[{"available":true,"c_guid":"c26ead6b-5f14-4a57-aae6-e278bc60e1e4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Áprilisban talán már össze lehet rakni a 2020-as versenynaptárat – reménykedik a sorozat első embere.","shortLead":"Áprilisban talán már össze lehet rakni a 2020-as versenynaptárat – reménykedik a sorozat első embere.","id":"20200324_forma1_f1_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c26ead6b-5f14-4a57-aae6-e278bc60e1e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac48f09-4778-45d1-9994-7e2938b394c6","keywords":null,"link":"/sport/20200324_forma1_f1_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 09:51","title":"Akár 7 futammal is rövidebb lehet a Forma–1 idei szezonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az idén nyárra tervezett játékokat legkésőbb 2021 nyaráig tolják el.","shortLead":"Az idén nyárra tervezett játékokat legkésőbb 2021 nyaráig tolják el.","id":"20200324_koronavirus_tokio_olimpia_halasztas_nob","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f53a41a-0c46-4a1a-ab11-8279b31c81e3","keywords":null,"link":"/sport/20200324_koronavirus_tokio_olimpia_halasztas_nob","timestamp":"2020. március. 24. 13:31","title":"Elhalasztják a tokiói olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac788b8-f198-444e-87e2-526b966e7cd0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vállalat április 7-ig függeszti fel az üzem működését.","shortLead":"A vállalat április 7-ig függeszti fel az üzem működését.","id":"20200324_koronavirus_jarvany_fertozes_hankook_racalmas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dac788b8-f198-444e-87e2-526b966e7cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e441ed87-d4a5-484f-8fdc-557a97734cf4","keywords":null,"link":"/kkv/20200324_koronavirus_jarvany_fertozes_hankook_racalmas","timestamp":"2020. március. 24. 18:06","title":"Leáll a termelés a Hankook rácalmási gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa013c2e-d759-4cee-a032-e16f42ad5084","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyesítik erejüket az amerikai technológiai cégek a koronavírus ellen. Az együttműködést bejelentő Donald Trump elnök szerint a társulás legfőbb célja a védőoltás kifejlesztése.","shortLead":"Egyesítik erejüket az amerikai technológiai cégek a koronavírus ellen. Az együttműködést bejelentő Donald Trump elnök...","id":"20200323_donald_trump_szuperszamitogep_koronavirus_vedooltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa013c2e-d759-4cee-a032-e16f42ad5084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b7b9d9-9e02-4a88-a130-bd6c063d409c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_donald_trump_szuperszamitogep_koronavirus_vedooltas","timestamp":"2020. március. 23. 17:03","title":"Amerika a szuperszámítógép erejével akarja megsemmisíteni a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540ba979-e73a-41d0-b888-9fdc672251ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járványügyi intézkedések miatt kialakult, jelentős adatforgalom-növekedésre tekintettel több kedvezményt is bevezet az internetszolgáltatók számára a BIX, a magyarországi internetszolgáltatók forgalomkicserélő központja.","shortLead":"A járványügyi intézkedések miatt kialakult, jelentős adatforgalom-növekedésre tekintettel több kedvezményt is bevezet...","id":"20200323_iszt_bix_internet_halozat_koronavirus_jarvany_kapacitasbovites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=540ba979-e73a-41d0-b888-9fdc672251ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98b4782-4f7f-4a6b-907e-37778db889ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_iszt_bix_internet_halozat_koronavirus_jarvany_kapacitasbovites","timestamp":"2020. március. 23. 14:03","title":"25%-kal megugrott a magyar internet forgalma, rendkívüli intézkedéseket vezetett be a BIX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre az sem tisztázott, hogy a német gyártású maszkok belföldre szánt szállítmánya hogyan kerülhetett az afrikai országba. ","shortLead":"Egyelőre az sem tisztázott, hogy a német gyártású maszkok belföldre szánt szállítmánya hogyan kerülhetett az afrikai...","id":"20200324_koronavirus_orvosi_maszk_nemetorszag_kenya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c14151-b948-4e95-ae62-e11430978e5c","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_koronavirus_orvosi_maszk_nemetorszag_kenya","timestamp":"2020. március. 24. 16:56","title":"6 millió maszkot vesztett el Németország egy kenyai reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede0a2bc-9582-4c83-87e2-7d58d8dc4bf6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amikor hétfőn ellenzéki képviselők javasolták ugyanezt a parlamentben, Orbán Viktor elutasította a felvetést.","shortLead":"Amikor hétfőn ellenzéki képviselők javasolták ugyanezt a parlamentben, Orbán Viktor elutasította a felvetést.","id":"20200324_gvh_hatosagi_arszabas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ede0a2bc-9582-4c83-87e2-7d58d8dc4bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226c819a-8ba8-485e-905a-b0c700627cf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_gvh_hatosagi_arszabas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 17:28","title":"Hatósági árassá tenné a maszkokat és a tisztítószereket a versenyhivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fd821a-8e51-49af-af28-125f9e85e816","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén a tizenötödik évét ünnepli az Aegon Irodalmi Díj, amelynek a shortlistje évről évre az egyik leginkább várt könyves lista. Ha a járványhelyzetből adódó kényszerű bezártságot a korábbi díjazottak műveivel szeretné tartalmasabbá tenni, itt az ajánlatunk.","shortLead":"Idén a tizenötödik évét ünnepli az Aegon Irodalmi Díj, amelynek a shortlistje évről évre az egyik leginkább várt...","id":"20200323_Az_Aegon_Irodalmi_Dij_eddigi_nyertesei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0fd821a-8e51-49af-af28-125f9e85e816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9ca941-8e10-411f-9f82-63888a31c577","keywords":null,"link":"/kultura/20200323_Az_Aegon_Irodalmi_Dij_eddigi_nyertesei","timestamp":"2020. március. 23. 16:10","title":"A Fogságtól a Vak reményig – válogatott olvasmánylista karantén idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]