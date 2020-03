Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01b7e49a-530b-48b3-8d7c-cc15197d956c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Okozott némi zavart még az állatorvosok körében is a hétfőn bejelentett új szabályozás, amely alapján bizonyos létesítmények nem, illetve csak korlátozottan működhetnek. Az állatorvosi kamara elnöke segített értelmezni az új rendelkezéseket.","shortLead":"Okozott némi zavart még az állatorvosok körében is a hétfőn bejelentett új szabályozás, amely alapján bizonyos...","id":"20200317_Nem_kell_bezarni_az_allatorvosi_rendeloket_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01b7e49a-530b-48b3-8d7c-cc15197d956c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeb3ce9-30b3-470e-a52e-09b97e506f0a","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_Nem_kell_bezarni_az_allatorvosi_rendeloket_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 17. 10:41","title":"Nem kell bezárni az állatorvosi rendelőket a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83d74ee-6293-4e6f-af1a-0704030fdd47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tegnap óta 11-gyel nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma.","shortLead":"Tegnap óta 11-gyel nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma.","id":"20200317_50re_nott_a_koronavirussal_fertozott_betegek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a83d74ee-6293-4e6f-af1a-0704030fdd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d79c925-3ad4-4de0-8172-9fa3b3947e9c","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_50re_nott_a_koronavirussal_fertozott_betegek_szama","timestamp":"2020. március. 17. 07:46","title":"50-re nőtt a koronavírussal fertőzött betegek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A CO2-kvóta miatti bírságok már felérnek egy kegyelemdöféssel. Sok gyártónál ez élet-halál kérdése lehet.","shortLead":"A CO2-kvóta miatti bírságok már felérnek egy kegyelemdöféssel. Sok gyártónál ez élet-halál kérdése lehet.","id":"20200316_a_koronavirus_miatt_el_kellene_halasztani_az_autoipari_bunteteseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63af497c-d9d1-42b7-973b-7e5228e3f8d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_a_koronavirus_miatt_el_kellene_halasztani_az_autoipari_bunteteseket","timestamp":"2020. március. 16. 13:21","title":"A koronavírus miatt el kellene halasztani az autóipari büntetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73e8351-2714-46d5-be74-16e41d37abe4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A turisztikai és programajánló magazin fájó szívvel búcsúzik. ","shortLead":"A turisztikai és programajánló magazin fájó szívvel búcsúzik. ","id":"20200316_Bizonytalan_idore_leall_a_Funzine","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e73e8351-2714-46d5-be74-16e41d37abe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b170d93-4d22-4862-b658-7bb1f170c83e","keywords":null,"link":"/kultura/20200316_Bizonytalan_idore_leall_a_Funzine","timestamp":"2020. március. 16. 15:45","title":"Leáll a Funzine programajánló magazin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce353b98-c62d-4c2b-af11-c30c5b1b7a74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezek után már nemcsak Budapesten, hanem négy további helyszínen is fogadhatják majd a koronavírusos betegeket.","shortLead":"Ezek után már nemcsak Budapesten, hanem négy további helyszínen is fogadhatják majd a koronavírusos betegeket.","id":"20200317_jarvany_korhaz_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce353b98-c62d-4c2b-af11-c30c5b1b7a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def8433b-a1c1-440f-a44f-b5ba8696097a","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_jarvany_korhaz_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 08:32","title":"Négy új járványkórházat jelöltek ki vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök több pontból álló iránymutatást tett közzé, remélve, hogy ezzel megállítható a fertőzés terjedése.","shortLead":"Az amerikai elnök több pontból álló iránymutatást tett közzé, remélve, hogy ezzel megállítható a fertőzés terjedése.","id":"20200316_donald_trump_koronavirus_home_office","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051a654e-9670-4564-a20d-ce6e3eaae6bc","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_donald_trump_koronavirus_home_office","timestamp":"2020. március. 16. 21:40","title":"Már Trump is home office-t sürget a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e5934f-6e51-4fdc-a77d-4f7618bdb071","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Joe Biden már eddig is fölényesen vezetett, de most egyetlen nap alatt megduplázta az előnyét, csak idő kérdése, hogy mikor lesz hivatalosan is a volt alelnökből elnökjelölt.","shortLead":"Joe Biden már eddig is fölényesen vezetett, de most egyetlen nap alatt megduplázta az előnyét, csak idő kérdése...","id":"20200318_usa_elovalasztas_biden_sanders","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84e5934f-6e51-4fdc-a77d-4f7618bdb071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67e091b-5fac-4724-887e-0862e8034619","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_usa_elovalasztas_biden_sanders","timestamp":"2020. március. 18. 05:43","title":"Kiütéses győzelmet aratott Joe Biden az újabb előválasztásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f12cc541-3d81-40de-bb70-c8f946e37924","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"Az amerikai elnökválasztás menetrendjébe is beleszól a járvány.","shortLead":"Az amerikai elnökválasztás menetrendjébe is beleszól a járvány.","id":"20200317_koronavirus_usa_egyesult_allamok_elovalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f12cc541-3d81-40de-bb70-c8f946e37924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de48680d-e9db-47e5-b3bc-9cde6f30397a","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_koronavirus_usa_egyesult_allamok_elovalasztas","timestamp":"2020. március. 17. 09:59","title":"Amerikaiak tömegei mennek ma szavazni, és vihetik magukkal a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]