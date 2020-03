Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig több mint nyolcezer fertőzöttet azonosítottak Nagy-Britanniában.","shortLead":"Eddig több mint nyolcezer fertőzöttet azonosítottak Nagy-Britanniában.","id":"20200324_Negyedmillio_onkentest_toboroznak_a_britek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256aaf0a-43b5-4573-981a-b1e1d5bccbe3","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Negyedmillio_onkentest_toboroznak_a_britek","timestamp":"2020. március. 24. 19:53","title":"Negyedmillió önkéntest toboroznak a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dae72d8-fb9b-43cd-ba3f-3c264acf74cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meghosszabbította egy héttel a cseh kormány a koronavírus-járvány miatt elrendelt, kedd reggel lejáró kilencnapos országos vesztegzárat - jelentette be Jan Hamácek belügyminiszter a kormány hétfői ülése után. Szlovákiában egy pozsonyi börtönben lévő elítéltnél is diagnosztizálták a Covid-19 betegség kórokozóját. Az ukrán kormány döntése értelmében keddtől a Boriszpil repülőtér kivételével az ország minden légi kikötőjének működését leállítják.","shortLead":"Meghosszabbította egy héttel a cseh kormány a koronavírus-járvány miatt elrendelt, kedd reggel lejáró kilencnapos...","id":"20200323_Meghosszabbitottak_a_vesztegzarat_Csehorszagban_Ukrajnaban_leallitjak_a_videki_reptereket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dae72d8-fb9b-43cd-ba3f-3c264acf74cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9903ce2b-dfe2-46e3-b95d-70d99846adcd","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Meghosszabbitottak_a_vesztegzarat_Csehorszagban_Ukrajnaban_leallitjak_a_videki_reptereket","timestamp":"2020. március. 23. 20:51","title":"Meghosszabbították a vesztegzárat Csehországban, Ukrajnában leállítják a vidéki reptereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15500ac6-8c03-4ed7-985b-ddbf46385c56","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200325_Vigasztalo_verset_irt_Lackfi_Janos_a_karantenszomorusagban_szenvedoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15500ac6-8c03-4ed7-985b-ddbf46385c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e15757-668f-4ada-ad44-dec89f776ee5","keywords":null,"link":"/kultura/20200325_Vigasztalo_verset_irt_Lackfi_Janos_a_karantenszomorusagban_szenvedoknek","timestamp":"2020. március. 25. 10:25","title":"Vigasztaló verset írt Lackfi János a karantén-szomorúságban szenvedőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre az sem tisztázott, hogy a német gyártású maszkok belföldre szánt szállítmánya hogyan kerülhetett az afrikai országba. ","shortLead":"Egyelőre az sem tisztázott, hogy a német gyártású maszkok belföldre szánt szállítmánya hogyan kerülhetett az afrikai...","id":"20200324_koronavirus_orvosi_maszk_nemetorszag_kenya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c14151-b948-4e95-ae62-e11430978e5c","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_koronavirus_orvosi_maszk_nemetorszag_kenya","timestamp":"2020. március. 24. 16:56","title":"6 millió maszkot vesztett el Németország egy kenyai reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ccae82-8019-4f92-b9c8-03f83220288c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Zágrábban a hétvégén 5,6-os földrengés volt.","shortLead":"Zágrábban a hétvégén 5,6-os földrengés volt.","id":"20200323_magyarorszag_segelyszallitmany_foldrenges","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20ccae82-8019-4f92-b9c8-03f83220288c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74df2972-b23c-48bf-b30b-b7fd6e03a9c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_magyarorszag_segelyszallitmany_foldrenges","timestamp":"2020. március. 23. 20:40","title":"Magyarország is küld segélyszállítmányt Horvátországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár napon belül kereskedelmi forgalomba hozzák az új gyorstesztet. ","shortLead":"Pár napon belül kereskedelmi forgalomba hozzák az új gyorstesztet. ","id":"20200325_Negyed_ora_alatt_kimutatja_a_koronavirust_a_britek_uj_otthoni_tesztje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5c5ff6-4eb9-4f45-aaa1-5510efc2c8da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_Negyed_ora_alatt_kimutatja_a_koronavirust_a_britek_uj_otthoni_tesztje","timestamp":"2020. március. 25. 16:41","title":"Negyedóra alatt kimutatja a koronavírust a britek új otthoni tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e3ca85-75f2-43c2-9771-67a5d76bca3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindent visznek, amihez nem kell engedély, nyilatkozta a hírügynökségnek egy budapesti fegyverbolt tulajdonosa.","shortLead":"Mindent visznek, amihez nem kell engedély, nyilatkozta a hírügynökségnek egy budapesti fegyverbolt tulajdonosa.","id":"20200323_fegyverek_kereslet_sorban_allas_magyarrorszag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90e3ca85-75f2-43c2-9771-67a5d76bca3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae8b34a-9724-4777-a48c-504b4443b14e","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_fegyverek_kereslet_sorban_allas_magyarrorszag_koronavirus","timestamp":"2020. március. 23. 17:24","title":"Reuters: Fegyverekért állnak sorban az emberek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c651ec5-b34e-4fbd-aa91-f24e02875738","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Százak fertőződhetnek meg, ha egyetlen képviselő is elhagyja a karantént, hogy a Parlamentbe menjen – írta a Párbeszéd képviselője.","shortLead":"Százak fertőződhetnek meg, ha egyetlen képviselő is elhagyja a karantént, hogy a Parlamentbe menjen – írta a Párbeszéd...","id":"20200324_szabo_timea_bnagy_laszlo_koronavirus_karanten_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c651ec5-b34e-4fbd-aa91-f24e02875738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fdbd56-757e-408f-8dbd-1c89a08ea374","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_szabo_timea_bnagy_laszlo_koronavirus_karanten_parlament","timestamp":"2020. március. 24. 11:37","title":"Szabó Tímea feljelenti a fideszes képviselőt, aki karanténból ment be a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]