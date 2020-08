Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d5e7b66-92ee-4a3b-b548-a16be1bfcd08","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"Bár napjainkban a digitalizáció alapvetően szabja át a munkaköröket és a munkahelyi folyamatokat, a digitális aláírások és elektronikus szerződések még mindig sok vállalat számára jelentenek szürke foltot. Holott a digitális szerződéskötés fontosabb, mint valaha – a COVID-19 alatti időszakban óriási lett az igény arra, hogy a cégek úgy köthessenek szerződéseket, hogy a szerződő felek távol vannak egymástól, de a folyamat a jövőben is egyre nagyobb szerepet fog játszani az üzleti életben. A digitális aláírások nehézségeiről, lehetőségeiről és megoldásairól dr. Petrányi Dórával és dr. Horváth Katalinnal, a CMS Budapest szakembereivel beszélgettünk. ","shortLead":"Bár napjainkban a digitalizáció alapvetően szabja át a munkaköröket és a munkahelyi folyamatokat, a digitális aláírások...","id":"20200805_Elore_a_jovobe__Igy_valtsunk_elektronikus_alairasra_CMS_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d5e7b66-92ee-4a3b-b548-a16be1bfcd08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f71e8f-577d-44cc-825b-f1b42977a81a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200805_Elore_a_jovobe__Igy_valtsunk_elektronikus_alairasra_CMS_Budapest","timestamp":"2020. augusztus. 06. 13:30","title":"Előre a jövőbe – Így váltsunk elektronikus aláírásra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d80d222-17f2-4e54-8f01-75c60b66d176","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Matricákkal és filterekkel is feldobhatjuk a zoomos hívásainkat, és a zajszűrőn is finomítottak a fejlesztők.","shortLead":"Matricákkal és filterekkel is feldobhatjuk a zoomos hívásainkat, és a zajszűrőn is finomítottak a fejlesztők.","id":"20200806_zoom_frissites_konferenciahivas_zajszuro_filter_matricak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d80d222-17f2-4e54-8f01-75c60b66d176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c230b5a7-de4e-442f-b0b0-5aa906b63387","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_zoom_frissites_konferenciahivas_zajszuro_filter_matricak","timestamp":"2020. augusztus. 06. 13:03","title":"Látványos újdonságok érkeztek a Zoomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46446f60-b528-4672-90df-101bea3759d5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Befolyásolhatja az új koronavírus (SARS-CoV-2) okozta Covid-19 betegség lefolyását a más koronavírusok miatti korábbi nátha egy új kutatás szerint.","shortLead":"Befolyásolhatja az új koronavírus (SARS-CoV-2) okozta Covid-19 betegség lefolyását a más koronavírusok miatti korábbi...","id":"20200806_covid_19_koronavirus_natha_betegseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46446f60-b528-4672-90df-101bea3759d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1cdc5dd-1029-4899-b7de-43723ce02b8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_covid_19_koronavirus_natha_betegseg","timestamp":"2020. augusztus. 06. 19:03","title":"A korábbi nátháktól is függ, milyen lefolyású valakinél a Covid-19","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76099272-bac9-448e-9558-acf5c8f86857","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézményben megkezdődött a kontaktkutatás.","shortLead":"Az intézményben megkezdődött a kontaktkutatás.","id":"20200806_siofoki_korhaz_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76099272-bac9-448e-9558-acf5c8f86857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd41f56d-0d90-4ce9-b518-13de18f6ab1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_siofoki_korhaz_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 06. 17:02","title":"Találtak két koronavírus-fertőzöttet a siófoki kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b4b57ff-31d6-4267-80f0-bacb5d4cac26","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az eddigi 5,3 milliárd forintos támogatáson kívül újabb 2 milliárd 120 millió forintos keretről döntött a magyar kormány, ezt kifejezetten koncertszervezésre kaphatják a fesztiválszervezők és a kisebb klubok – jelentette be Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. ","shortLead":"Az eddigi 5,3 milliárd forintos támogatáson kívül újabb 2 milliárd 120 millió forintos keretről döntött a magyar...","id":"20200806_kormanyinfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b4b57ff-31d6-4267-80f0-bacb5d4cac26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb92953b-49d7-48f4-ad62-a2024159a6f5","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_kormanyinfo","timestamp":"2020. augusztus. 06. 10:54","title":"Kormányinfó: Újabb kétmilliárdot kapnak a fesztiválok és a könnyűzenei klubok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e84ce9-8098-416a-ae11-0cfce6be5a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnök aláírta a rendeletet, amely értelmében semmilyen ügyletet nem lehet majd bonyolítani a TikTokot készítő kínai céggel. A rendelkezés szeptember 20-án lép életbe.","shortLead":"Az amerikai elnök aláírta a rendeletet, amely értelmében semmilyen ügyletet nem lehet majd bonyolítani a TikTokot...","id":"20200807_donald_trump_tiktok_betiltas_elnoki_rendelet_microsoft","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49e84ce9-8098-416a-ae11-0cfce6be5a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a035758-5184-46cd-adea-8f734d9313ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_donald_trump_tiktok_betiltas_elnoki_rendelet_microsoft","timestamp":"2020. augusztus. 07. 08:33","title":"Trump 45 napon belül kivéreztetné a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4735041-5cdd-45c9-b24d-7c3180982e79","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Sértődötten jelentette be amerikai csapatok kivonását Németországból Donald Trump, aki ezzel bosszút akar állni Angela Merkel kancelláron, és szívességet tehet Vlagyimir Putyinnak a NATO-szövetségesek közti kapcsolatok szétzilálásával.","shortLead":"Sértődötten jelentette be amerikai csapatok kivonását Németországból Donald Trump, aki ezzel bosszút akar állni Angela...","id":"202032__amerikai_csapatkivonas__lecke_nemetorszagnak__trump_kavar__kivonasi_tunet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4735041-5cdd-45c9-b24d-7c3180982e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9bdc744-1636-4f31-b5df-4769fef55353","keywords":null,"link":"/360/202032__amerikai_csapatkivonas__lecke_nemetorszagnak__trump_kavar__kivonasi_tunet","timestamp":"2020. augusztus. 06. 19:00","title":"Trump berágott Merkelre, csapatokat von ki, Putyin meg dörzsöli a markát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 34 éves fogoly dühöngött és támadott, ezért kényszerítő eszközt alkalmaztak vele szemben, eközben lett rosszul.","shortLead":"A 34 éves fogoly dühöngött és támadott, ezért kényszerítő eszközt alkalmaztak vele szemben, eközben lett rosszul.","id":"20200807_meghalt_rab_gyilkossag_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43fd3fd-4412-46dd-bf49-4fe6c89cb6a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_meghalt_rab_gyilkossag_nyomozas","timestamp":"2020. augusztus. 07. 18:06","title":"Intézkedés közben halt meg egy rab Sátoraljaújhelyen, gyilkosság gyanúja miatt indult nyomozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]