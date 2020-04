Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75d5a1d4-b2d0-479e-bfec-077902e5faa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"76 nap után úgy tűnik, a város, ahonnan kiindult a járvány, a legrosszabbon már túl van.","shortLead":"76 nap után úgy tűnik, a város, ahonnan kiindult a járvány, a legrosszabbon már túl van.","id":"20200408_vuhan_karanten_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75d5a1d4-b2d0-479e-bfec-077902e5faa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d688a36-ac82-4f86-8b81-b31c208015ec","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_vuhan_karanten_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 05:52","title":"Feloldották a vesztegzárat Vuhanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac585ea2-6fbb-44fa-a1e0-25a2987e8bab","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200408_Marabu_Feknyuz_A_mentocsomag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac585ea2-6fbb-44fa-a1e0-25a2987e8bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d277395-cabc-455a-9a29-517b7866f492","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200408_Marabu_Feknyuz_A_mentocsomag","timestamp":"2020. április. 08. 09:22","title":"Marabu Féknyúz: A mentőcsomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f4a2f6-c6c4-40d9-b00f-86681229f345","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hét újabb pályázatot támogat a Nemzeti Filmintézet.\r

","shortLead":"Hét újabb pályázatot támogat a Nemzeti Filmintézet.\r

","id":"20200408_77_millio_forint_jut_egy_csaladi_animacios_filmre_Palfi_Gyorgynek_mar_nem_jutott_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17f4a2f6-c6c4-40d9-b00f-86681229f345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b0abb5-8431-4b88-a5ac-e9ea8a370575","keywords":null,"link":"/kultura/20200408_77_millio_forint_jut_egy_csaladi_animacios_filmre_Palfi_Gyorgynek_mar_nem_jutott_tamogatas","timestamp":"2020. április. 08. 11:10","title":"77 millió forint jut egy családi animációs filmre, Pálfi Györgynek már nem jutott támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4abd3be-3a74-4fa9-a997-446ea1ca7d6b","c_author":"T. S. ","category":"elet","description":"A kórházakba még csokoládéból is jut.","shortLead":"A kórházakba még csokoládéból is jut.","id":"20200408_Palacsinta_pizza_torta__Szekesfehervaron_onkentesek_etetik_az_egeszsegugyi_dolgozokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4abd3be-3a74-4fa9-a997-446ea1ca7d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1600ab33-2caf-4a5f-a2b7-fc321df601c5","keywords":null,"link":"/elet/20200408_Palacsinta_pizza_torta__Szekesfehervaron_onkentesek_etetik_az_egeszsegugyi_dolgozokat","timestamp":"2020. április. 08. 09:59","title":"Palacsinta, pizza, torta – Székesfehérváron önkéntesek etetik az egészségügyi dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3e3c89-82f1-4146-b163-50a0e3ea758e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint nem emelkedett meg a környéken a sugárzás szintje.","shortLead":"A hatóságok szerint nem emelkedett meg a környéken a sugárzás szintje.","id":"20200408_otodik_napja_oltjak_az_erdotuzet_a_csernobili_tiltott_zonaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de3e3c89-82f1-4146-b163-50a0e3ea758e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d15b66-69a8-4a2b-861e-a2527cf7c5c7","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_otodik_napja_oltjak_az_erdotuzet_a_csernobili_tiltott_zonaban","timestamp":"2020. április. 08. 14:19","title":"Ötödik napja oltják az erdőtüzet a csernobili tiltott zónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Észak-Macedóniába, Szlovéniába, Horvátországba és Szerbiába is jut a Magyarországra érkezett védőfelszerelésekből.","shortLead":"Észak-Macedóniába, Szlovéniába, Horvátországba és Szerbiába is jut a Magyarországra érkezett védőfelszerelésekből.","id":"20200407_Szijjarto_szerint_a_migracio_miatt_adomanyoz_a_kormany_tobb_ezer_maszkot_es_vedoruhat_a_kornyezo_orszagoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09fc15d2-d973-4800-af93-dded5406285c","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Szijjarto_szerint_a_migracio_miatt_adomanyoz_a_kormany_tobb_ezer_maszkot_es_vedoruhat_a_kornyezo_orszagoknak","timestamp":"2020. április. 07. 20:15","title":"Szijjártó: A migráció miatt adományoz a kormány több ezer maszkot és védőruhát a környező országoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8290324b-6a0a-4a36-ae2f-ba6df1463f2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány kitörése óta a hivatalos statisztikák szerint a mai napig több mint 1,4 millió fertőzöttet regisztráltak világszerte. Ez meglehetősen magas szám, ám a Göttingeni Egyetem kutatóinak modellszámításai szerint valószínűleg messze nem fedi a valóságot.","shortLead":"A koronavírus-járvány kitörése óta a hivatalos statisztikák szerint a mai napig több mint 1,4 millió fertőzöttet...","id":"20200408_koronavirus_koronavirus_jarvany_kutatas_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8290324b-6a0a-4a36-ae2f-ba6df1463f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e328f003-a3fb-4907-b5e2-0be6c504d676","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_koronavirus_koronavirus_jarvany_kutatas_felmeres","timestamp":"2020. április. 08. 20:13","title":"Kiszámolták: 16-szor annyi koronavírus-fertőzött lehet, mint amennyi a hivatalos adatokból látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"140c8f60-8ef6-4c13-8d32-71d4e1c9a9d0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járvány kezdete óta összesen már 7097 életet követelt a COVID-19 betegség. Szerdára közel ezren haltak meg, ami az országban a legmagasabb napi emelkedés eddig.","shortLead":"A járvány kezdete óta összesen már 7097 életet követelt a COVID-19 betegség. Szerdára közel ezren haltak meg, ami...","id":"20200408_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=140c8f60-8ef6-4c13-8d32-71d4e1c9a9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a9ebc3-335b-4780-99cf-087533eab1b2","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 08. 18:55","title":"Kilencszáz fölött a napi halálozási adat az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]