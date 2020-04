Magyarország legmegrázóbb bűneseteit dolgozza fel az RTL Klub új riportműsora, a Bűnös lelkek. A hat epizódban megszólalnak az elkövetők, az áldozatok hozzátartozói és az ügyön dolgozó nyomozók is. A sorozat születésének körülményeiről, arról, hogy nehéz-e megszólaltatni a börtönben lévő embereket, és hogy mennyi idő volt felépíteni egy-egy epizódot, Balogh Zsuzsát, a műsor felelős szerkesztőjét kérdeztük.

Higgye el, hogy... én miért tettem volna? Miért ölnék én meg egy kisgyereket? Isten őrizzen...

– ezt mondta Szita Bence egyik gyilkosa az RTL Klub riporterének, amikor arra kérte, idézze fel azt az estét, amikor 2012 októberének végén Sántos külterületén végeztek a kisfiúval. Az egész országot megrázó történettel indul a csatorna új sorozata, a Bűnös lelkek.

A legsúlyosabb magyar bűncselekményeket feldolgozó műsort körülbelül egy évig forgatták, a hat epizódban Szita Bence mellett bemutatják Bene László (rablógyilkos), Balogh Lajos (a százhalombattai rém), Péntek László (a Bándy Kata-gyilkosság), a móri mészárlás és a Széna téri bankrablás történetét is.

Megszólalnak nemcsak a még életben lévő gyilkosok, elkövetők, hanem az áldozatok hozzátartozói, és sok esetben az ügyön akkoriban dolgozó nyomozók is. A brutális történetek sebeket tépnek fel. Hogy miért kell mégis foglalkozni velük, arra Balogh Zsuzsának, a műsor felelős szerkesztőjének az a válasza, hogy ezek az ügyek mély nyomot hagytak a társadalomban, így azokkal kapcsolatban sokakban maradhattak kérdések.

„Lesznek, akik azt mondják majd, hogy biztos azért választottuk ezeket az ügyeket, mert sokan felkapják rá a fejüket, de jó lenne, hogyha kicsit jobban elmerülnénk bennük, és amennyire lehet, megpróbálnánk rendbe rakni őket” – mondja. Az első epizódból, amely a Szita Bence-gyilkosság körül forog, bemutatják például, hogy a kisfiú nem ismerte az édesapját, a férfi lemondott róla, mielőtt megszületett, és papíron rögzítették Bence édesanyjával, hogy még a nevét sem adja neki, de megismerhetjük azt is, hogy később milyen konfliktusok fordultak elő a családban.

Bár a három börtönre ítélt elkövető közül már egyik sem él, haláluk előtt még elkészült velük egy-egy interjú, és megszólal a kisfiú édesanyja, nagymamája, és a nevelőapja is (az ő akkori barátnője, Polcz Erika volt a harmadik elkövető, a felbujtó). A nevelőapa a műsorban megmutatta Bence szobáját is, ahol azóta is úgy van minden apró tárgy, ahogy a kisfiú annak idején hagyta. Gyöngyi Sándor daganatos beteg, de hangsúlyozta: egyetlen célja az volt, hogy túlélje az elkövetőket. „Amíg ezek az emberek élnek, addig nincs megnyugvás” – mondta.

„Mire a forgatás végére értünk, kiderült, hogy számos jele volt annak, hogy ez a kisgyerek veszélyben volt, a családi konfliktusok miatt az iskolában is egyre rosszabbul teljesített, megváltozott a viselkedése, és ugyan voltak, akik ezt szóvá tették, a legtöbben mégsem reagáltak” – véli Balogh Zsuzsa, és hozzáteszi: az epizódok legfőbb célja, hogy rávilágítson egyes társadalmi problémákra, és szerinte ezek körül az ügyek körül bőven vannak ilyenek.

A megszólalók nyilatkozatai mellett statiszták segítségével, az érintettek történetei és a rendőrségi iratok alapján illusztrálják a bűneseteket megelőző egyes pillanatokat: bár az alkotók részletesen rekonstruálják a történteket, (Szita Bence esetében ugyan eszük ágában sem volt bevinni az erdőbe egy kisfiút, de a kegyetlen gyilkosság szinte minden mozzanatát felidézték), ugyanakkor az összes bűntény helyszínét végigjárták.

Balogh Zsuzsa szerint azzal, hogy meg- és bemutatják a gyilkosokat szó sincs arról, hogy felmentenék őket, és elmondta, hogy időnként ők maguk is küzdöttek azzal, hogy az interjúk alatt kordában tartsák az indulataikat. A felelős szerkesztő elmondása alapján már bejutni sem egyszerű az elkövetőkhöz, de sokkal inkább az adminisztráció miatt, és nem azért, mert nagyon győzködni kellene őket, hogy megszólaljanak: a műsorban szereplők közül mindannyian tagadtak, (Szita Bence gyilkosai is egymásra mutogattak), egyedül a százhalombattai gyilkos nem, aki már 16 éve nem nyilatkozott senkinek – így azonban sokszor nehéz körüljárni, mi is volt az elkövetők motivációja.

„Balogh Lajos, akit négy nő kegyetlen kivégzése miatt ítéltek büntetésre, arról próbált meggyőzni engem, hogy nagyon megváltozott, és újabban érdekes matematikai felfedezéseket tett, de nem tagadta, amit csinált. Őt leszámítva nem sok esély volt az őszinte beszédre, a tapasztalatok szerint állandó tagadásban élnek" – mondja a felelős szerkesztő.

Nem volt könnyű megszólaltatni az áldozatok hozzátartozóit, barátait sem, és bár a legtöbben igyekeznek azóta is talpon maradni, vannak sebek, amelyek nem gyógyulnak be, nagy részüket érthető módon nagyon megviselte, hogy újra beszéljenek a történtekről. Szita Bence édesanyja újra és újra sírni kezdett az interjú alatt, a nevelőapja pedig úgy fogalmazta meg az érzést, hogy

ez az, amit szülőként nem lehet feldolgozni, ezt lehetetlen, ilyen nincs. Annak ellenére, hogy vérszerinti édesapja nem vagyok Bencusnak, de miután születésétől fogva nagyon szoros kötelék volt közöttünk, a szeretet és a törődést azt együtt alakítottuk ki, egymást közt.

Ahol nem maradt élő hozzátartozó (mint például a Széna téri bankrablás esetében), ott barátokat, ismerősöket kerestek fel, és persze a nyomozásokat irányító rendőröket. A felelős szerkesztő szerint azonban nem sok olyan rendőr szólal meg a műsorban, aki még most is állományban van, úgy véli, részben azért, mert gyakran nehéz beismerni, ha a nyomozás során nem minden úgy ment, ahogy kellett volna: mint ismert, a Széna téri túszejtés utáni helyszínelésben résztvevő egyik rendőr annak idején több mint 400 ezer forintot lopott el a helyszínről.

A hetente bemutatott epizódokban exkluzív felvételeket ígérnek, a Szita Bencéről szóló részben például a kisfiút láthatjuk a kertben játszani és motorozni is, de az alkotók ígérete szerint a móri mészárlás egyik elkövetőjének, Nagy Lászlónak a kihallgatása, a nála elvégzett házkutatásról készült felvétel is most lesz látható először, teljes egészében.

