Annyi baljós hír van manapság, hogy mindenki vár valami jobbra, biztatóra. Így vagyunk ezzel mi is: nem dobja fel sem a home office-ban, sem a szerkesztőségben ülő újságírót a helyzet, amikor jóformán csak bajokról szóló információkat kap. Pedig van azért olyan is, aminek örülni lehet, ami megnevettet, vannak remek kezdeményezések, példaértékű kiállások. Ezeket gyűjtjük ebben a cikksorozatban.

Ha Jan Vermeer van Delft látná, talán már fel sem ismerné leghíresebb műalkotását! 2014-ben először Banksy modernizálta a Leány gyöngy fülbevalóval című, 1600-as évek közepén készült festményt azzal, hogy szülővárosának egyik házfalára skiccelte fel a képet. A portrén szereplő nő azonban ezúttal nem gyöngyöt kapott a fülébe, hanem egy a falra helyezett riasztódobozt. Így született meg a Leány fültágítóval című munka.

Most ezt is aktualizálták, a lány a koronavírus-járványra való tekintettel egy nagy sebészi maszkot is kapott. Egyelőre nem tudni, hogy Banksy gondoskodott-e erről a szükséges óvintézkedésről.

Még több kultúra a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: