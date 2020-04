Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a63cb2f8-1db2-4d94-96ea-f7b9d369ff8f","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A személyi kultusz legsötétebb időszakában a kommunista vezetés nemcsak a minisztériumokat akarta elhelyezni a Budavári Palotában, hanem a Magyar Dolgozók Pártjának teljes apparátusát is. Arra nézve nincsenek hiteles források, hogy végül Rákosi Mátyás döntött másképp, vagy a bürokrácia miatt maradt el a költözés.","shortLead":"A személyi kultusz legsötétebb időszakában a kommunista vezetés nemcsak a minisztériumokat akarta elhelyezni a Budavári...","id":"202014__budai_var__rakosi_matyas__elvtarsi_puritansag__partvezer_apalotaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a63cb2f8-1db2-4d94-96ea-f7b9d369ff8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ad4595-ac5a-4514-b406-6c8649d541d3","keywords":null,"link":"/360/202014__budai_var__rakosi_matyas__elvtarsi_puritansag__partvezer_apalotaban","timestamp":"2020. április. 04. 19:30","title":"Elvtársi puritánság: Rákosiék a Várba költöztették volna a pártvezetőséget is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A pénzügyőrök péntek délig 7,5 millió sebészi maszkot, 193 600 arcvédő pajzsot és 28 600 védőruhát vámkezeltek vám- és általánosforgalmiadó-mentesen. Az Európai Bizottság tegnap megjelent határozata szerint a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetre tekintettel az ingyenesen szétosztott, külföldről behozott egészségügyi védőfelszerelések köztehermentesek - tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár.","shortLead":"A pénzügyőrök péntek délig 7,5 millió sebészi maszkot, 193 600 arcvédő pajzsot és 28 600 védőruhát vámkezeltek vám- és...","id":"20200404_Magyarorszag_megkapta_a_vam_es_afamentesseget_a_szajmaszkok_es_egyeb_vedofelszerelesek_behozatalara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee7937a-36f2-4a3d-ac22-1e344b5fe3f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Magyarorszag_megkapta_a_vam_es_afamentesseget_a_szajmaszkok_es_egyeb_vedofelszerelesek_behozatalara","timestamp":"2020. április. 04. 10:25","title":"Magyarország megkapta a vám- és áfamentességet a szájmaszkok és egyéb védőfelszerelések behozatalára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d12dac-c4d0-4c11-a84c-26d77db7522a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három hét alatt a német hatóságok kétszázezer, külföldön ragadt német állampolgárt menekítettek haza. Az akció folytatódik. \r

","shortLead":"Három hét alatt a német hatóságok kétszázezer, külföldön ragadt német állampolgárt menekítettek haza. Az akció...","id":"20200404_Nemetorszag_200_ezer_allampolgarat_menekitette_haza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2d12dac-c4d0-4c11-a84c-26d77db7522a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20acf26e-dde5-4c66-9ada-06d47cefbe98","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Nemetorszag_200_ezer_allampolgarat_menekitette_haza","timestamp":"2020. április. 04. 17:24","title":"Németország 200 ezer állampolgárát menekítette haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tim Cook videóüzenetben számolt be róla, hogy a járvány miatt olyan új termékek gyártására állnak át, amikkel az egészségügyi dolgozókat védhetik.","shortLead":"Tim Cook videóüzenetben számolt be róla, hogy a járvány miatt olyan új termékek gyártására állnak át, amikkel...","id":"20200406_apple_arcmaszk_arcpajzs_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36572b30-289a-44c4-a1ad-a4682577a7b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_apple_arcmaszk_arcpajzs_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 06. 08:33","title":"Bejelentette az Apple az új termékét, jön az \"iPajzs\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40fdd59-0293-4bf8-aa9b-93d60e5f5bca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt évtizedekben évente átlagosan kevesebb, mint 600 kilométert tettek meg az orosz technikával. ","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben évente átlagosan kevesebb, mint 600 kilométert tettek meg az orosz technikával. ","id":"20200406_csak_19_ezer_kilometer_van_ebben_az_elado_33_eves_lada_kombiban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c40fdd59-0293-4bf8-aa9b-93d60e5f5bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dc55b7-42d4-40c9-84e7-5e40fb257f18","keywords":null,"link":"/cegauto/20200406_csak_19_ezer_kilometer_van_ebben_az_elado_33_eves_lada_kombiban","timestamp":"2020. április. 06. 06:41","title":"Csak 19 ezer kilométer van ebben az eladó 33 éves Lada kombiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be99b389-9d1e-469d-b858-0ef468363da5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Súlyos, már-már személyes fenyegetésbe torkolló szópárbaj tört ki Moszkva és Róma között az után, hogy a La Stampa újságírója arról írt, hogy az Olaszországnak küldött orosz segélyszállítmány négyötöde használhatatlan, s hogy félő, hogy a küldeménnyel orosz kémek is érkeztek a koronavírus-járvány által sújtott Bergamo térségébe.","shortLead":"Súlyos, már-már személyes fenyegetésbe torkolló szópárbaj tört ki Moszkva és Róma között az után, hogy a La Stampa...","id":"20200404_Moszkva_ossztuzzel_valaszol_az_orosz_segelyt_hasznalhatatlannak_minosito_olasz_lapnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be99b389-9d1e-469d-b858-0ef468363da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5f0618-20f5-4560-8320-2aa7a5bf86ac","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Moszkva_ossztuzzel_valaszol_az_orosz_segelyt_hasznalhatatlannak_minosito_olasz_lapnak","timestamp":"2020. április. 04. 15:21","title":"Moszkva össztüzet zúdít az orosz segélyt használhatatlannak nevező olasz újságíróra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b14e3c6-2f90-4ef3-8b3d-0ddb0fb2c94c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarok többsége nem érzi túlzónak, ahogy a média kezeli a koronavírus-helyzetet, de azért jobban hisznek a tudósoknak és a kormánynak.","shortLead":"A magyarok többsége nem érzi túlzónak, ahogy a média kezeli a koronavírus-helyzetet, de azért jobban hisznek...","id":"20200405_Ipsos_A_magyarok_tobbsege_jobban_hisz_a_kormanynak_mint_a_medianak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b14e3c6-2f90-4ef3-8b3d-0ddb0fb2c94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42fcbf52-315d-4188-811e-feb2ea35d7f7","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Ipsos_A_magyarok_tobbsege_jobban_hisz_a_kormanynak_mint_a_medianak","timestamp":"2020. április. 05. 21:30","title":"Ipsos: A magyarok többsége inkább hisz a kormánynak, mint a híradóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d2baff-3c66-4287-9861-5eee32e5018e","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az egészségügyi dolgozók azonban már a nyáron megkapják a félmillió forint plusz juttatást. Kormányinfó.","shortLead":"Az egészségügyi dolgozók azonban már a nyáron megkapják a félmillió forint plusz juttatást. Kormányinfó.","id":"20200404_A_kormany_elveszi_a_partok_tamogatasanak_a_felet_iden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38d2baff-3c66-4287-9861-5eee32e5018e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9f6dd9-4b6a-46eb-b5e7-a5660df2f5ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_A_kormany_elveszi_a_partok_tamogatasanak_a_felet_iden","timestamp":"2020. április. 04. 11:27","title":"Milliárdokat von el a kormány a pártoktól, a bankoktól és a multiktól a járvány elleni védekezéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]