Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3827e43a-a39e-4e7c-903d-0956e9c764cf","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az egykori bizánci templomból lesz mecset.","shortLead":"Az egykori bizánci templomból lesz mecset.","id":"20200821_erdogan_isztambul_muzeum_mecset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3827e43a-a39e-4e7c-903d-0956e9c764cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c7e7d0-9e21-4d51-afd6-42fadbd92841","keywords":null,"link":"/kultura/20200821_erdogan_isztambul_muzeum_mecset","timestamp":"2020. augusztus. 21. 13:24","title":"Erdogan nem áll le: a Hagia Sophia után egy másik isztambuli múzeum is mecset lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa054ba-c952-4ef7-b903-063e8545c821","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A belga labdarúgó élvonalban szereplő KAA Gent a Bajnokok Ligája selejtezőjében is érdekelt.","shortLead":"A belga labdarúgó élvonalban szereplő KAA Gent a Bajnokok Ligája selejtezőjében is érdekelt.","id":"20200820_Boloni_Laszlo_lett_a_Gent_edzoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aa054ba-c952-4ef7-b903-063e8545c821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26688c59-fa52-4d19-be72-02843b96b6cb","keywords":null,"link":"/sport/20200820_Boloni_Laszlo_lett_a_Gent_edzoje","timestamp":"2020. augusztus. 20. 20:40","title":"Bölöni László lett a Gent edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b832aea8-603b-4294-b33f-9eaf99f9a46e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook rendszeréből rövidesen eltűnik az oldal régi dizájnja, onnantól pedig csak az újat lehet majd használni.","shortLead":"A Facebook rendszeréből rövidesen eltűnik az oldal régi dizájnja, onnantól pedig csak az újat lehet majd használni.","id":"20200821_uj_facebook_dizajn_kinezet_bekapcsolasa_sotet_mod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b832aea8-603b-4294-b33f-9eaf99f9a46e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5d0432-1e0e-4fea-bca4-4ff06008d759","keywords":null,"link":"/tudomany/20200821_uj_facebook_dizajn_kinezet_bekapcsolasa_sotet_mod","timestamp":"2020. augusztus. 21. 14:48","title":"Ha akarja, ha nem, szeptembertől önnél is az új kinézetre vált a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a99e74-e2e0-478c-a43a-270d253c90ec","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akiknek nincsenek anyagi gondjaik, azoknak az alvásuk is teljesebb – mondták ki amerikai kutatók egy pár évvel ezelőtt végzett felmérés eredményeit összegezve. ","shortLead":"Akiknek nincsenek anyagi gondjaik, azoknak az alvásuk is teljesebb – mondták ki amerikai kutatók egy pár évvel ezelőtt...","id":"202034_vagyoni_helyzet_es_alvas_csenget_egy_picit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27a99e74-e2e0-478c-a43a-270d253c90ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feeb44ec-370f-4277-84f3-8e356abcd73c","keywords":null,"link":"/360/202034_vagyoni_helyzet_es_alvas_csenget_egy_picit","timestamp":"2020. augusztus. 21. 16:15","title":"Hogy mennyire egészségesen alszik, az attól is függ, mennyi pénze van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08dc03dd-ec63-4c73-adf8-ed5145e57b4d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hosszú hétvége további részében is marad a 30 Celsius-fokos nyári meleg, vasárnap viszont várhatóan egy hidegfront érkezik - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"A hosszú hétvége további részében is marad a 30 Celsius-fokos nyári meleg, vasárnap viszont várhatóan egy hidegfront...","id":"20200820_Vasarnapig_velunk_marad_a_hoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08dc03dd-ec63-4c73-adf8-ed5145e57b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d136ecf2-54b6-4ca2-95f6-5e822450f5b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Vasarnapig_velunk_marad_a_hoseg","timestamp":"2020. augusztus. 20. 17:22","title":"Vasárnapig velünk marad a hőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az osztrák lap online vitája több szempontot figyelembe véve elemzi Magyarország állapotát és a belarusz helyzetről is szót ejt.","shortLead":"Az osztrák lap online vitája több szempontot figyelembe véve elemzi Magyarország állapotát és a belarusz helyzetről is...","id":"20200822_Der_Standard_Feheroroszorszagban_felebred_a_demokracia_Magyarorszagon_viszont_haldoklik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a53ff11-bcd8-44b2-8836-195173fe561e","keywords":null,"link":"/360/20200822_Der_Standard_Feheroroszorszagban_felebred_a_demokracia_Magyarorszagon_viszont_haldoklik","timestamp":"2020. augusztus. 22. 09:55","title":"Der Standard: Magyarországon haldoklik a demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4b15d8-fc2a-4f30-b79d-877d1f8618dc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Átadták a kibővült Millenáris parkot. A Széllkapu kéthektáros lett, tartozik hozzá tó, függőkert és digitális vízfüggöny is.","shortLead":"Átadták a kibővült Millenáris parkot. A Széllkapu kéthektáros lett, tartozik hozzá tó, függőkert és digitális...","id":"20200821_Szellkapu_park_millenaris","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd4b15d8-fc2a-4f30-b79d-877d1f8618dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb43909-0202-436e-9f0d-08a28b87ddaa","keywords":null,"link":"/kultura/20200821_Szellkapu_park_millenaris","timestamp":"2020. augusztus. 21. 10:36","title":"Ilyen lett Buda legújabb parkja, a Széllkapu - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1314d7-8716-4c8c-897e-9f86b3f971ad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hasonló a helyzet Ausztriával is. ","shortLead":"Hasonló a helyzet Ausztriával is. ","id":"20200820_A_Horvatorszagbol_hazaterokre_kethetes_karantent_hirdettek_az_angolok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b1314d7-8716-4c8c-897e-9f86b3f971ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f4cbcb-843f-4477-90b9-9440ffea78ca","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_A_Horvatorszagbol_hazaterokre_kethetes_karantent_hirdettek_az_angolok","timestamp":"2020. augusztus. 20. 18:55","title":"A Horvátországból hazatérőkre kéthetes karantént hirdettek az angolok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]