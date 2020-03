Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd0421c4-0318-4699-a994-b6d2c33d292f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden 18 órakor közzétették az olasz koronavírus-fertőzések legfrissebb statisztikáit. Már több mint 10 ezer fertőzöttet számlálnak.","shortLead":"Kedden 18 órakor közzétették az olasz koronavírus-fertőzések legfrissebb statisztikáit. Már több mint 10 ezer...","id":"20200310_Egy_nap_alatt_168_ember_halt_meg_Olaszorszagban_a_virustol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd0421c4-0318-4699-a994-b6d2c33d292f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4c92b3-6c43-437f-a225-811edf033f1b","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Egy_nap_alatt_168_ember_halt_meg_Olaszorszagban_a_virustol","timestamp":"2020. március. 10. 18:34","title":"Ennyi olasz áldozatot még nem szedett a koronavírus egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem felel meg a British Council Hungary nyelvvizsgaközpont a magyar törvényi előírásoknak.","shortLead":"Nem felel meg a British Council Hungary nyelvvizsgaközpont a magyar törvényi előírásoknak.","id":"20200311_Veszelyben_van_a_Cambridge_Assessment_nyelvvizsgak_magyar_akkreditacioja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42db1019-c0e9-4d81-937a-02d09de1b3f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Veszelyben_van_a_Cambridge_Assessment_nyelvvizsgak_magyar_akkreditacioja","timestamp":"2020. március. 11. 11:06","title":"Veszélyben van a Cambridge nyelvvizsgák magyar akkreditációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76d5cf33-747c-4b87-b2ee-ba65b3a9ae2b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is fej-fej mellett haladnak Bernie Sandersszel, de az elemzők az egykori alelnök győzelmét várják.","shortLead":"Továbbra is fej-fej mellett haladnak Bernie Sandersszel, de az elemzők az egykori alelnök győzelmét várják.","id":"20200311_Joe_Biden_nagyon_kozel_az_elnokjeloltseghez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76d5cf33-747c-4b87-b2ee-ba65b3a9ae2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e8f584-967e-4198-be98-256fd3de7038","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Joe_Biden_nagyon_kozel_az_elnokjeloltseghez","timestamp":"2020. március. 11. 21:05","title":"Amerikai előválasztás: Joe Biden nagyon közel az elnökjelöltséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az olasz kormány úgy döntött, megháromszorozza a járvány gazdasági hatásai ellen felszabadított összeget. A költségvetési hiány várhatóan a 3 százalékos tűréshatár fölé kúszik.","shortLead":"Az olasz kormány úgy döntött, megháromszorozza a járvány gazdasági hatásai ellen felszabadított összeget...","id":"20200311_Koronavirus_Az_olasz_kormany_25_milliard_euroval_dobja_meg_a_gazdasagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9430521d-3682-46cd-bf85-75f8a38e6674","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200311_Koronavirus_Az_olasz_kormany_25_milliard_euroval_dobja_meg_a_gazdasagot","timestamp":"2020. március. 11. 13:58","title":"Koronavírus: az olasz kormány 25 milliárd eurót pumpál a gazdaságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Ausztráliában forgattak, amikor mindkettejükön tünetek jelentkeztek.\r

","shortLead":"Ausztráliában forgattak, amikor mindkettejükön tünetek jelentkeztek.\r

","id":"20200312_tom_hanks_rita_wilson_koronavirus_ausztralia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1261c153-710a-4cad-aeb3-11bc89360839","keywords":null,"link":"/elet/20200312_tom_hanks_rita_wilson_koronavirus_ausztralia","timestamp":"2020. március. 12. 05:07","title":"Koronavírussal fertőzött Tom Hanks és a felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztria csak orvosi igazolással enged be ezentúl olasz állampolgárokat, a hazaérkező osztrákokat karanténba zárják, és az 500 fősnél nagyobb rendezvényeket betiltják.","shortLead":"Ausztria csak orvosi igazolással enged be ezentúl olasz állampolgárokat, a hazaérkező osztrákokat karanténba zárják, és...","id":"20200310_Ausztria_megtiltja_a_beutazast_Olaszorszagbol_es_bezarja_az_egyetemeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faefd119-be8b-44fc-bb45-f7c6ad5f9d6e","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Ausztria_megtiltja_a_beutazast_Olaszorszagbol_es_bezarja_az_egyetemeket","timestamp":"2020. március. 10. 15:55","title":"Ausztria megtiltja a beutazást Olaszországból és bezárja az egyetemeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b20cc6-533b-49ee-a0e6-65b33d0d5928","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lengyel kormány fontolóra veszi az oktatás felfüggesztését is, az egyetemeknek azt javasolják, hogy függesszék fel a nemzetközi konferenciákat, a diákcserét.","shortLead":"A lengyel kormány fontolóra veszi az oktatás felfüggesztését is, az egyetemeknek azt javasolják, hogy függesszék fel...","id":"20200310_Lengyelorszagban_betiltjak_a_tomegrendezvenyeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9b20cc6-533b-49ee-a0e6-65b33d0d5928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9c2a4d-95cf-4fd0-af03-30f9f3161604","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Lengyelorszagban_betiltjak_a_tomegrendezvenyeket","timestamp":"2020. március. 10. 14:26","title":"Lengyelországban betiltják a tömegrendezvényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó frontálisan ütközött a 6228-as úton.","shortLead":"Két autó frontálisan ütközött a 6228-as úton.","id":"20200311_Balesetben_meghalt_egy_25_eves_ferfi_Seregelyesnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f288c5-2916-4308-b3ab-1feda78e32f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200311_Balesetben_meghalt_egy_25_eves_ferfi_Seregelyesnel","timestamp":"2020. március. 11. 21:33","title":"Balesetben meghalt egy 25 éves férfi Seregélyesnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]