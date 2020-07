Ahogy kedden megírtuk, élő videóban akadt ki Majka a koronavírussal kapcsolatos, lehetséges szigorítások miatt. A rapper szerint felháborító, hogy van, aki szervezhet tömegrendezvényt, és van, aki nem. Kiállásához számos zenekar csatlakozott, megszólalt az ügyben többek között a Hooligans, a Tankcsapda, a Magna Cum Laude, illetve a Ganxsta Zolee és a Kartel.

Kedd este Lovasi András is megszólalt az ügyben, ő azt írta, Németországban egyszerűbben és tisztességesen intézték a koncertek kérdését.

"Márciusban megmondták, hogy idén nincs közös nagy bazseválás, itt van ennyi és ennyi pénz havonta, és mindenki tudta, mire számíthat, ki lehetett találni, mivel foglalkozzon a zenészember, ha nem akarta, hogy csak úgy pocsékba menjen ez az év" - írta a zenész, majd hozzátette:

Nálunk a segítség? Nyilvános ígérgetésen kívül majdnem a semmi (bocs, a teljesen agyalágyult PIM-es zenei pályázatokat nem számítom annak, és egy- vagy kétszázmillió szétosztható pénz egy kb. 40 milliárdot bukó iparágnak amúgy is lepkefing), aztán még Majka és a sajtó hathatós segítségével azt a pár száz zenészt is megalázták, akik a saját szakmai szervezeteiktől segítséget mertek igénybe venni. De nem baj, mondta mindenki, most már hagyjuk is azt a segélyezést, jön gusztustizenöt, és végre fellélegezhet az iparág. Úgy látszik, mégse nem jön...

- mondta, utalva a májusi, popzenészeknek nyújtott segélyekről szóló vitára.

Majka kommentben reagált Lovasi bejegyzésére, amelyben azt írta,

És még ebbe is bele tudtál keverni engem.... Úgy, hogy válaszra sem méltattál az akkori posztod alatt, pedig azt hiszem intelligensen reagáltam, és felhívtam a figyelmed arra, hogy kiforgatták a mondanivalóm lényegét. Most kevésbé intelligensen fogalmazok: Elmész te a BÜDÖS PICSÁBA!!! Szervusz András.

Lovasi erre úgy reagált, hogy megkérdezte tőle: "ideges vagy Péter? Lehet hogy mégis pályáznod kellett volna, mint Győzikének?". Majka később újra megjelent a bejegyzés alatt, és azt írta: "Lovasi András örülök, hogy előjöttél a barlangból. Ennél azért egy fokkal értelmesebbnek tüntèl, mikor Kispált hallgattam:) De mindegy is... Tsókollak “Mr.Entellektüel".