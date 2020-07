Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57209b02-b35b-4c52-abdf-95bb2e8c0438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple azt szeretné, ha az eddigieknél is biztonságosabb lenne az iPhone, ezért megengedi néhány kiberbiztonsági szakembernek, hogy belelássanak a rendszer működésébe.","shortLead":"Az Apple azt szeretné, ha az eddigieknél is biztonságosabb lenne az iPhone, ezért megengedi néhány kiberbiztonsági...","id":"20200723_apple_iphone_bug_hiba_etikus_hacker","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57209b02-b35b-4c52-abdf-95bb2e8c0438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d709e4de-232e-4042-b5a2-3a2d114db9a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_apple_iphone_bug_hiba_etikus_hacker","timestamp":"2020. július. 23. 15:03","title":"Speciális iPhone-okat oszt ki az Apple, csak néhányan kaphatnak belőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcdf4dbf-f01d-45a1-b764-64d34365d0f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szombathy Pál az ATV műsorában azt állította, hogy eddig nem látott rá napi szinten a cég belső folyamataira.","shortLead":"Szombathy Pál az ATV műsorában azt állította, hogy eddig nem látott rá napi szinten a cég belső folyamataira.","id":"20200723_szombathy_pal_index_vezerigazgato_dull_szabolcs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcdf4dbf-f01d-45a1-b764-64d34365d0f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b45d085-f009-4807-b2b1-5f967766b33a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200723_szombathy_pal_index_vezerigazgato_dull_szabolcs","timestamp":"2020. július. 23. 06:03","title":"Index-vezérigazgató: “Szerencsétlen, béna és széttartó” volt a kommunikáció Bodolai és Dull között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Személyautó és teherkocsi ütközött.","shortLead":"Személyautó és teherkocsi ütközött.","id":"20200724_Ketten_meghaltak_Polgarnal_egy_autobalesetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6885b696-d189-4566-a95f-45768b0b2497","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_Ketten_meghaltak_Polgarnal_egy_autobalesetben","timestamp":"2020. július. 24. 11:18","title":"Ketten meghaltak Polgárnál egy autóbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98c6caa3-8b58-4671-9978-7b280eb374c7","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"A Ford Magyarország élére idén év elején nevezték ki Szabó Attila ügyvezető igazgatót, akivel akkor interjút készítettünk a márka 2020-as terveiről. Persze akkor még senki sem sejtette, hogy néhány hét múlva a koronavírus-járvány alaposan átírja az elképzeléseket, így most – a cég szigorú járványügyi előírásait szem előtt tartva – ismét leültünk az autóipari szakemberrel, hogy megkérdezzük, hogyan változtak az elképzeléseik az idei évet illetően. ","shortLead":"A Ford Magyarország élére idén év elején nevezték ki Szabó Attila ügyvezető igazgatót, akivel akkor interjút...","id":"fordmagyarorszag_20200723_Divatos_hibridek_autoipar_covid_Ford_interju_Szabo_Attila","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98c6caa3-8b58-4671-9978-7b280eb374c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc462420-a3de-45db-a12c-2ba8d5227dd7","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20200723_Divatos_hibridek_autoipar_covid_Ford_interju_Szabo_Attila","timestamp":"2020. július. 23. 15:30","title":"„A divatos hibrideket nehezebb eladni, mint egy szívós 1,6-ost”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"0e2df6aa-8f46-42d7-b641-a99ddc1ad4e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autósok jellemzően annyit észlelnek az úgynevezett emulziós bevonat építésből, hogy le kell lassítaniuk, mert tele van apró kőzúzalékkal az út. ","shortLead":"Az autósok jellemzően annyit észlelnek az úgynevezett emulziós bevonat építésből, hogy le kell lassítaniuk, mert tele...","id":"20200724_Bemutatta_a_kozutkezelo_miert_szorjak_tele_apro_kaviccsal_az_utakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e2df6aa-8f46-42d7-b641-a99ddc1ad4e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ee7825-70ad-4775-aed7-f8310afe722b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_Bemutatta_a_kozutkezelo_miert_szorjak_tele_apro_kaviccsal_az_utakat","timestamp":"2020. július. 24. 12:33","title":"Megmutatta a közútkezelő, miért szórják tele apró kaviccsal az utakat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613fc1ce-e61a-4e00-816e-05c285e2ad48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca tagadta, hogy készült volna ilyen tartalmú előterjesztés.","shortLead":"A tárca tagadta, hogy készült volna ilyen tartalmú előterjesztés.","id":"20200723_Emmi_Kasler_korlat_rendezveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=613fc1ce-e61a-4e00-816e-05c285e2ad48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff765e1-8ba2-4a23-a8b9-72fd781068f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_Emmi_Kasler_korlat_rendezveny","timestamp":"2020. július. 23. 16:07","title":"Az Emmi szerint nem javasolt Kásler 200 fős korlátot a szabadtéri rendezvényekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a02ba4-72df-4ea5-9890-d3ec6411574f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak a nagyobb rendezvényeken, de ott is legfeljebb 500-an lehetnek.","shortLead":"Csak a nagyobb rendezvényeken, de ott is legfeljebb 500-an lehetnek.","id":"20200724_Csehorszagban_ujra_kotelezo_lesz_a_maszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23a02ba4-72df-4ea5-9890-d3ec6411574f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fceae9-6af2-4271-b78c-e98910d15786","keywords":null,"link":"/vilag/20200724_Csehorszagban_ujra_kotelezo_lesz_a_maszk","timestamp":"2020. július. 24. 08:20","title":"Csehországban újra kötelező lesz a maszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b25efb-c749-4c42-887f-3ed524aba8cb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A járványveszély sajnos ebbe is beleszól: idén nincs pontvárós parti.","shortLead":"A járványveszély sajnos ebbe is beleszól: idén nincs pontvárós parti.","id":"20200723_felveteli_ponthatarok_2020_felsooktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70b25efb-c749-4c42-887f-3ed524aba8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f24c275-6b24-46d9-bc75-15ff177aef3a","keywords":null,"link":"/kultura/20200723_felveteli_ponthatarok_2020_felsooktatas","timestamp":"2020. július. 23. 05:05","title":"Diákok ezrei várták ezt a napot: ma este jönnek a ponthatárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]