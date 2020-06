Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kulcs? A víz. ","shortLead":"A kulcs? A víz. ","id":"20200615_Gazdagabb_kornyekeken_kulonosen_a_szaraz_videkeken_nagyobb_a_biologiai_sokfeleseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed825794-2352-4eaa-925a-9213ed2b2fc3","keywords":null,"link":"/zhvg/20200615_Gazdagabb_kornyekeken_kulonosen_a_szaraz_videkeken_nagyobb_a_biologiai_sokfeleseg","timestamp":"2020. június. 15. 11:52","title":"Gazdagabb környékeken nagyobb a biológiai sokféleség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Országszerte sok helyen okozott fennakadásokat a vasárnap délutáni vihar, Budapesten több mint 350 helyre vonultak ki a tűzoltók - közölte Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.","shortLead":"Országszerte sok helyen okozott fennakadásokat a vasárnap délutáni vihar, Budapesten több mint 350 helyre vonultak ki...","id":"20200614_Vihar_csak_Budapesten_350_helyre_hivtak_a_tuzoltokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a343070-4245-4f83-b330-39ce6690fdae","keywords":null,"link":"/itthon/20200614_Vihar_csak_Budapesten_350_helyre_hivtak_a_tuzoltokat","timestamp":"2020. június. 14. 18:29","title":"Vihar: csak Budapesten 350 helyre hívták a tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de503835-57b2-42be-a80a-75732d4d9a96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Sony PlayStation 5 méretben még az Xbox One-t és a PlayStation 3-at is veri. De sokkal vékonyabb lesz, mint az Xbox Series X.","shortLead":"A jelek szerint a Sony PlayStation 5 méretben még az Xbox One-t és a PlayStation 3-at is veri. De sokkal vékonyabb...","id":"20200616_sony_playstation_5_merete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de503835-57b2-42be-a80a-75732d4d9a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787affe2-a450-4640-b0cf-45e2c4b61137","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_sony_playstation_5_merete","timestamp":"2020. június. 16. 10:33","title":"Számolgatnak a PlayStation-rajongók, és tényleg óriási lehet a PS5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65393047-a62c-4118-bdbc-b98e6ea615d8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több jogvédő szervezet is hevesen bírálta az új szabályokat.","shortLead":"Több jogvédő szervezet is hevesen bírálta az új szabályokat.","id":"20200616_USA_menedekkerelem_Mexiko_szabalyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65393047-a62c-4118-bdbc-b98e6ea615d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0c6de5-881d-473d-8f63-d687b4d1a1c4","keywords":null,"link":"/vilag/20200616_USA_menedekkerelem_Mexiko_szabalyok","timestamp":"2020. június. 16. 06:09","title":"Szigorít az USA: meghallgatás nélkül is elutasíthatják a menedékkérelmeket a jövőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter Balajti László szerződtetése mellett az MSZP álmentős videójáról is beszélt.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter Balajti László szerződtetése mellett az MSZP álmentős videójáról is beszélt.","id":"20200615_Kasler_Miklos_Emmi_kemfonok_Balajti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b6d60a-1540-4355-9147-d0bf6dba9744","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_Kasler_Miklos_Emmi_kemfonok_Balajti","timestamp":"2020. június. 15. 14:25","title":"Kellett egy tolmács, ezért alkalmazták a volt kémfőnököt Káslerék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány hatására megemelkedett azoknak az autóknak az aránya, amelyeket 15 éves koruk után hoztak be Magyarországra.","shortLead":"A koronavírus-járvány hatására megemelkedett azoknak az autóknak az aránya, amelyeket 15 éves koruk után hoztak be...","id":"20200615_a_rosszabb_minosegu_hasznaltautok_is_elmennek_most","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8d9402-5f87-415a-addc-6d5b450cc3bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200615_a_rosszabb_minosegu_hasznaltautok_is_elmennek_most","timestamp":"2020. június. 15. 13:49","title":"Egyre öregebb autókkal töltik fel a magyar használtautó-piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91fc29d0-8d44-4ae2-aaac-a175d6f7fff9","c_author":"","category":"vilag","description":"Andrzej Duda az újraválasztásáért kampányolt.","shortLead":"Andrzej Duda az újraválasztásáért kampányolt.","id":"20200614_Az_LMBT_ideologia_rosszabb_mint_a_kommunizmus_a_lengyel_elnok_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91fc29d0-8d44-4ae2-aaac-a175d6f7fff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8b0296-1e2b-4073-b427-cee5d01ae1f6","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Az_LMBT_ideologia_rosszabb_mint_a_kommunizmus_a_lengyel_elnok_szerint","timestamp":"2020. június. 14. 13:20","title":"Az LMBT „ideológia” rosszabb, mint a kommunizmus a lengyel elnök szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e70a8e-5322-481d-bd4a-0839513296b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon megy, korrekt a fogyasztása és méretes a csomagtartója ennek az új bajor családi autónak. ","shortLead":"Nagyon megy, korrekt a fogyasztása és méretes a csomagtartója ennek az új bajor családi autónak. ","id":"20200615_408_loeros_dizel_sportkombikent_is_elerheto_a_legfrissebb_5os_bmw_alpina_d5_s","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1e70a8e-5322-481d-bd4a-0839513296b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c419df-ad9c-4075-9a74-356fdeb168a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200615_408_loeros_dizel_sportkombikent_is_elerheto_a_legfrissebb_5os_bmw_alpina_d5_s","timestamp":"2020. június. 15. 07:59","title":"408 lóerős dízel sportkombiként is elérhető a legfrissebb 5-ös BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]