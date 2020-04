Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három átkelőt nyitottak meg.","shortLead":"Három átkelőt nyitottak meg.","id":"20200423_Csutortoktol_ujra_lehetseges_az_ingazas_a_magyarszerb_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6f4f26-96d5-4309-a7fa-d51773d4a853","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_Csutortoktol_ujra_lehetseges_az_ingazas_a_magyarszerb_hataron","timestamp":"2020. április. 23. 06:57","title":"Csütörtöktől újra lehetséges az ingázás a magyar–szerb határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nébih 17 terméket vizsgált, és csak jelölési problémákat talált.","shortLead":"A Nébih 17 terméket vizsgált, és csak jelölési problémákat talált.","id":"20200423_nebih_margarin_jelolesi_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268bb7f0-5988-4cee-b081-7900169766c6","keywords":null,"link":"/kkv/20200423_nebih_margarin_jelolesi_hiba","timestamp":"2020. április. 23. 12:05","title":"Megnézte a Nébih, rendben vannak-e a dobozos margarinok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A G7 szerint lehetséges, hogy többen bukták a pénzüket, ha a kivezetés előtti napokban váltottak bérletet, mert így akartak közlekedni a járvány miatt. A Breezy járgányait sem látni.","shortLead":"A G7 szerint lehetséges, hogy többen bukták a pénzüket, ha a kivezetés előtti napokban váltottak bérletet, mert...","id":"20200422_lime_roller_budapest_breezy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cefa3778-8ae3-4884-9bb1-3efb073dc241","keywords":null,"link":"/kkv/20200422_lime_roller_budapest_breezy","timestamp":"2020. április. 22. 08:09","title":"Egyik napról a másikra eltűntek a Lime rollerei Budapest utcáiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13e9f17-19d9-42c0-b03e-5fd3dd4f391c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legjobb Apple-elemzője, Ming-Chi Kuo szerint az idei évben már biztosan akadozni fog az iPhone-ok gyártása, a koronavírus-járvány által okozott válságnak pedig az iPhone 11 látja majd kárát.","shortLead":"A világ egyik legjobb Apple-elemzője, Ming-Chi Kuo szerint az idei évben már biztosan akadozni fog az iPhone-ok...","id":"20200423_apple_iphone_se_iphone_11_iphone_12_ming_chi_kuo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a13e9f17-19d9-42c0-b03e-5fd3dd4f391c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e97d1c0-ecf5-43b3-8df6-8a79b84c16ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_apple_iphone_se_iphone_11_iphone_12_ming_chi_kuo","timestamp":"2020. április. 23. 14:33","title":"Elemző: Olyan jól sikerült az olcsó iPhone SE, hogy bedöntheti az iPhone 11 eladásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszólalt az új-zélandi ápoló, akinek a brit miniszterelnök megköszönte, hogy megmentette az életét.","shortLead":"Megszólalt az új-zélandi ápoló, akinek a brit miniszterelnök megköszönte, hogy megmentette az életét.","id":"20200423_Az_apoloknak_Boris_Johnson_is_csak_egy_beteg_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75dd40db-6300-4b9a-83e3-57d409fa1e58","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Az_apoloknak_Boris_Johnson_is_csak_egy_beteg_volt","timestamp":"2020. április. 23. 11:45","title":"Az ápolóknak Boris Johnson is csak egy beteg volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09454a4-65d1-4831-96ca-1ce69069cce4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olasz másodosztályban szereplő Pescara játékosai különleges fölsőben feszítenek majd a következő szezonban.\r

","shortLead":"Az olasz másodosztályban szereplő Pescara játékosai különleges fölsőben feszítenek majd a következő szezonban.\r

","id":"20200422_pescara_mez_palyazat_olaszorszag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a09454a4-65d1-4831-96ca-1ce69069cce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d54b135-35b8-4810-8112-761cd665069a","keywords":null,"link":"/elet/20200422_pescara_mez_palyazat_olaszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 22. 14:14","title":"Hatéves kisfiú tervezte meg egy olasz focicsapat új mezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a637409-c28d-4c0c-bc66-f5eb3b6f7beb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miközben több lombardiai idősotthonban százakat ölt meg a koronavírus, van egy intézmény, amelyben senki sem betegedett meg, mert a vezető gyorsan lépett, hiába háborogtak a rokonok.","shortLead":"Miközben több lombardiai idősotthonban százakat ölt meg a koronavírus, van egy intézmény, amelyben senki sem betegedett...","id":"20200423_Gyorsan_kapcsolt_eleteket_mentett_egy_olasz_idosotthon_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a637409-c28d-4c0c-bc66-f5eb3b6f7beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfdd5b59-9c67-4943-9233-31bd1d86c590","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Gyorsan_kapcsolt_eleteket_mentett_egy_olasz_idosotthon_vezetoje","timestamp":"2020. április. 23. 11:22","title":"Villámgyorsan kapcsolt, életeket mentett egy olasz idősotthon vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e394dfd9-9804-4969-8730-914516f6cf1e","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Leállt a fél világ, Kína felett kitisztult az ég, globálisan jelentősen lecsökkent a károsanyag-kibocsátás: a Föld napján ünnepelhetnénk, de valójában mindez meg sem kottyan a klímaváltozásnak. Mostanra pedig az is világos, hogy a környezetünk tendenciózus pusztítása hozzájárult a koronavírus-járványhoz. Ha eddig kongatták, most már verik a kutatók a vészharangot: az epidémia lehet az egyik utolsó nagy lehetőségünk. ","shortLead":"Leállt a fél világ, Kína felett kitisztult az ég, globálisan jelentősen lecsökkent a károsanyag-kibocsátás: a Föld...","id":"20200422_eghajlatvaltozas_karosanyag_kibocsatas_fold_napja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e394dfd9-9804-4969-8730-914516f6cf1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44284e3-eb5d-4ec0-8fde-c8402f4605cf","keywords":null,"link":"/elet/20200422_eghajlatvaltozas_karosanyag_kibocsatas_fold_napja","timestamp":"2020. április. 22. 20:00","title":"Ürge-Vorsatz Diána: A járvány hatása az éghajlatra nulla, elhanyagolható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]