[{"available":true,"c_guid":"f12bc071-c038-4fbf-b3aa-0546a0f94099","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorra mondják le a nagy cégek rendezvényeiket a koronavírus-járvány miatt. Most éppen a Google jelentette be, hogy nem tartja meg szokásos I/O fejlesztői konferenciáját, pontosabban máshogyan tartja meg, mint eddig.","shortLead":"Sorra mondják le a nagy cégek rendezvényeiket a koronavírus-járvány miatt. Most éppen a Google jelentette be, hogy nem...","id":"20200304_google_io_fejesztoi_konferencia_elmarad_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f12bc071-c038-4fbf-b3aa-0546a0f94099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35bc529-b5db-457b-a737-7bf18799721e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_google_io_fejesztoi_konferencia_elmarad_koronavirus","timestamp":"2020. március. 04. 09:33","title":"Már meg sem lepődünk: elmarad a Google éves fejlesztői konferenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bbb776-5fd6-42e8-9a6e-52e4e066cd98","c_author":"HVG360","category":"kultura","description":"A tavaly a legjobb magyar dokumentumfilmnek választott Gettó Balboa keddtől látható a hvg360-on. A rendezőt és az egyik főszereplőt kérdeztük, hogyan találtak egymásra, és miért fontos a hátrányos helyzetű gyerekek felkarolása. ","shortLead":"A tavaly a legjobb magyar dokumentumfilmnek választott Gettó Balboa keddtől látható a hvg360-on. A rendezőt és az egyik...","id":"20200302_Getto_Balboa_dokumentumfilm_ajanlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33bbb776-5fd6-42e8-9a6e-52e4e066cd98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2cd3c7d-cc99-4323-8e10-a0ac9061810c","keywords":null,"link":"/kultura/20200302_Getto_Balboa_dokumentumfilm_ajanlo","timestamp":"2020. március. 02. 18:30","title":"Szükségünk volt egy olyan történetre, ami motiválja a nehéz sorsú gyerekeket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három héten át nem fogadják a turistákat, a lobbistákat, a vendégeket és a szemináriumok külsős résztveőit.","shortLead":"Három héten át nem fogadják a turistákat, a lobbistákat, a vendégeket és a szemináriumok külsős résztveőit.","id":"20200302_koronavirus_europai_parlament_latogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd47d58-c873-4b5b-94cf-0c6f50fbc51b","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_koronavirus_europai_parlament_latogatas","timestamp":"2020. március. 02. 21:46","title":"Koronavírus: az Európai Parlamentet is lezárják a látogatók elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07f28f9-cfbe-4a92-8f2d-2dc0ef6aad95","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szavazók 55 százaléka azt szeretné, ha a belvárostól délre eső helyszínen épülne fel a Szentendrét Szigetmonostorral összekötő gyalogos-kerékpáros híd.","shortLead":"A szavazók 55 százaléka azt szeretné, ha a belvárostól délre eső helyszínen épülne fel a Szentendrét Szigetmonostorral...","id":"20200302_szentendre_szigetmonostor_eurovelo6_kerekparos_hid_szavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b07f28f9-cfbe-4a92-8f2d-2dc0ef6aad95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7a4ec3-61aa-4a29-b9b6-55c206550202","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_szentendre_szigetmonostor_eurovelo6_kerekparos_hid_szavazas","timestamp":"2020. március. 02. 22:29","title":"Elutasították a szentendreiek a kormány által erőltetett híd tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem vizsgálta meg személyesen az igazságügyi orvosszakértő a Bujákon megvert miskolci nőt, Orosz Bernadettet, az ügyében csak a korábban készült ambulás lapok és zárójelentések alapján készített szakértői véleményt – írja az Index. ","shortLead":"Nem vizsgálta meg személyesen az igazságügyi orvosszakértő a Bujákon megvert miskolci nőt, Orosz Bernadettet...","id":"20200303_orvosszakerto_velemeny_orosz_bernadett_bantalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb646ae-4521-420b-954e-d3df8816da37","keywords":null,"link":"/elet/20200303_orvosszakerto_velemeny_orosz_bernadett_bantalmazas","timestamp":"2020. március. 03. 09:53","title":"Az orvosszakértő szerint nem voltak életveszélyesek Orosz Bernadett sérülései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9516f715-38e2-4407-9304-506d9eebc121","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Beindult a diplomáciai nagyüzem az Európai Unió és Törökország között a görög-török határon kialakult menekülthelyzet miatt. A senkiföldjén még mindig több ezren táboroznak, és a feszült helyzetben egyre több az erőszak. Brüsszel ugyan hangsúlyozta, hogy nem enged a zsarolásnak, de ha nem akar egy újabb válságot, akkor kénytelen lesz egyezkedni Recep Tayyip Erdogan török elnökkel, akit a szíriai helyzet is szorongat. ","shortLead":"Beindult a diplomáciai nagyüzem az Európai Unió és Törökország között a görög-török határon kialakult menekülthelyzet...","id":"20200303_migracio_menekult_torokorszag_eu_gorogorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9516f715-38e2-4407-9304-506d9eebc121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9447ab2d-0c71-4b02-806a-c67943ee6f55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200303_migracio_menekult_torokorszag_eu_gorogorszag","timestamp":"2020. március. 03. 17:30","title":"Pénzzel és diplomáciával még meg lehet állítani a következő menekülthullámot, a kérdés csak az, meddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6ad4fe-542b-47c9-a752-35a77c40ba11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Alibaba új szoftvere a koronavírusos megbetegedések felismerésénél tehet jó szolgálatot.","shortLead":"Az Alibaba új szoftvere a koronavírusos megbetegedések felismerésénél tehet jó szolgálatot.","id":"20200303_alibaba_mesterseges_intelligencia_koronavirus_felismerese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb6ad4fe-542b-47c9-a752-35a77c40ba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e9e795-05ba-46fa-9be0-6a9ecd9e617b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_alibaba_mesterseges_intelligencia_koronavirus_felismerese","timestamp":"2020. március. 03. 15:03","title":"Elkészült és működik a koronavírust felismerő mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393c1517-5ef8-44b5-bff8-0526fa2f52a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elővigyázatosságból került karanténba a Kínában tárgyaló mongol kormánydelegáció a hazatérés után.","shortLead":"Elővigyázatosságból került karanténba a Kínában tárgyaló mongol kormánydelegáció a hazatérés után.","id":"20200303_Karantenba_zartak_a_mongol_elnokot_miutan_hazaert_Kinabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=393c1517-5ef8-44b5-bff8-0526fa2f52a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3401509-8b05-41cd-9448-235927fad2a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_Karantenba_zartak_a_mongol_elnokot_miutan_hazaert_Kinabol","timestamp":"2020. március. 03. 06:35","title":"Karanténba zárták a mongol elnököt, miután hazaért Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]