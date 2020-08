Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d873981c-53e6-4e02-9c4a-e8b20ef2da55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft új Flight Simulatora bőven tartogat meglepetéseket. Az egyikért Melbourne-ig kell repülni.","shortLead":"A Microsoft új Flight Simulatora bőven tartogat meglepetéseket. Az egyikért Melbourne-ig kell repülni.","id":"20200824_microsoft_flight_simulator_irodahaz_obeliszk_melbourne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d873981c-53e6-4e02-9c4a-e8b20ef2da55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25217001-20f6-4218-b0a8-aca4ffa9f194","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_microsoft_flight_simulator_irodahaz_obeliszk_melbourne","timestamp":"2020. augusztus. 24. 13:12","title":"Egy félreértés miatt került egy 212 emeletes irodaház a Microsoft új, repülős játékába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt állat fészkelte be magát az egyik épületbe.","shortLead":"Öt állat fészkelte be magát az egyik épületbe.","id":"20200824_denever_janos_korhaz_allatmentok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41080289-2c1a-406c-baa4-bd7e58cf031e","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_denever_janos_korhaz_allatmentok","timestamp":"2020. augusztus. 24. 21:04","title":"Denevéreket fogtak be a János kórház egyik folyosóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124f6e57-9d80-4e48-8998-8a13400147a8","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hogyan kellene átalakulnia az otthonunknak, hogy napi 24 órában használhassuk egy újabb karantén esetén? Min kellene változtatni ahhoz, hogy hatékonyan oldhassuk meg a társadalmi elszigetelődést? És ha a metrócsempét a nyers húsok fogyasztásakor kapott betegségeknek, a nyolcvanas évek szőrös vécéülőkéit meg az antibiotikumoknak köszönhetjük, vajon mit hoz majd a koronavírus?","shortLead":"Hogyan kellene átalakulnia az otthonunknak, hogy napi 24 órában használhassuk egy újabb karantén esetén? Min kellene...","id":"20200823_Az_otthonunk_az_algoritmus_ami_megved_a_koronavirus_keserveitol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=124f6e57-9d80-4e48-8998-8a13400147a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16e026a-3d5a-48c2-b05e-74178dab8677","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200823_Az_otthonunk_az_algoritmus_ami_megved_a_koronavirus_keserveitol","timestamp":"2020. augusztus. 23. 20:00","title":"Az otthonunk az algoritmus, amely megvéd a koronavírus keserveitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26836b4e-d2ed-4fd5-9245-ad29022bd8b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök fegyverrel a kezében repült el a tömeg fölött, de megjelentek mesterlövészek is. Ennyien a függetlenség 1990-es kikövetelésénél sem voltak az utcán.","shortLead":"Az elnök fegyverrel a kezében repült el a tömeg fölött, de megjelentek mesterlövészek is. Ennyien a függetlenség...","id":"20200823_Tizezrek_az_utcan_Belaruszszerte__elkezdodtek_a_tomegtuntetesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26836b4e-d2ed-4fd5-9245-ad29022bd8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c146cb76-f866-403f-b03c-c567bfd75706","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_Tizezrek_az_utcan_Belaruszszerte__elkezdodtek_a_tomegtuntetesek","timestamp":"2020. augusztus. 23. 15:36","title":"Negyedmillió ember gyűlt össze Lukasenka ellen Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0b8f28-1d84-4a43-84b9-9054f2df51f3","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Stílusosan sportos olasz alternatíva azoknak, akik már ráuntak az Audi A6, 5-ös BMW, Mercedes E-osztály szentháromságra. És nem feltétlenül a legjobbra vágynak, hanem inkább valami izgalmasra.","shortLead":"Stílusosan sportos olasz alternatíva azoknak, akik már ráuntak az Audi A6, 5-ös BMW, Mercedes E-osztály...","id":"20200823_sziveben_ferrari_maserati_ghibli_s_q4_teszt_menetproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f0b8f28-1d84-4a43-84b9-9054f2df51f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e137900f-b098-4af1-bb60-d7b4c31205e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200823_sziveben_ferrari_maserati_ghibli_s_q4_teszt_menetproba","timestamp":"2020. augusztus. 23. 11:00","title":"Szívében Ferrari: teszten a Maserati Ghibli S Q4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fadf947-f97c-4e97-b101-4b9c4ab00977","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az I. kerületi polgármester közösségi oldalán magyarázta el, miért van helye a szivárványos zászlónak a polgármesteri hivatal épületén.","shortLead":"Az I. kerületi polgármester közösségi oldalán magyarázta el, miért van helye a szivárványos zászlónak a polgármesteri...","id":"20200823_V_Naszalyi_Marta_Ha_le_akarod_szedni_a_zaszlot_letrat_a_portan_kerhetsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fadf947-f97c-4e97-b101-4b9c4ab00977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8978afa8-cf28-461c-9607-050de0471542","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_V_Naszalyi_Marta_Ha_le_akarod_szedni_a_zaszlot_letrat_a_portan_kerhetsz","timestamp":"2020. augusztus. 23. 11:25","title":"V. Naszályi Márta: „Ha le akarod szedni a zászlót, létrát a portán kérhetsz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a21af2-092a-4509-9060-ed6454443ac7","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A nemzetközi kommunikáció holnap is angolul folyik. Holnaputánra viszont jobb megoldás kell.","shortLead":"A nemzetközi kommunikáció holnap is angolul folyik. Holnaputánra viszont jobb megoldás kell.","id":"20200823_Revesz_Niksz_X","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0a21af2-092a-4509-9060-ed6454443ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f825d8e4-9104-40c7-94d2-4ff4c2c1ca68","keywords":null,"link":"/360/20200823_Revesz_Niksz_X","timestamp":"2020. augusztus. 23. 14:50","title":"Révész: Niksz X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó és egy vonat ütközött Hatvan határában.","shortLead":"Két autó és egy vonat ütközött Hatvan határában.","id":"20200824_auto_vonat_baleset_hatvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac504a5-a028-4201-9473-37ea52f141a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200824_auto_vonat_baleset_hatvan","timestamp":"2020. augusztus. 24. 09:49","title":"Fénysorompónál várakozó autót tolt neki az érkező vonatnak Hatvannál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]