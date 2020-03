Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"752ef4ba-1177-47cd-af6c-1f55737bc8e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki kellett hívni a rendőrséget egy sydney-i szupermarketbe, mert három nő összeverekedett az utolsó néhány csomag WC-papír miatt.","shortLead":"Ki kellett hívni a rendőrséget egy sydney-i szupermarketbe, mert három nő összeverekedett az utolsó néhány csomag...","id":"20200307_A_rendorseget_hivtak_az_ausztraliai_WCpapirbunyo_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=752ef4ba-1177-47cd-af6c-1f55737bc8e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33148d4-1c1c-4a89-926e-6e6b8d202e41","keywords":null,"link":"/elet/20200307_A_rendorseget_hivtak_az_ausztraliai_WCpapirbunyo_miatt","timestamp":"2020. március. 07. 10:01","title":"A rendőrséget hívták az ausztráliai vécépapírbunyó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c2830ff-7044-49e7-b567-59ff46cc3574","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Időjárás-jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálattól.","shortLead":"Időjárás-jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálattól.","id":"20200308_Felhos_lesz_a_hetkezdet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c2830ff-7044-49e7-b567-59ff46cc3574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50fc4291-df97-47b1-81fc-12b0ac33bdaf","keywords":null,"link":"/itthon/20200308_Felhos_lesz_a_hetkezdet","timestamp":"2020. március. 08. 14:20","title":"Felhős lesz a hétkezdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4831012a-9a59-47be-897d-d4dbc862549e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közben az ellenzéki pártok is lefújták saját eseményüket.","shortLead":"Közben az ellenzéki pártok is lefújták saját eseményüket.","id":"20200307_koronavirus_marcius_15_karacsony_gergely_fopolgarmester_fovarosi_onkormanyzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4831012a-9a59-47be-897d-d4dbc862549e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eeabe68-50c7-406c-be00-08df08c28475","keywords":null,"link":"/kultura/20200307_koronavirus_marcius_15_karacsony_gergely_fopolgarmester_fovarosi_onkormanyzat","timestamp":"2020. március. 07. 17:04","title":"A fővárosi önkormányzat is lemondta a március 15-i ünnepséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b0d378-06bc-4511-80f8-62e70c3a145e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A mesterlövésznek jó tudnia, hogy tényleg a kiszemelt ellenség került-e a célkeresztbe. 