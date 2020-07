Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugyanaz az ember volt Csaba, Balázs, Lajos, valamint Balázs felesége, aki egy társkeresőn megismert nőtől zsarolt ki közel négymillió forintot.","shortLead":"Ugyanaz az ember volt Csaba, Balázs, Lajos, valamint Balázs felesége, aki egy társkeresőn megismert nőtől zsarolt ki...","id":"20200720_zsarolas_ugyeszseg_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62643f71-f27e-491b-a87c-6e7a9c3ebf68","keywords":null,"link":"/elet/20200720_zsarolas_ugyeszseg_vademeles","timestamp":"2020. július. 20. 10:59","title":"Négy különböző embernek adta ki magát, így szerzett milliókat egy zsaroló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649ef1a7-ab92-4d00-bf7c-8e7967104908","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A klímaváltozás elleni harc is lehet üzlet: egyre több cég foglalkozik azzal, hogy a légkörből befogott szén-dioxidból hozzon létre valamit. ","shortLead":"A klímaváltozás elleni harc is lehet üzlet: egyre több cég foglalkozik azzal, hogy a légkörből befogott szén-dioxidból...","id":"20200720_Mar_vodkat_es_gyemantot_is_csinalnak_szendioxidbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=649ef1a7-ab92-4d00-bf7c-8e7967104908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eda959b-2f9e-46b8-a74b-5bf9380f45c8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200720_Mar_vodkat_es_gyemantot_is_csinalnak_szendioxidbol","timestamp":"2020. július. 20. 09:30","title":"Már vodkát és gyémántot is csinálnak szén-dioxidból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dee093-3496-4365-ac0b-767a6f634910","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz nem a szokásos Golden, Silver és egyéb tribünökön, hanem a környező domboldalakról figyelték a versenyt, amennyire lehetett. ","shortLead":"Igaz nem a szokásos Golden, Silver és egyéb tribünökön, hanem a környező domboldalakról figyelték a versenyt, amennyire...","id":"20200719_Igenis_voltak_nezok_a_Hungaroringen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4dee093-3496-4365-ac0b-767a6f634910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab085f7-805a-4187-88cc-e78b9ce16f71","keywords":null,"link":"/cegauto/20200719_Igenis_voltak_nezok_a_Hungaroringen","timestamp":"2020. július. 19. 17:34","title":"Igenis voltak nézők az F1-es Magyar Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524016cb-5c08-41e4-a1e1-7c94abd39e98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új-zélandi pár szerint a két kedvencük minden pénzt megér.","shortLead":"Egy új-zélandi pár szerint a két kedvencük minden pénzt megér.","id":"20200720_Hat_es_fel_millio_forint_sok_vagy_keves_ket_elveszett_kutya_megtalalasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=524016cb-5c08-41e4-a1e1-7c94abd39e98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6722911f-0d39-4eb1-a0c2-2de3907ec900","keywords":null,"link":"/elet/20200720_Hat_es_fel_millio_forint_sok_vagy_keves_ket_elveszett_kutya_megtalalasara","timestamp":"2020. július. 20. 11:20","title":"Hat és fél millió forint sok vagy kevés két elveszett kutya megtalálására?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb02779f-8b34-4fa1-9bbd-7dfdb05d9d38","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A Mercedesnek GLA második generációja csak kicsit lett más, mint az elődje volt, de ezzel máris sokkal szélesebb közönséget érhet el.","shortLead":"A Mercedesnek GLA második generációja csak kicsit lett más, mint az elődje volt, de ezzel máris sokkal szélesebb...","id":"20200719_mercedes_benz_suv_gla_velemeny_teszt_menetproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb02779f-8b34-4fa1-9bbd-7dfdb05d9d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0891ad37-1c5b-408f-b55f-25c8be4e7b12","keywords":null,"link":"/cegauto/20200719_mercedes_benz_suv_gla_velemeny_teszt_menetproba","timestamp":"2020. július. 19. 11:00","title":"Már családi autónak is jó – teszteltük a legkisebb Mercedes SUV-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"819d2ef7-3cdb-473d-856b-90c0fb92f3a7","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandcontent","description":"Gondolt már arra, hogy mi történik a raktárakban? Kevesen kapnak betekintést, pedig ámulatba ejtő ütemben fejlődnek a raktározás gépek által vezérelt rendszerei. Egyebek között ellenőrzött anyagáramlás, ládaazonosítás, önjáró targonca és rádiófrekvenciás szemafor könnyíti meg a modern árukezelést. Egy sörgyárba is belesünk, hogy bemutassuk a folyamatokat.\r

\r

","shortLead":"Gondolt már arra, hogy mi történik a raktárakban? Kevesen kapnak betekintést, pedig ámulatba ejtő ütemben fejlődnek...","id":"ssischaefer_20200626_automatizacio_raktar_targonca_budweiser_logisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=819d2ef7-3cdb-473d-856b-90c0fb92f3a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d623203-9391-4b5e-bdcf-474773626394","keywords":null,"link":"/brandcontent/ssischaefer_20200626_automatizacio_raktar_targonca_budweiser_logisztika","timestamp":"2020. július. 20. 11:30","title":"Mi folyik a sörgyárban a sörön kívül? – Belestünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca358f61-e9d4-441b-b01c-ae06dc3fdc4b","c_author":"Dobozi István","category":"360","description":"Amerikában élve a napokban több interjút adtam a magyar rádióadóknak az itt váratlanul berobbant társadalmi feszültségről és zavargásokról, amelyeket egyesek „színes forradalomnak”, Amerika „arab tavaszának” vagy „bimbózó polgárháborújának” is neveztek.","shortLead":"Amerikában élve a napokban több interjút adtam a magyar rádióadóknak az itt váratlanul berobbant társadalmi...","id":"202029_szamitanake_acigany_eletek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca358f61-e9d4-441b-b01c-ae06dc3fdc4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d707e0c8-3bd7-4036-9eed-e921df40de57","keywords":null,"link":"/360/202029_szamitanake_acigany_eletek","timestamp":"2020. július. 20. 11:00","title":"Számítanak-e a cigány életek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ead1c1-65c5-4883-8177-23db433003d5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bevezetés a retikül történelmébe, avagy, ahogy Karinthy mondja, van aki a revolverért, van aki a rúzsért nyúl.","shortLead":"Bevezetés a retikül történelmébe, avagy, ahogy Karinthy mondja, van aki a revolverért, van aki a rúzsért nyúl.","id":"202029_konyv__mi_van_benne_szepemleku_retikulok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78ead1c1-65c5-4883-8177-23db433003d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c510060-44af-41e8-87b8-a6134d165aa6","keywords":null,"link":"/360/202029_konyv__mi_van_benne_szepemleku_retikulok","timestamp":"2020. július. 20. 15:10","title":"Tartson velünk a női táskák csodálatos világába!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]