9-a2c28e2246dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb5d1ca-8160-440e-8bc0-38a2d97afd02","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Orbannak_esze_agaban_sincs_visszavonnia_a_NATot","timestamp":"2020. február. 13. 11:14","title":"Orbánnak esze ágában sincs visszavonnia a NAT-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]