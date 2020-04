Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs megállás, zuhan a magyar deviza euróval szembeni árfolyama.","shortLead":"Nincs megállás, zuhan a magyar deviza euróval szembeni árfolyama.","id":"20200331_Ujabb_plafont_tort_at_a_forint_arfolyama_itt_a_360as_euro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8cf870-0c52-4ac2-93d8-a479c27768f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200331_Ujabb_plafont_tort_at_a_forint_arfolyama_itt_a_360as_euro","timestamp":"2020. március. 31. 13:18","title":"Újabb plafont tört át a forint árfolyama, itt a 360-as euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2d5c2a-80ec-45a6-8ebb-55834ba3171f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az első magyar világbajnok tájfutó kerülhet be a Nemzet Sportolói közé Székely Éva halála után.","shortLead":"Az első magyar világbajnok tájfutó kerülhet be a Nemzet Sportolói közé Székely Éva halála után.","id":"20200331_Monspart_Sarolta_Nemzet_Sportoloja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a2d5c2a-80ec-45a6-8ebb-55834ba3171f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f35bec1-e4e7-4d2a-bf9c-46dbed5bcea9","keywords":null,"link":"/sport/20200331_Monspart_Sarolta_Nemzet_Sportoloja","timestamp":"2020. március. 31. 12:49","title":"Monspart Saroltát javasolja a Nemzet Sportolójának a társaság tizenegy többi tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00442dd4-b002-4771-b206-2e721f6da713","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezen a ponton már elfogytak a szavak. ","shortLead":"Ezen a ponton már elfogytak a szavak. ","id":"20200401_Itt_a_teljes_megorules_Jack_Black_alsogatyaban_cowboykalapban_lejt_karantentancot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00442dd4-b002-4771-b206-2e721f6da713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e878427a-781b-4200-8327-fb7de2a02283","keywords":null,"link":"/elet/20200401_Itt_a_teljes_megorules_Jack_Black_alsogatyaban_cowboykalapban_lejt_karantentancot","timestamp":"2020. április. 01. 12:26","title":"Itt a teljes megőrülés: Jack Black alsógatyában, cowboy-kalapban lejt karanténtáncot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752ef4ba-1177-47cd-af6c-1f55737bc8e7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban folyamatosan nő a koronavírus által fertőzöttek és a járvány halottainak a száma.\r

\r

\r

","shortLead":"Az Egyesült Államokban folyamatosan nő a koronavírus által fertőzöttek és a járvány halottainak a száma.\r

\r

\r

","id":"20200330_Koronavirus_az_USAban_csak_New_Yorkban_tobb_mint_1000_ember_halt_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=752ef4ba-1177-47cd-af6c-1f55737bc8e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01454f1c-10cc-4dd3-8ee5-679ae04f00e5","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Koronavirus_az_USAban_csak_New_Yorkban_tobb_mint_1000_ember_halt_meg","timestamp":"2020. március. 30. 19:16","title":"Koronavírus az USA-ban: csak New Yorkban több mint 1000 ember halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lemaradó országrészben még akkor sem nagyon épültek új lakások, amikor az építőipar kiemelkedően jól teljesített. Öt megye és Budapest húzta fel az országos átlagot.","shortLead":"A lemaradó országrészben még akkor sem nagyon épültek új lakások, amikor az építőipar kiemelkedően jól teljesített. Öt...","id":"20200331_lakas_epitkezes_megye_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51973ab-cd90-44d0-944a-2e5470de48ce","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200331_lakas_epitkezes_megye_ksh","timestamp":"2020. március. 31. 13:10","title":"Az ország harmadában szinte nem épül új lakás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f64025f-ae52-43eb-a937-7b0a1a0d3825","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Beültetnék föléjük a védelmi bizottságokat.","shortLead":"Beültetnék föléjük a védelmi bizottságokat.","id":"20200401_A_veszelyhelyzet_idejere_megkotne_a_polgarmesterek_kezet_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f64025f-ae52-43eb-a937-7b0a1a0d3825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b39115-48fd-4aec-9777-2180630dc8fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_A_veszelyhelyzet_idejere_megkotne_a_polgarmesterek_kezet_a_kormany","timestamp":"2020. április. 01. 09:46","title":"A veszélyhelyzet idejére megkötné a polgármesterek kezét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b51eccb5-39d3-4de7-8077-46376a85e2de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus miatt várhatóan még sokáig nem kezdődhet el az idei F1-szezon, addig viszont bőven akadnak olyan régi versenyek, melyeket érdemes megtekinteni.","shortLead":"A koronavírus miatt várhatóan még sokáig nem kezdődhet el az idei F1-szezon, addig viszont bőven akadnak olyan régi...","id":"20200331_legendas_regi_f1futamokat_adnak_vasarnaponkent_az_m4_sporton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b51eccb5-39d3-4de7-8077-46376a85e2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5ecf4d-818f-4f0e-9c0d-4abd63a9b39f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200331_legendas_regi_f1futamokat_adnak_vasarnaponkent_az_m4_sporton","timestamp":"2020. március. 31. 12:55","title":"Senna és Prost visszatér: legendás F1-futamokat adnak vasárnaponként a magyar tévében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1fd518-81d3-428d-b6bf-f38e41acc41d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az EBU ettől még szeretné, hogy jövőre Rotterdamban rendezhessék meg a versenyt. ","shortLead":"Az EBU ettől még szeretné, hogy jövőre Rotterdamban rendezhessék meg a versenyt. ","id":"20200330_Koronavirus_betegellatas_Eurovizios_Dalfesztival_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd1fd518-81d3-428d-b6bf-f38e41acc41d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e72450-a675-4834-8137-a49f26e5f9d4","keywords":null,"link":"/elet/20200330_Koronavirus_betegellatas_Eurovizios_Dalfesztival_korhaz","timestamp":"2020. március. 30. 15:20","title":"Kórházzá alakították az Eurovíziós Dalfesztivál helyszínét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]