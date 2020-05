Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőn részlegesen feloldják a kijárási korlátozásokat","shortLead":"Hétfőn részlegesen feloldják a kijárási korlátozásokat","id":"20200503_Ketszaz_ala_csokkent_a_napi_halalozasok_szama_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbcdcab-7180-4cc8-8887-ec30880ea23e","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Ketszaz_ala_csokkent_a_napi_halalozasok_szama_Olaszorszagban","timestamp":"2020. május. 03. 19:21","title":"Kétszáz alá csökkent a napi halálozások száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank elnöke szerint eljöhet az az idő, amikor a magánszemélyek számára is olcsó, biztonságos és általános lesz a pénzhez való hozzáférés.","shortLead":"A jegybank elnöke szerint eljöhet az az idő, amikor a magánszemélyek számára is olcsó, biztonságos és általános lesz...","id":"20200504_matolcsy_gyorgy_olajdollar_vilagpenz_hal_halo_penzteremtes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d13d18-1b22-4a51-ba53-9b18bed9e9dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200504_matolcsy_gyorgy_olajdollar_vilagpenz_hal_halo_penzteremtes","timestamp":"2020. május. 04. 13:54","title":"Matolcsy: Nem halat, hanem hálót ajánlanak majd az államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf382b2-dcd8-4e4e-bc83-87373a4891f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy család három tagja ellen emeltek vádat az ügyben.\r

","shortLead":"Egy család három tagja ellen emeltek vádat az ügyben.\r

","id":"20200505_biztonsagi_or_emberoles_maszk_bolt_vasarlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bf382b2-dcd8-4e4e-bc83-87373a4891f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e45cdde-80fc-45b2-8e41-e28d4d462f19","keywords":null,"link":"/vilag/20200505_biztonsagi_or_emberoles_maszk_bolt_vasarlo","timestamp":"2020. május. 05. 06:19","title":"Lelőttek egy amerikai biztonsági őrt, aki arra kért egy vásárlót, hogy húzzon maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0353ea4b-f333-407d-99d9-b70c97de08e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ebben az alternatív világban mégsem olyan biztonságos az új hálózat-technológia.","shortLead":"Ebben az alternatív világban mégsem olyan biztonságos az új hálózat-technológia.","id":"20200505_5g_halozat_horrorfilm_zombik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0353ea4b-f333-407d-99d9-b70c97de08e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176e36a7-1bc8-433b-96e2-ebf775017715","keywords":null,"link":"/elet/20200505_5g_halozat_horrorfilm_zombik","timestamp":"2020. május. 05. 16:07","title":"ZS-kategóriás horror készült az 5G “hatásairól”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"978e0fe3-f56c-4474-823f-48862b0a6df9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfival és társaival szemben jelentős kárt okozó csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a rendőrség.\r

","shortLead":"A férfival és társaival szemben jelentős kárt okozó csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást...","id":"20200505_csalas_pinter_sandor_jobbkeze_ingatlan_adasvetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=978e0fe3-f56c-4474-823f-48862b0a6df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50352ca3-6af5-4b73-984b-4c142bfdcbe7","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_csalas_pinter_sandor_jobbkeze_ingatlan_adasvetel","timestamp":"2020. május. 05. 05:54","title":"Pintér Sándor jobbkezének adta ki magát egy cukrász, hogy átverjen egy házaspárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e0c85f-950e-4f89-9fbe-6cb8a4dd94b6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már a kecske is gyanús volt, de a banán betette a kaput.","shortLead":"Már a kecske is gyanús volt, de a banán betette a kaput.","id":"20200504_tanzania_laboratorium_kecse_banan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50e0c85f-950e-4f89-9fbe-6cb8a4dd94b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8844354-bc68-4525-9244-0bccd63ec39c","keywords":null,"link":"/elet/20200504_tanzania_laboratorium_kecse_banan","timestamp":"2020. május. 04. 20:24","title":"Tanzániában repült a labor vezetője, miután kimutatták, hogy egy kecske és egy banán is elkapta a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nehéz körülmények, könnyű magyarérettségi, a kormány szerint jók a kínai maszkok, jön az Alkonyat-sorozat utolsó része. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nehéz körülmények, könnyű magyarérettségi, a kormány szerint jók a kínai maszkok, jön az Alkonyat-sorozat utolsó része...","id":"20200505_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934f94da-ad6e-47e3-a6af-2738d5d99bed","keywords":null,"link":"/360/20200505_Radar360","timestamp":"2020. május. 05. 08:00","title":"Radar360: A kevés tesztelés átka, kereslet támadt Trianon-dalokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d0ab06-587d-46e4-a1d6-cd8476a7b2e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eduline-nak nyilatkozó szaktanár szerint ismert szerzők műveivel kellett dolgozniuk a a diákoknak a hétfői középszintű magyarérettségin.","shortLead":"Az Eduline-nak nyilatkozó szaktanár szerint ismert szerzők műveivel kellett dolgozniuk a a diákoknak a hétfői...","id":"20200504_szaktanar_magyarerettsegi_2020_feladatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1d0ab06-587d-46e4-a1d6-cd8476a7b2e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32adc09-a1c1-4185-a649-a64a10a846d2","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_szaktanar_magyarerettsegi_2020_feladatok","timestamp":"2020. május. 04. 12:25","title":"Szaktanár: Örülhettek a feladatoknak a magyarból érettségizők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]