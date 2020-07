Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b22bac6-2896-4927-a656-74af5d12cee8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy embert mentettek ki a vízimentők, a hajót is sikerült kiemelniük.","shortLead":"Négy embert mentettek ki a vízimentők, a hajót is sikerült kiemelniük.","id":"20200726_Felborult_es_elsullyedt_egy_vitorlas_a_Balatonbob_versenyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b22bac6-2896-4927-a656-74af5d12cee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd7dc84-4b26-4a3a-a935-24672b4c57e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_Felborult_es_elsullyedt_egy_vitorlas_a_Balatonbob_versenyen","timestamp":"2020. július. 26. 18:15","title":"Felborult és elsüllyedt egy hajó egy balatoni vitorlásversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4ffb687-26a4-44db-ad2e-8f842e89703f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Miután Kína az amerikai kormány utasítására bezárta houstoni főkonzulátusát, Peking a csengtui amerikai konzulátus bezárását rendelte el. 72 órát adtak, hétfő reggel már birtokba vették az épületet.","shortLead":"Miután Kína az amerikai kormány utasítására bezárta houstoni főkonzulátusát, Peking a csengtui amerikai konzulátus...","id":"20200727_kina_bezaratott_amerikai_konzulatus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4ffb687-26a4-44db-ad2e-8f842e89703f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae55a36f-31b2-4495-a0b0-47e3b8ba3531","keywords":null,"link":"/vilag/20200727_kina_bezaratott_amerikai_konzulatus","timestamp":"2020. július. 27. 09:06","title":"Egyetlen hétvége alatt zárt be a csengtui amerikai konzulátus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96c79af-7aff-4a7b-b46b-91e458de7b43","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrségi intézkedés alatt meghalt Breonna Taylor ügyének gyorsabb kivizsgálásáért tüntettek Louisville-ben, egyáltalán nem megszokott módon.","shortLead":"A rendőrségi intézkedés alatt meghalt Breonna Taylor ügyének gyorsabb kivizsgálásáért tüntettek Louisville-ben...","id":"20200726_tuntetes_fegyver_kentucky_usa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a96c79af-7aff-4a7b-b46b-91e458de7b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0de4e19-80fe-4f2a-9521-e3437f1c0a4f","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_tuntetes_fegyver_kentucky_usa","timestamp":"2020. július. 26. 13:17","title":"Állig felfegyverkezve vonultak fekete tüntetők Kentuckyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8738ec-08f3-4e3c-bbd2-d7ba0a1bd83a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dumaszínház vezetője pár soros Facebook-bejegyzésben mutat rá, mekkora bajba került szerinte a NER.","shortLead":"A Dumaszínház vezetője pár soros Facebook-bejegyzésben mutat rá, mekkora bajba került szerinte a NER.","id":"20200727_litkai_gergely_dumaszinhaz_index","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a8738ec-08f3-4e3c-bbd2-d7ba0a1bd83a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b80ce0-1ede-4623-ab59-14d78604402f","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_litkai_gergely_dumaszinhaz_index","timestamp":"2020. július. 27. 08:41","title":"Litkai Gergely: Honnan fognak mostantól tájékozódni a kormány azon emberei, akik nem beszélnek idegen nyelven?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97635983-50d4-4cef-9d59-0981300a13c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Többen megsérültek. A rendőrség egyelőre azon az állásponton van, hogy baleset történt. \r

","shortLead":"Többen megsérültek. A rendőrség egyelőre azon az állásponton van, hogy baleset történt. \r

","id":"20200726_gyalogos_gazolas_berlin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97635983-50d4-4cef-9d59-0981300a13c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"672891fb-12a9-4882-a18d-aa7a88c57df7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_gyalogos_gazolas_berlin","timestamp":"2020. július. 26. 11:45","title":"Gyalogosok közé csapódott egy autó Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070ece24-2f10-482e-aebb-444b8063ce26","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Két és félmillió forintot készült átvenni egy motoros futár, amikor a rendőrök lecsaptak rá.","shortLead":"Két és félmillió forintot készült átvenni egy motoros futár, amikor a rendőrök lecsaptak rá.","id":"20200726_Unokazos_csalo_rendor_tetteneres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=070ece24-2f10-482e-aebb-444b8063ce26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09241874-fad6-43ae-a061-3982a51899c8","keywords":null,"link":"/elet/20200726_Unokazos_csalo_rendor_tetteneres","timestamp":"2020. július. 26. 12:30","title":"Unokázós csalót értek tetten a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ac3783-301d-4682-8030-c4b57144a406","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És ezzel világrekordot döntött. ","shortLead":"És ezzel világrekordot döntött. ","id":"20200727_Egy_norveg_ferfi_50_oran_keresztul_enekelt_Elvisdalokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8ac3783-301d-4682-8030-c4b57144a406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95f0dc4-1c62-4e6d-87d1-96b50a1120b8","keywords":null,"link":"/kultura/20200727_Egy_norveg_ferfi_50_oran_keresztul_enekelt_Elvisdalokat","timestamp":"2020. július. 27. 14:17","title":"Egy norvég férfi 50 órán keresztül énekelt Elvis-dalokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tízmilliós lélegeztetőgépek miatt nyomoznak Szlovéniában, mert az ottani ügyészség szerint feleannyiért is beszerezhetők lettek volna. Magyarország közel 19 milliós darabáron vásárolt be az eszközökből. A legfőbb ügyész szerint a rendőrség feladata eldönteni, ez felveti-e a bűncselekmény gyanúját.","shortLead":"Tízmilliós lélegeztetőgépek miatt nyomoznak Szlovéniában, mert az ottani ügyészség szerint feleannyiért is...","id":"20200727_polt_vadai_lelegeztetogepbeszerzes_feljelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef7ce22-0a65-4589-be0a-86368111cb18","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_polt_vadai_lelegeztetogepbeszerzes_feljelentes","timestamp":"2020. július. 27. 13:15","title":"Túlárazott lélegeztetőgépekről kérdezte Poltot Vadai, feljelentés lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]