[{"available":true,"c_guid":"2f818363-fd39-4362-aa25-42fd1b203342","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A válaszadó gyerekek 60 százalékát csúfolták már neten, a megkérdezett lányok 55 százaléka pedig zaklatást is tapasztalt az online térben – derül ki egy friss felmérésből.\r

\r

","shortLead":"A válaszadó gyerekek 60 százalékát csúfolták már neten, a megkérdezett lányok 55 százaléka pedig zaklatást is...","id":"20200708_Minden_masodik_lanyt_zaklattak_mar_neten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f818363-fd39-4362-aa25-42fd1b203342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76cbe9a9-6a06-484e-b7a8-b5d2a6896c15","keywords":null,"link":"/elet/20200708_Minden_masodik_lanyt_zaklattak_mar_neten","timestamp":"2020. július. 08. 13:53","title":"Minden második lányt zaklattak már neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2989a936-e637-4884-a744-0e9461ac9022","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Az hozhatott be Magyarországra lélegeztetőgépnek nevezett szerkezetet, akinek voltak kapcsolatai a kormánnyal, és azt mondta, hogy képes az üzletkötésre. Így nem csoda, hogy a járvány idején amúgy is drágább és sokszor használhatatlan eszközök három-négyszeres áron jutottak el – egyelőre a raktárakba.","shortLead":"Az hozhatott be Magyarországra lélegeztetőgépnek nevezett szerkezetet, akinek voltak kapcsolatai a kormánnyal, és azt...","id":"202028__meregdraga_lelegeztetogepek__udvari_beszerzok__vitatott_terapia__kronikus_leszomj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2989a936-e637-4884-a744-0e9461ac9022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f033ad-d8a3-4c9f-9072-84f4518c816a","keywords":null,"link":"/360/202028__meregdraga_lelegeztetogepek__udvari_beszerzok__vitatott_terapia__kronikus_leszomj","timestamp":"2020. július. 09. 06:30","title":"Udvari beszerzők szakíthattak nagyot a lélegeztetőgépes gigabiznisz 300 milliárdjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az önkormányzatokra tolja az Airbnb szabályozását a kormány. Merkel Orbánról is beszélt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az önkormányzatokra tolja az Airbnb szabályozását a kormány. Merkel Orbánról is beszélt. A hvg360 reggeli...","id":"20200709_Radar360_Merkel_szova_tette_a_magyar_helyzetet_az_EPben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0316996-0093-40e4-a926-644e935e6037","keywords":null,"link":"/360/20200709_Radar360_Merkel_szova_tette_a_magyar_helyzetet_az_EPben","timestamp":"2020. július. 09. 07:42","title":"Radar360: Megugrott az államháztartási hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d56339b5-18cf-4c49-bf57-f65274873226","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztők szerint 10 százalékkal sikerült növelni a Snapdragon 865+ teljesítményét az elődhöz képest.","shortLead":"A fejlesztők szerint 10 százalékkal sikerült növelni a Snapdragon 865+ teljesítményét az elődhöz képest.","id":"20200708_qualcomm_snapdragon_865_plus_proceszor_bemutatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d56339b5-18cf-4c49-bf57-f65274873226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ffdcf76-c540-4b3c-b6f3-012d386975c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_qualcomm_snapdragon_865_plus_proceszor_bemutatasa","timestamp":"2020. július. 08. 17:03","title":"Megérkezett a Qualcomm eddigi legerősebb processzora, a Snapdragon 865+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6579f478-00e0-4e59-944c-5cc2a868c056","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Vasúttörténeti Parkban játszanak majd. ","shortLead":"A Vasúttörténeti Parkban játszanak majd. ","id":"20200709_Az_Omega_is_fellep_a_budapesti_motorosfesztivalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6579f478-00e0-4e59-944c-5cc2a868c056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"459b2873-ff49-48bb-a4e4-1877b98fde4b","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Az_Omega_is_fellep_a_budapesti_motorosfesztivalon","timestamp":"2020. július. 09. 13:42","title":"Az Omega is fellép a budapesti motorosfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa9215ea-2c3c-4432-9a3f-e47008c83ef6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő szerint a magyar férfiember archetípusa a gazda.","shortLead":"A kormányfő szerint a magyar férfiember archetípusa a gazda.","id":"20200709_orban_viktor_lanchid_magyar_videk_agrarium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa9215ea-2c3c-4432-9a3f-e47008c83ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad2c863-6001-463a-9777-3469d152af34","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_orban_viktor_lanchid_magyar_videk_agrarium","timestamp":"2020. július. 09. 12:55","title":"Orbán: Nehéz megérteni a Lánchíd körüli szerencsétlenkedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb2ad9e-5338-4d02-9f3f-6052b802007b","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Hogyan születtek meg a 2015-ös menekültválság idején a német politika döntései? – erről szól az Angela Merkel kancellárt középpontba állító film.","shortLead":"Hogyan születtek meg a 2015-ös menekültválság idején a német politika döntései? – erről szól az Angela Merkel...","id":"202028__a_balkantol_berlinig__dramatizalt_politika__konyv_es_film__a_valsagkezelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eeb2ad9e-5338-4d02-9f3f-6052b802007b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab79c55-e0cc-4284-94dd-48071306ac9a","keywords":null,"link":"/360/202028__a_balkantol_berlinig__dramatizalt_politika__konyv_es_film__a_valsagkezelo","timestamp":"2020. július. 08. 17:00","title":"A Merkelről szóló filmben fontos szerepet osztottak Orbánra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99694cd-861b-4d31-b03e-d3ca4c37b212","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A megalapozott gyanú szerint összebeszéltek a kereskedőkkel, és naponta akár több százezer forintot is zsebre tettek soron kívüli vizsgáztatásért vagy azért, hogy szemet hunytak szabálytalanságok felett.","shortLead":"A megalapozott gyanú szerint összebeszéltek a kereskedőkkel, és naponta akár több százezer forintot is zsebre tettek...","id":"20200709_muszaki_vizsga_vizsgabiztos_mozaik_utca_korrupcio_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f99694cd-861b-4d31-b03e-d3ca4c37b212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e38403-ca4a-4ae8-a766-8fc3d6e6feff","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_muszaki_vizsga_vizsgabiztos_mozaik_utca_korrupcio_letartoztatas","timestamp":"2020. július. 09. 17:44","title":"Tizenegy műszaki vizsgabiztost tartóztattak le a Mozaik utcai ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]