[{"available":true,"c_guid":"089f796b-63f3-4d5f-9d99-772deac6dd28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megpróbálták összetörni az egyik operatőr kameráját.","shortLead":"Megpróbálták összetörni az egyik operatőr kameráját.","id":"20200812_Feherorosz_elnokvalasztas_Ratamadtak_a_BBC_orosz_nyelvu_szolgalatanak_ujsagiroira_Minszkben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=089f796b-63f3-4d5f-9d99-772deac6dd28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c36bdef4-d398-4945-b4d3-09a6b240f7f2","keywords":null,"link":"/vilag/20200812_Feherorosz_elnokvalasztas_Ratamadtak_a_BBC_orosz_nyelvu_szolgalatanak_ujsagiroira_Minszkben","timestamp":"2020. augusztus. 12. 05:17","title":"Fehérorosz elnökválasztás: Rátámadtak a BBC orosz nyelvű szolgálatának újságíróira Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e476439-6ae7-4bed-8e5b-4fd083453380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasból készült 50 centis eszköz időszámításunk előttről származik.","shortLead":"A vasból készült 50 centis eszköz időszámításunk előttről származik.","id":"20200812_Tobbezer_eves_kelta_kes_kerult_elo_egy_szolnoki_ruhasszekrenybol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e476439-6ae7-4bed-8e5b-4fd083453380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a8a48e-1d56-45c7-a11e-4cdc41c26730","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_Tobbezer_eves_kelta_kes_kerult_elo_egy_szolnoki_ruhasszekrenybol","timestamp":"2020. augusztus. 12. 10:19","title":"Több ezer éves kelta kés került elő egy szolnoki ruhásszekrényből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormányközeli bulvársajtó arról írt, hogy Friderikusz Sándor költözik, és anyagi gondjai vannak. A műsorvezető úgy érezte, tiszta vizet kell önteni a pohárba.","shortLead":"A kormányközeli bulvársajtó arról írt, hogy Friderikusz Sándor költözik, és anyagi gondjai vannak. A műsorvezető...","id":"20200812_Friderikusz_Sandor_New_York","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3f2760-c730-4f9d-bec6-a2f1c14fc8df","keywords":null,"link":"/elet/20200812_Friderikusz_Sandor_New_York","timestamp":"2020. augusztus. 12. 18:49","title":"Friderikusz közölte: nem költözik New Yorkba, viszont perel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330f3d49-e3d1-41a3-a4a1-4668cdab1402","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több újságírót is őrizetbe vett a fehérorosz rendőrség, a Belsat egyik operatőre pedig eltűnt.","shortLead":"Több újságírót is őrizetbe vett a fehérorosz rendőrség, a Belsat egyik operatőre pedig eltűnt.","id":"20200811_minszk_belsat_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=330f3d49-e3d1-41a3-a4a1-4668cdab1402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b66a782-efbe-4819-99ca-58c48ab1d40e","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_minszk_belsat_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 11. 20:09","title":"A minszki rendőrség őrizetbe vette az ellenzéki Belsat TV hat munkatársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af495646-4d06-46b7-99a8-4e46495e0618","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus gazdasági hatása júniusban is érezhető volt.","shortLead":"A koronavírus gazdasági hatása júniusban is érezhető volt.","id":"20200812_KSH_nagyjabol_8_szazalekkal_maradt_el_az_ipari_termeles_az_egy_evvel_ezelottihez_kepest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af495646-4d06-46b7-99a8-4e46495e0618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af510a71-6b5e-4348-afa8-b9df6f404367","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_KSH_nagyjabol_8_szazalekkal_maradt_el_az_ipari_termeles_az_egy_evvel_ezelottihez_kepest","timestamp":"2020. augusztus. 12. 09:39","title":"Javuló számok jöttek a magyar iparból, de még mindig nagy a visszaesés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee455d1-4246-4e44-9b42-9cf9618df7a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alátétfát tett valaki a sínre, közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény miatt nyomoznak.","shortLead":"Alátétfát tett valaki a sínre, közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény miatt nyomoznak.","id":"20200813_kozlekedes_biztonsaga_szemtanut_keresnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ee455d1-4246-4e44-9b42-9cf9618df7a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b8c6cc-d853-4301-9a57-333f3678a5c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_kozlekedes_biztonsaga_szemtanut_keresnek","timestamp":"2020. augusztus. 13. 15:16","title":"Vonatot akarhattak kisiklatni Győrnél, szemtanút keres a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"597fb292-9edf-4448-b34a-e282b4880e21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemrég megjelent dizájnerdrog eddig legalább 11 életet követelt.","shortLead":"A nemrég megjelent dizájnerdrog eddig legalább 11 életet követelt.","id":"20200812_bika_diler_borsod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=597fb292-9edf-4448-b34a-e282b4880e21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6329c8-6062-433b-ba34-30639bc611ff","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_bika_diler_borsod","timestamp":"2020. augusztus. 12. 16:18","title":"Bikát áruló dílert fogtak a rendőrök, két halálesethez is köze lehet az ügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dwayne Johnson már második éve birtokolja a címet.","shortLead":"Dwayne Johnson már második éve birtokolja a címet.","id":"20200812_Megvan_a_legjobban_kereso_ferfi_szinesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4481eed-c0e9-4cca-905e-8c8f9a388577","keywords":null,"link":"/kultura/20200812_Megvan_a_legjobban_kereso_ferfi_szinesz","timestamp":"2020. augusztus. 12. 09:52","title":"Megvan a legjobban kereső férfi színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]