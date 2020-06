Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ezres listára nyolc magyarországi felsőoktatási intézmény került fel.","shortLead":"Az ezres listára nyolc magyarországi felsőoktatási intézmény került fel.","id":"20200610_Vilag_egjobb_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ef5f32-b087-4474-8b7a-b5a7d98128f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Vilag_egjobb_egyetem","timestamp":"2020. június. 10. 19:30","title":"Egy magyar sincs a világ 500 legjobb egyeteme között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók az egerek és a patkányok szervezetében is jelen lévő Q idegsejtet stimulálták, ami után az állatok téli álomba zuhantak. Ha ezt sikerülne megismételni az embereknél, azzal nagyon közel kerülnénk a hibernációhoz.","shortLead":"A kutatók az egerek és a patkányok szervezetében is jelen lévő Q idegsejtet stimulálták, ami után az állatok téli...","id":"20200612_hibernacio_hibernalas_kiserlet_eger_ragcsalo_patkany_idegrendszer_q_idegsejt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4b4235-e31a-417c-959a-091148433e76","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_hibernacio_hibernalas_kiserlet_eger_ragcsalo_patkany_idegrendszer_q_idegsejt","timestamp":"2020. június. 12. 15:33","title":"Egereket már sikerült hibernálni, most megnézik, hogy embereknél is működik-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be5d715-bb7f-4a34-ac81-299275b574b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 10 résztvevőt a FIA választja ki. A paddockba ők sem léphetnek majd be, a csapatok tagjaival nem érintkezhetnek.","shortLead":"A 10 résztvevőt a FIA választja ki. A paddockba ők sem léphetnek majd be, a csapatok tagjaival nem érintkezhetnek.","id":"20200611_f1_korlatozott_szamu_resztvevok_fia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4be5d715-bb7f-4a34-ac81-299275b574b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a043c21-ce93-4ec4-b197-368140875206","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_f1_korlatozott_szamu_resztvevok_fia","timestamp":"2020. június. 11. 18:50","title":"Csak tíz újságíró nézheti élőben a Magyar Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Pest megyei térség fejlesztésére 80 milliárd forint támogatást ad a kormány 2021-ig.","shortLead":"A Pest megyei térség fejlesztésére 80 milliárd forint támogatást ad a kormány 2021-ig.","id":"20200612_Ujabb_milliardos_szallodafejlesztesi_palyazat_indul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4a078b-214c-4327-a986-13749393eb65","keywords":null,"link":"/kkv/20200612_Ujabb_milliardos_szallodafejlesztesi_palyazat_indul","timestamp":"2020. június. 12. 05:34","title":"Újabb milliárdos szállodafejlesztési pályázat indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy francia portálnak panaszolta el a magyar igazságügyi miniszter, hogy a kormánynak a média és az uniós intézmények támadásaival is foglalkoznia kellett.","shortLead":"Egy francia portálnak panaszolta el a magyar igazságügyi miniszter, hogy a kormánynak a média és az uniós intézmények...","id":"20200610_Varga_Judit_Europai_Parlament_tortenelmi_arulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d002f7-f96a-41d5-8574-ea4c96793046","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Varga_Judit_Europai_Parlament_tortenelmi_arulas","timestamp":"2020. június. 10. 20:52","title":"Varga Judit: Az Európai Parlament történelmi árulást követett el Magyarországgal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32d3929-9e6b-496d-b7e2-e7dadb97f374","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyár által nyilvánosságra hozott képeken az új típus gyártása vehető szemügyre.","shortLead":"A gyár által nyilvánosságra hozott képeken az új típus gyártása vehető szemügyre.","id":"20200611_fotokon_a_bmw_440_kilometeres_hatotavu_elektromos_divatterepjaroja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e32d3929-9e6b-496d-b7e2-e7dadb97f374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81a3a83-fdf3-4b5f-b20a-03ce06a437f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_fotokon_a_bmw_440_kilometeres_hatotavu_elektromos_divatterepjaroja","timestamp":"2020. június. 11. 11:21","title":"Fotókon a BMW 440 kilométeres hatótávú elektromos divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kecskeméttől a XXIII. kerületig követték a rendőrök a menekülő autót.","shortLead":"Kecskeméttől a XXIII. kerületig követték a rendőrök a menekülő autót.","id":"20200611_autos_uldozes_baleset_embercsempeszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02fd6d05-9b8f-413d-a9fd-d216fbf46fe9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_autos_uldozes_baleset_embercsempeszet","timestamp":"2020. június. 11. 22:06","title":"Autós üldözéssel és balesettel ért véget egy embercsempész útja Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1fb013-c969-4cf0-b968-1efccf46b1a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nem olyan egyszerű készpénzre váltani az automatákból ellopott bérleteket, mint eddig volt.","shortLead":"Már nem olyan egyszerű készpénzre váltani az automatákból ellopott bérleteket, mint eddig volt.","id":"20200611_bkk_berlettolvajok_uzletszabalyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc1fb013-c969-4cf0-b968-1efccf46b1a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a7aa51a-c75a-4370-94ac-55c6e3c19ebb","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_bkk_berlettolvajok_uzletszabalyzat","timestamp":"2020. június. 11. 16:51","title":"Lépett a bérlettolvajok ellen a BKK, változott az üzletszabályzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]